Naukowcy odkryli, co zmniejsza ryzyko nawrotu raka jelita grubego. Wyniki badań

Ćwiczenia, które wykonywali badani, co do zasady miały być dopasowane do ich osobistych preferencji i stylu życia. W grę wchodził każdy rodzaj aktywności fizycznej. „Dla większości ludzi oznaczało to szybki spacer trwający 45 minut dziennie, cztery dni w tygodniu” – mówi dr Christopher Booth, onkolog i profesor onkologii na Queen’s University w Ontario w Kanadzie cytowany przez NBC News.

Ryzyko nawrotu raka mniejsze o 28 proc.

Booth, który kierował badaniem, i jego zespół chcieli sprawdzić, czy przydzielenie trenera zachęci ludzi do większej aktywności fizycznej po zakończeniu leczenia raka. Jeśli tak, chcieli wiedzieć, czy ćwiczenia te obniżą ryzyko nawrotu raka. Odpowiedź na oba pytania brzmi twierdząco

Okazało się, że osoby, które nie uczestniczyły w programie ćwiczeń, były mniej aktywne. Ćwiczyły od 5,2 do 7,4 godzin MET tygodniowo krócej niż druga grupa (MET to jednostka mierząca równoważnik metaboliczny zadania, czyli ilość energii zużywanej przez organizm podczas jego wykonywania – niezależnie od tego, czy chodzi o siedzenie przy biurku, czy bieg z pełną prędkością). Odpowiada to od 1,5 do 2,25 godziny szybkiego marszu.

Osoby uczestniczące w programie ćwiczyły więcej. Jak informuje BBC, okazało się, że po pięciu latach w tej grupie ryzyko nawrotu nowotworu lub zachorowania na nowy było niższe o 28 proc. Osiem lat po pierwszym leczeniu ryzyko śmierci z powodu nowotworu było natomiast niższe o 37 proc. (zmarło 10 proc. osób z tej grupy w porównaniu do 17 proc. z grupy nieuczestniczącej w programie).