Christina Applegate kłamała w sprawie choroby. Teraz zdobyła się na szczerość

Przemówiła grzeczna dziewczynka

„Armchair Expert” to podcast prowadzony przez aktorów Daxa Sheparda i Monikę Padman, w trakcie którego gospodarze rozmawiają z gwiazdami, dziennikarzami i naukowcami na temat, jak to ujmują, „trudności człowieczeństwa”. Odcinek z udziałem Christiny Applegate został nagrany w jej domu. Aktorka czuła się na tyle swobodnie podczas rozmowy, że zdobyła się na szczere wyznania dotyczące jej zdrowia i wróciła wspomnieniami do doświadczeń sprzed 16 lat.

Przywołała wywiad z Robin Roberts, podczas którego zapewniała, że mimo przebytej podwójnej mastektomii czuje się bardzo dobrze i jest zadowolona ze swojego ciała. – Miałam 36 lat i chyba przemawiała przeze mnie grzeczna dziewczynka – przyznała w trakcie podcastu. – Wszystko, co wtedy mówiłam, było wielkim kłamstwem. Chyba próbowałam wmawiać sobie coś, w co sama nie wierzyłam. Nikomu nie przyniosło to niczego dobrego. Tak naprawdę nie potrafiłam przyzwyczaić się do moich nowych piersi – przyznaje po latach.

Poczucie humoru pomaga

– Piekielnie zabawna, prawdziwa i szczera jak to tylko możliwe – napisali na stronie internetowej „Armchair Expert” gospodarze programu, zapowiadając odcinek z Christiną Applegate. O uśmiechu i żartach mimo doświadczanych chorób i opowiada również sama aktorka, przyznając, że to właśnie poczucie humoru pozwala jej przebrnąć przez trudności zdrowotne, z którymi mierzy się od lat. – Żartuję nieustannie, ponieważ w przeciwnym razie chyba bym się udusiła – przyznaje. – Nie jestem jeszcze gotowa na wyzdrowienie, natomiast nauczyłam się szczerości i otwarcie mówię o swoich uczuciach. Gdy ktoś pyta mnie, czy już przyzwyczaiłam się do ograniczeń wynikających z choroby, odpowiadam krótko: odczep się, oczywiście, że nie! – mówi wprost podczas rozmowy dla „Armchair Expert”.

Podczas gdy chorobę nowotworową gwiazda serialu „Dead to Me” szczęśliwie pokonała, to od 2021 mierzy się z innym schorzeniem – stwardnieniem rozsianym. Od tamtego czasu rzadko pojawia się publicznie, a jej wystąpienie na 75. gali rozdania nagród Emmy spotkało się z aplauzem i owacją na stojąco. Również w tamtych okolicznościach, mimo wyraźnego wzruszenia, aktorka zdobyła się na kilka żartów na swój temat. Choć w wywiadach po tym wydarzeniu przyznała, że oszołomienie i nadmiar emocji, których wtedy doświadczyła sprawiły, że niewiele zapamiętała ze swojego wystąpienia, to jednak otrzymała ogrom wsparcia, który bardzo ją poruszył.