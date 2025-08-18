Aktualizacja: 18.08.2025 18:37 Publikacja: 18.08.2025 13:48
Monica Seles powiedziała, jakie były pierwsze objawy poważnej choroby, na którą zapadła.
W niedawnym wywiadzie dla agencji Associated Press 51-letnia tenisistka wspomina, że początki choroby zauważyła na korcie. „Grałam z dziećmi lub członkami rodziny i zdarzało mi się nie trafić w piłkę. Myślałam sobie ‘Widzę dwie piłki’. To oczywiście objawy, których nie można ignorować”, powiedziała Monica Seles. Wśród symptomów schorzenia, które ją dotknęło, mogą występować także: niewyraźne lub podwójne widzenie, trudności w mówieniu i połykaniu, dławienie się, duszności, osłabienie rąk i nóg, trudności z chodzeniem i staniem, a także zmęczenie spowodowane przeciążeniem mięśni.
„I dla mnie to właśnie wtedy rozpoczęła się ta podróż. Zajęło mi sporo czasu, zanim to wszystko zrozumiałam i otwarcie o tym powiedziałam, bo to trudna sprawa”, podkreśla sportsmenka, która teraz otwarcie mówi o chorobie, bo chce wspierać innych pacjentów. Jest ambasadorką kampanii Go for Greater, organizowanej przez holenderską firmę poszukującą skutecznej terapii na MG.
Seles przyznała, że nigdy wcześniej nie słyszała o tej chorobie, dopóki nie poszła do lekarza i nie została skierowana do neurologa. Miastenia (nazywana też chorobą Erba-Goldflama i miastenia rzekomoporaźną) wynika z zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Charakteryzuje się nadmierną męczliwością i osłabieniem siły mięśni. Jest schorzeniem rzadkim. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyka 1–2 na 10 tys. osób. Najczęściej występuje u kobiet po 40 roku życia i mężczyzn po 60, ale zdarzają się również przypadki u dzieci.
Urodzona w Jugosławii, ale grająca w barwach Stanów Zjednoczonych po przeprowadzce do tego kraju mistrzyni przyznaje, że choroba ma ogromny wpływ na jej życie. Że kolejny raz musiała „wcisnąć restart”, by sobie wszystko na nowo poukładać.
„Musiałam, jak to się mówi w tenisie, zrobić twardy reset kilka razy. Pierwszy miałam, kiedy przyjechałam do Stanów Zjednoczonych jako 13-latka. Nie znałam języka, zostawiłam rodzinę. To był bardzo trudny czas. Potem stałam się świetną zawodniczką. Sława, pieniądze, uwaga innych, wszystko zmieniły, a 16-latce ciężko jest sobie z tym poradzić. Niedługo później nastąpił atak i zranienie mnie nożem. To był kolejny ogromny reset” – wylicza była zawodniczka.
W tym roku minęły trzy dekady, odkąd Monica Seles wróciła po przerwie do rywalizacji w US Open. W 1995 roku dotarła do finału. Dokonała tego dwa lata po tym, jak podczas turnieju w Hamburgu została zaatakowana przez obsesyjnego fana Steffi Graf. Mężczyzna podczas meczu obu zawodniczek wbiegł na boisko i ranił Seles nożem. Tenisistka miała wtedy 19 lat.
Mówiąc o chorobie, z którą się mierzy, sportsmenka podkreśla, że się nie poddaje i stara się odnaleźć w nowej normalności. Stosuje zasadę, którą wpaja dzieciom na lekcjach tenisa: „Zawsze trzeba się dostosowywać. Piłka odbija się i po prostu trzeba się dostosować”.
