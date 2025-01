Choruje i pozuje. Leczenie onkologiczne nie powstrzymuje Bianki Balti przed pracą

Jako dwudziestolatka Bianca Balti brała udział w kampanii reklamowej firmy produkującej szampony do włosów. Pragnąc zarobić pierwsze pieniądze traktowała to zlecenie jako jednorazowe zajęcie, deklarując, że nie jest zainteresowana karierą modelki. Zaintrygowani jej urodą i umiejętnościami twórcy kampanii byli jednak innego zdania, a sukces, jaki zapewniła firmie obecność młodej Włoszki sprawił, że o kolejne zlecenia nie musiała ubiegać się samodzielnie. Prezentacja kolekcji Dolce & Gabbana w 2005 roku zaowocowała 10-letnią współpracą z marką. Zdjęcia do pierwszej sesji okładkowej 40-letniej obecnie modelki wykonał Alexi Lubomirski, znany na świecie fotograf gwiazd i przedstawicieli brytyjskiej rodziny królewskiej.

Magazyn „L'Officiel” ukazał się we wrześniu 2004 roku. Wyrazisty makijaż, rockowa stylizacja, zacięty wyraz twarzy i dostosowana do wyglądu młodej buntowniczki fryzura w lekkim nieładzie podkreśliły cechy charyzmatycznej modelki. Po ponad dwudziestu latach Bianca Balti równie umiejętnie pozuje do zdjęć, bierze udział w kampaniach reklamowych i służbowych podróżach zagranicznych. Zmieniła się jedynie fryzura. Starannie ogolona głowa świadczy o terapii onkologicznej, jakiej modelka poddaje się od kilku miesięcy. – Praca pozwala mi wierzyć, że moje życie toczy się znanym mi trybem – deklaruje w poście na Instagramie. Jakie inne czynniki zaważyły o tym, że mimo diagnozy Bianca Balti nie rezygnuje z modelingu?



Bianca Balti: kariera nie tylko w modelingu

Podczas trwającej ponad dwadzieścia lat kariery zawodowej, Bianca Balti pojawiała się na kolejnych okładkach poczytnych magazynów. „Vogue”, „Harper's Bazaar”, „Cosmopolitan” czy „Marie Claire”. Podejmowała współpracę z najpopularniejszymi projektantami na świecie, a udział w kampaniach takich marek jak Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Valentino, Paco Rabanne czy Guerlain świadczył o przynależności do grona uznanych modelek w branży.

Gdy w 2007 roku na świat przyszła jej pierwsza córka, Matilde, modelka na krótko przerwała pracę zawodową, powracając jednak w wielkim stylu i zastępując Angelinę Jolie w kampanii promującej kolekcję jesień/zima 2008 włoskiej marki obuwniczej Cesare Paciotti. Cztery lata później w kampanii Dolce & Gabbana występowała u boku Moniki Bellucci. Oprócz licznych aktywności związanych z modelingiem Bianca Balti próbowała też swoich sił w charakterze prezenterki telewizyjnej, a w lutym bieżącego roku będzie współprowadzącą podczas festiwalu muzycznego w Sanremo.