U jednej z płci małżeństwo zwiększa ryzyko otyłości. Zaskakujące wyniki badań

Dziennik „The Guardian” poprosił o komentarz ekspertów. - To badanie jest kolejnym przypomnieniem, że nadwaga jest napędzana przez złożoną mieszankę czynników społecznych, psychologicznych i szerzej środowiskowych – a nie tylko przez osobisty wybór – powiedziała Katharine Jenner, dyrektor Obesity Health Alliance, zrzeszającej organizacje działające na rzecz rozwiązania problemu otyłości. - Z każdym rokiem wzrasta ryzyko życia z nadwagą lub otyłością, szczególnie u kobiet. Tymczasem związek między małżeństwem a otyłością u mężczyzn podkreśla, w jaki sposób zmiany stylu życia, nawyki i oczekiwania społeczne kształtują nasze zdrowie.

Jak powiedziała Joanna Syrda, wykładowca ekonomii biznesu na Uniwersytecie w Bath, badanie potwierdza to, co odkryła w 2017 roku: BMI mężczyzn wzrasta po ślubie i spada tuż przed i po rozwodzie. Głównymi możliwymi powodami są to, że samotni mężczyźni szukający partnerki mają większe motywacje i wkładają więcej wysiłku, aby zachować sprawność niż ci, którzy są w związku małżeńskim. Po drugie, osoby pozostające w związkach mogą jeść bardziej regularne lub bardziej treściwe posiłki ze względu na zobowiązania społeczne, które mogą wynikać z małżeństwa.

Przytoczono także wcześniejsze ustalenia naukowców. Badanie przeprowadzone w Chinach w 2024 r. wykazało, że BMI mężczyzn wzrasta przez pierwsze pięć lat po ślubie z powodu wyższego spożycia kalorii i mniejszej ilości ćwiczeń. Bycie w związku małżeńskim wiązało się ze wzrostem nadwagi o 5,2 proc. i otyłości o 2,5 proc. Z kolei badanie zrealizowane przez University of Bath w Anglii wykazało, że żonaci mężczyźni byli średnio o 1,4 kg ciężsi niż ich nieżonaci rówieśnicy.