Za najnowszą publikację w temacie dietetyki odpowiada zespół naukowców ze Szkocji, Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wyniki analizy opublikowano 18 czerwca w czasopiśmie „The BMJ”.

Post przerywany na celowniku badaczy

Post przerywany zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność m.in. w porównaniu do standardowych diet ograniczających dzienne spożycie kalorii. Czym jest post przerywany? Ten schemat żywienia zakłada naprzemienne okresy spożywania posiłków („okienko żywieniowe”) i postu (brak posiłku lub posiłki niskokaloryczne). Istnieje kilka wersji tego schematu odżywiania. Różnice dotyczą zazwyczaj długości okresu, w którym można przyjmować posiłek.

Na potrzeby badania naukowcy wydzielili trzy kategorie/metody postu przerywanego. Pierwsza to tzw. jedzenie ograniczone czasowo. Przykładem będzie dieta w schemacie 16:8. Jest to naprzemienny cykl 8-godzinnych okien żywieniowych (dopasowanych zazwyczaj do trybu życia) i 16-godzinnych okresów postu. W drugiej kategorii umieszczono 24-godzinny post w co drugi dzień (dieta typu ADF, ang. „alternate day fasting”). Wydzielono także kategorię tzw. postów całodniowych. Do tej grupy przypisano m.in. dietę w schemacie 5:2 (5 dni diety bez ograniczeń i 2 dni postu, rozumianego jako dieta niskokaloryczna).

Badacze postanowili sprawdzić potencjalne skutki zdrowotne postu przerywanego w porównaniu z dietą ograniczającą kalorie/energię i dietą nieograniczoną (ad-libitum – dieta „według upodobania”).