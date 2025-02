Ustalono, że czekolada pomaga kobietom w pewnym wieku spalać tłuszcz. Jak trzeba ją jeść?

Należy zacząć od tego, że jedno badanie nie daje całkowitego potwierdzenia stawianej tezy. Z pewnością należałoby przeprowadzić więcej badań na ten temat, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że spożycie mlecznej czekolady raczej nie przyczynia się do utraty masy ciała i do niższego spożycia kalorii, ponieważ taka czekolada zawiera tłuszcze, które są wysokokaloryczne. W swoim składzie ma też sporą ilość cukru. Spożywana na śniadanie daje bardzo dużą podaż cukrów, czyli węglowodanów. To bardzo podbija glikemię, czyli dostarcza w krótkim czasie dużą dawkę cukru do organizmu, następnie bardzo szybko wzrasta wytwarzanie insuliny, przez co może dojść do zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Jest to bardzo niepożądane zjawisko u osób, które cierpią na takie schorzenia jak na przykład insulinooporność czy cukrzyca. Może wręcz, przy dłuższym stosowaniu takiej diety, podobne zaburzenia wywołać. Raczej nie powinno się stosować tego typu diet. Ponadto, żadne zalecenia żywieniowe nie wskazują, aby czekolada stanowiła właściwy składnik do spożycia na śniadanie czy też wieczorem. Owszem, być może po spożyciu kilku kawałków takiej czekolady nie chce się jeść, bo słodycz podbija glukozę we krwi, więc przez pewien czas nie jesteśmy głodni. Istnieje szansa, że dzięki temu osoby biorące udział w badaniu spożywały mniej kalorii. Natomiast żadne zalecenia żywieniowe nie będą mówiły o tym, że to jest dobre dla zdrowia człowieka.

Czy przy spożyciu niewielkich ilości czekolady można doświadczyć mniej szkodliwych konsekwencji, niż które pani wymienia?

Oczywiście, w życiu bardzo ważny jest balans i każda dieta powinna być dobrze zbilansowana. Również w przypadku mlecznej czekolady zachowanie zdrowego rozsądku jest wskazane. Raz na jakiś czas oczywiście wszystko jest dozwolone, więc i taka mleczna czekolada spożywana w rozsądnych ilościach i jedynie od czasu do czasu, nie wywoła negatywnych efektów. No chyba, że mowa o osobach, które mają konkretne przeciwwskazania czy alergie. Na pewno lepszym wyborem będzie czekolada ciemna, czyli taka o wysokiej zawartości kakao.



Jaką przewagę ma taka ciemna czekolada nad czekoladą mleczną czy smakową?

Kakao zawiera sporą ilość magnezu, czyli pierwiastka, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Magnez doskonale działa na układ nerwowy. Ma także działanie zapobiegające skurczom, wyciszające, ale nie tylko. Poza magnezem kakao zawiera również polifenole, czyli związki o charakterze bioaktywnym, przeciwutleniającym, które przeciwdziałają starzeniu się komórek organizmu. Polifenole mają również udowodnione działanie antynowotworowe, zapobiegają występowaniu miażdżycy, chorób układu krążenia. Dodatkowo w badaniach naukowych potwierdzono, że spożywanie czekolady o wysokiej zawartości kakao wpływa też pozytywnie na poprawę nastroju: wydziela się więcej dopaminy i endorfin. To pomaga w odprężeniu, ale ma też działanie stymulujące – przy czym nie jest to efekt zbliżony do przedawkowania kawy, tylko bardziej stymulujący i dodający energii do działania i funkcjonowania w codziennym życiu. Na przykład w okresie zimowym, kiedy nie ma za dużo słońca i czasami czujemy się ospali, czekolada może dostarczyć brakującej energii.