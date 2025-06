Ile filiżanek kawy radzą pić naukowcy?

Badania wykazały, że osoby pijące od jednej do trzech filiżanek kawy dziennie miały od 15 do 17 proc. niższe ryzyko przedwczesnej śmierci w porównaniu z osobami niepijącymi kawy. Największe korzyści zdrowotne odnotowano u osób pijących od dwóch do trzech filiżanek dziennie. Miały one o 17 proc. mniejsze ryzyko zgonu w okresie obserwacji. Ale nawet u osób, które piły mniej niż filiżankę dziennie, ryzyko było niższe o 11 proc.

Na czym polega prozdrowotne działanie kawy?

Nowe ustalenia naukowców potwierdzają wcześniejsze wyniki badań sugerujące, że kofeina może wpływać ochronnie na ludzki organizmu, poprzez poprawę metabolizmu, redukcję stanów zapalnych i regulowanie poziomu insuliny. Kawa zawiera również związki bioaktywne, takie jak kwas chlorogenowy i polifenole, które mają działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Co istotne, ochronne działanie kawy zaobserwowano tylko wśród osób, które nie piły herbaty. W przypadku osób pijących herbatę korzystnego działania kawy nie odnotowano, jednak nie ustalono jaka była tego przyczyna.

Źródło:

www.theindependent.com