Pokolenie X i milenialsi bardziej narażeni na rzadki typ raka. Naukowcy alarmują

Młodsze pokolenia mogą być bardziej obciążone ryzykiem nowotworu

Podczas analizy przypadków zachorowania na ten typ nowotworu badacze porównali dane chronologiczne w pięcioletnich odstępach pochodzące z programu Surveillance, Epidemiology and End Results. Jako punkt odniesienia przyjęli lata 1941–1949. Łącznie w latach 1975–2019 nowotwór został zdiagnozowany u 4858 osób w wieku 20 lat lub starszych. Badacze podzielili te osoby na pięcioletnie grupy wiekowe i utworzyli nakładające się kohorty urodzeniowe. Następnie oszacowali współczynnik zapadalności dla każdej kohorty, porównując go z kohortą urodzeniową z 1945 r. Na tej podstawie obliczyli, że zapadalność na raka wzrosła ponad trzykrotnie u osób urodzonych około 1980 r. (pokolenie X) i aż czterokrotnie u osób z kohorty urodzeniowej z 1985 r. (pokolenie milenialsów). Ten wzorzec był widoczny we wszystkich podtypach histologicznych gruczolakoraka wyrostka robaczkowego, chociaż skala była różna.

„Gdy weźmiemy pod uwagę te alarmujące wskaźniki, które obserwujemy w przypadku raka wyrostka robaczkowego u różnych pokoleń, a także fakt, że 1 na 3 pacjentów, u których go zdiagnozowano, ma rozpoznanie przed ukończeniem 50. roku życia, wskazuje to na potrzebę, aby wszyscy byli świadomi oznak i objawów. Chociaż rak wyrostka robaczkowego jest rzadki, ważne jest, aby osoby, u których występują takie objawy, zgłosiły się do lekarza. Wykluczenie możliwości rozpoznania raka lub wczesne jego zdiagnozowanie jest ważne w przypadku tego nowotworu, ponieważ nadal dowiadujemy się, jakie czynniki mogą przyczyniać się do tego niepokojącego trendu” – powiedziała Andreana Holowatyj.

Zespół przyznał, że istnieje pilna potrzeba badań etiologicznych, a także konieczność zwiększania świadomości na temat tej choroby zarówno wśród lekarzy, jak i społeczeństwa. Trzeba też przeprowadzić więcej badań w celu ustalenia przyczyn gwałtownego wzrostu zapadalności wśród młodszych pokoleń. Jest to niezwykle ważne, ponieważ podobne trendy wzrostowe odnotowano również w przypadku innych nowotworów przewodu pokarmowego. Może to sugerować, że istnieją podobne przyczyny rosnącego obciążenia rakiem w kolejnych pokoleniach.

„Prawdopodobnie istnieją przyczyny środowiskowe, takie jak narażenie na żywność, wodę i mikroplastiki, zmiany w stylu życia lub diety” – powiedziała Andrea Cercek, onkolożka w Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, w wypowiedzi dla NBC News. „Nie można tego przypisać do jednej lub drugiej rzeczy. Prawdopodobnie jest wiele czynników powodujących ten wzrost po 1945 roku” – dodała.

Źródła: