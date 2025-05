Otyłość jest szczególnie niebezpieczna w pewnym wieku. Naukowcy ostrzegają

Niepokojące wyniki badań. Naukowcy sugerują potrzebę zmian

Jak podkreślają naukowcy, odkrycie pokazuje, jak istotne znaczenie ma zapobieganie nadwadze u nastolatków i osób po 20 roku życia. – Przybieranie na wadze we wczesnym okresie dorosłości lub rozwój otyłości w młodym wieku wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu z powodu wielu chorób przewlekłych w późniejszym życiu powiedziała Huyen Le, główna autorka badania.

Chociaż przyrost masy ciała po 30 roku życia również zwiększał ryzyko przedwczesnej śmierci, wzrost ten nie był aż tak dramatyczny. U osób w wieku 30-45 lat ryzyko śmierci było wyższe o 52 proc., a u osób w wieku 45-60 lat o nieco ponad 25 proc.

Autorzy badania zaznaczają, że wpływ na choroby ma przede wszystkim długotrwała ekspozycja na szkodliwe czynniki i wskazują konieczność zwiększenia wysiłków w celu zapobiegania przybieraniu na wadze u młodych dorosłych poprzez lepszy dostęp do zdrowszej żywności i zachęcanie do ćwiczeń.

– Wspieranie zdrowych nawyków na tym krytycznym etapie życia może przynieść trwałe korzyści. Nawet niewielki przyrost masy ciała w wieku 20 lat może znacznie zwiększyć ryzyko przedwczesnej śmierci, jeśli utrzymuje się przez kilka lat. Im wcześniej ludzie zaczną prowadzić zdrowy tryb życia, tym większa szansa na długie życie – powiedziała prof. Tanja Stocks z Uniwersytetu w Lund.

Eksperci są zgodni: Badanie dostarcza jeszcze bardziej przekonujących dowodów

Na temat wyników badań szwedzkich naukowców wypowiadają się również eksperci do spraw zdrowia publicznego i zdrowego odżywiania.

– To ważne nowe badanie dostarcza jeszcze bardziej przekonujących dowodów na to, że przyrost masy ciała, szczególnie we wczesnej dorosłości, ma głęboki i trwały wpływ na zdrowie i długowieczność - powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Guardian Sonia Pombo, szefowa działu badań organizacji Action on Salt.