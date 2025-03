Naukowcy alarmują: Ludzkość przegrywa z marginalizowanym problemem zdrowotnym

Wyniki pochodzą z nowego badania, które zostało opublikowane w czasopiśmie The Lancet. Badaniami kierowała prof. Emmanuela Gakidou z Institute for Health Metrics and Evaluation na University of Washington w Stanach Zjednoczonych. Autorzy raportu przyznają, że nadwaga i otyłość zagrażają globalnemu postępowi w dziedzinie zdrowia. Tylko w 2021 r. 3,71 mln zgonów przypisano właśnie nadmiernej masie ciała. Rośnie również otyłość wśród dzieci i młodzieży na całym świecie, co przełoży się na dalsze wzrosty wśród dorosłych. W związku z tym prawdopodobnie zwiększy się też częstość występowania różnych chorób niezakaźnych, a w szczególności cukrzycy, chorób układu krążenia i nowotworów.

Zagrożenie nadwagą i otyłością. Prognozy naukowców

Prognozy stworzone przez naukowców opierają się na analizie historycznych globalnych, regionalnych i krajowych trendów dotyczących rozpowszechnienia nadwagi i otyłości u dorosłych w latach 1990-2021. Szacunki dotyczą kobiet i mężczyzn w wieku 25 lat oraz starszych z 204 krajów. Opierają się na założeniu, że trendy nadwagi i otyłości, a także zmiany w polityce i podejmowane interwencje będą kontynuowane zgodnie z ich historycznym tempem.

Okazuje się, że w analizowanym okresie wskaźniki nadwagi i otyłości wzrosły na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. W 2021 r. szacunkowo 1 mld dorosłych mężczyzn i 1,11 mld dorosłych kobiet miało nadwagę lub chorowało na otyłość. Jeśli chodzi o państwa, najwięcej osób z nadwagą lub otyłych pochodziło z Chin. Na drugim miejscu znalazły się Indie, a na trzecim Stany Zjednoczone. Najwyższą częstość występowania zaobserwowano jednak w krajach Oceanii i Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Wiele z tamtejszych krajów zgłosiło częstość występowania nadmiernej masy ciała u ponad 80 proc. dorosłych. W porównaniu z 1990 r. globalna częstość występowania otyłości wzrosła o 155,1 proc. u mężczyzn i 104,9 proc. u kobiet.

Zakładając kontynuację historycznych trendów, według naukowców do 2050 r. łączna liczba dorosłych żyjących z nadwagą i otyłością osiągnie 3,8 mld, co będzie stanowić ponad połowę prawdopodobnej światowej populacji dorosłych w tym czasie. Z tej grupy 1,95 mld osób będzie otyłych. Najwięcej dorosłych nadal będzie pochodzić z Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych, jednak duże wzrosty (o 254,8 proc.) będzie można zaobserwować w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Będzie to widoczne zwłaszcza w Nigerii, gdzie przewiduje się, że do 2050 r. liczba zwiększy się do 141 mln. W takim przypadku Nigeria stanie się czwartym krajem co do wielkości populacji dorosłych z nadwagą i otyłością.