Ten czynnik przyspiesza starzenie i wpływa na rozwój chorób. Nowe wyniki badań

O ile przyspiesza tempo starzenia pod wpływem ciepła?

W najnowszym badaniu naukowczynie postanowiły sprawdzić, w jaki sposób ekstremalne ciepło wpływa na ludzi. Okazało się, że im więcej dni intensywnego upału znosili uczestnicy, tym szybciej się starzeli. Dłuższe okresy ekstremalnego upału przyspieszyły proces starzenia się starszych osób o ponad dwa lata. Co ciekawe, silny stres cieplny może być zapamiętany w komórkach, co prowadzi do zmiany sposobu ekspresji genów w czasie. W testach laboratoryjnych efekt ten był widoczny u ryb, kurczaków, świnek morskich i myszy.

W nowym badaniu zbadano związek między ciepłem otoczenia na zewnątrz a starzeniem epigenetycznym w reprezentatywnej próbie dorosłych Amerykanów w wieku 56+. Próba liczyła blisko 3700 osób. Warto przy tym dodać, że ciepło w większym stopniu wpływa na osoby starsze, bowiem zdolność do kontrolowania temperatury ciała spada wraz z wiekiem. Co za tym idzie, seniorzy są mniej odporni na stres cieplny.

Naukowczynie pobrały próbki krwi od uczestników i zmierzyły zmiany epigenetyczne, jakie zaszły pod wpływem procesu znanego jako metylacja DNA. Następnie przyjrzały się poziomowi ciepła, na jakie każdy uczestnik był narażony w ciągu ostatnich sześciu lat od momentu pobrania krwi. Do analizy wzorców metylacji i oszacowania wieku biologicznego badaczki wykorzystały trzy narzędzia matematyczne zwane zegarami epigenetycznymi. Następnie porównały zmiany wieku biologicznego uczestników z historią wskaźnika ciepła w ich regionie i liczbą dni upałów zgłoszonych przez National Weather Service.

Wskaźnik ciepła był oceniany na trzech poziomach. Poziom „ostrożności” to temperatury od 26 do 32 stopni Celsjusza, poziom „ekstremalnej ostrożności” od 32 do 39 stopni, zaś poziom „niebezpieczeństwa” od 39 do 51 stopni. Wszystkie dni, w których odnotowano te temperatury, zostały uwzględnione w badaniu jako dni upałów. Okazało się, że istnieje istotna korelacja między ich większą liczbą a wyższym wiekiem biologicznym. Ta korelacja utrzymywała się nawet po uwzględnieniu różnic społeczno-ekonomicznych oraz czynników związanych ze stylem życia, takich jak aktywność fizyczna, spożycie alkoholu i palenie.