Dojrzałe aktorki niepotrzebnie martwią się o pracę. Są dziś bardzo potrzebne

Wśród gwiazd światowego formatu filmoznawczyni zwraca uwagę na trwającą od kilku dekad imponującą karierę 87-letniej Jane Fondy. – Ona fantastycznie występuje w każdej produkcji, w której bierze udział, na przykład w „Nasze Noce” z 2017 roku. Z kolei w serialu „Grace i Frankie” wspaniale wciela się w swoją bohaterkę, mówiąc o trudnych sytuacjach, jak choćby o związku dojrzałych już kobiet – wymienia dr Bulaszewska. – Mamy Judie Dench, która wielokrotnie odgrywała role kobiet u władzy, na przykład M w serii filmów o Jamesie Bondzie – dodaje.

Co najmniej jedna produkcja rocznie

Kolejną wszechstronnie utalentowaną, wielokrotnie nagradzaną i docenianą aktorką, która regularnie występuje zarówno w produkcjach filmowych, jak i serialach, jest 50-letnia Olivia Colman. – Jest to na tyle wszechstronna aktorka, że trudno wyobrazić sobie rolę, której by nie zagrała – zauważa dr Bulaszewska. – Produkcje z jej udziałem pojawiają się właściwie jedna za drugą, a ona za każdym razem zachwyca. Polecam serial „Broadchurch” z 2017 roku, w którym fantastycznie gra detektywa, które najbliższy członek rodziny okazuje się przestępcą. Rok 2018 to z kolei „Faworyta” (zdobyła Oscara za rolę pierwszoplanową), 2020 – film „Ojciec” z nominacją do Oskara i kolejna świetna rola u boku Anthony’ego Hopkinsa. Rok później Colman występuje w filmie pod tytułem „Córka”, w którym to ona jest starszą matką i za tę rolę otrzymała nominację do Oscara. W mini-serialu „Ogrodnicy” możemy ją oglądać w woli morderczyni. Dalej rok 2022 i „Imperium światła”, 2023 i królowa Elżbieta II w „The Crown”. Są też kolejne produkcje zapowiadane na bieżący rok – wymienia dr Bulaszewska.

Trudno wyobrazić sobie współczesne kino bez ikonicznych ról Julii Roberts czy Meryl Streep. – Nie będę wymieniać każdej produkcji z udziałem tych wspaniałych aktorek, natomiast warto zwrócić uwagę na fantastyczny film o kobietach pt. „Sierpień w hrabstwie Osage”, w którym obie pojawiają się na ekranie. Meryl Streep rok w rok występuje, zdobywając kolejne nagrody. Polecam „Nie Patrz w Górę”, w którym wciela się w rolę prezydenta. Jest taką damską wersją Donalda Trumpa. W minionym roku pojawiła się w serialu „Ekstrapolacja”, a jeszcze wcześniej w zabawnym „Zbrodnie po sąsiedzku”, w którym przekonująco gra skromną, nikomu nieznaną aktorkę. W pięknym filmie „Niech gadają” możemy ją podziwiać w roli psychoterapeutki, która wchodzi w relację z dużo młodszym mężczyzną, i to jeszcze na dodatek synem przyjaciółki, a w „Wielkich kłamstewkach” genialnie odgrywa czarny charakter. Są też „Małe Kobietki”, ale i „Pralnia” z 2019 roku, „Mamma Mia”, „Czwarta władza” i „Boska Florence”. O Meryl Streep możemy mówić bez końca, ponieważ ona prawie rok w rok pojawia się w co najmniej jednej produkcji, i to bardzo wartościowej, więc to jest niezwykle ważna postać – podkreśla dr Bulaszewska.



Czytaj więcej Jej historia Nicole Kidman odebrała nagrodę za całokształt twórczości Nicole Kidman jako pierwsza australijska aktorka w historii została uhonorowana nagrodą za całokształt twórczości. Wyróżnienie zostało przyznane przez Amerykański Instytut Filmowy. Jak na nie zareagowała i z czyich rąk odebrała statuetkę?

Przeciwko ageizmowi i traumom

Jak zauważa filmoznawczyni, dojrzałe aktorki biorą udział w produkcjach poruszających tematykę ważną społecznie: walkę z przejawami ageizmu czy z traumami wynikającymi z trudnych przeżyć w młodości. – Sophia Loren w 2020 roku wystąpiła w filmie reżyserowanym przez swojego syna, „Życie przed sobą”. Miała wtedy 89 lat. Bardzo zachęcam do obejrzenia, ponieważ rola jest genialna. Sophia Loren gra osobę, która ma traumę wojenną, opiekuje się bezdomnymi dziećmi, przyjaźni się z sąsiadką, która jest transwestytą. Film porusza niezwykle ważną tematykę – dodaje rozmówczyni.

Nieco zapomnianą aktorką, która w minionych latach powróciła na ekrany kinowe i telewizyjne w wielkim stylu, jest Jodie Foster. – Gra między innymi w serialu „Detektyw”. Jako kobieta dojrzała, świetnie radzi sobie w życiu zawodowym. Fantastycznie zagrała też u boku Anette Bening w filmie „Nyad”, nominowanym do Oscarów. Obie aktorki wykonały tutaj wspaniałą pracę. To jest w ogóle taki film przeciwko ageizmowi, do którego jednak ludzkość ma inklinacje – dodaje filmoznawczyni.