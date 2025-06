Ten rodzaj diety nasila objawy depresji? Opublikowano nowe wyniki badań

Czy dieta może wpływać na zmniejszenie lub nasilenie objawów depresji? W tym złożonym temacie pojawiło się ostatnio nowe badanie przeprowadzone na dużej grupie reprezentatywnej. Wyniki analizy opublikowano 3 czerwca w czasopiśmie „BMJ Nutrition Prevention & Health”.

Reklama

Jak zebrano dane do badania?

Na potrzeby badania dokonano analizy danych ponad 28 tys. osób dorosłych (14 329 kobiet i 14 196 mężczyzn), które wypełniły ankiety w ramach akcji National Health and Nutrition Examination Survey. Ankietowanych pytano m.in. o dietę i objawy depresji.

Przeważająca większość uczestników badania (87 proc.) nie stosowała na co dzień żadnej diety. Ograniczanie kalorii wdrażało ponad 2 tys. badanych, a ponad 800 osób stosowało dietę, która ograniczała określone składniki odżywcze (np. tłuszcze, cukier, sól, węglowodany). Ok. 33 proc. badanych miało nadwagę, a ok. 38 proc. zakwalifikowano jako osoby z otyłością. Objawy powiązane z depresją zgłosiło niecałe 8 proc. uczestników badania.

Wyniki analizy. Dieta niskokaloryczna a objawy depresji

Po analizie danych autorzy badania zauważyli, że istnieje możliwe powiązanie pomiędzy objawami depresji (i poziomem nasilenia objawów) a dietą niskokaloryczną. Według autorów publikacji u osób, które stosowały dietę ograniczającą kalorie, częściej występowały nasilone objawy depresji (w porównaniu do osób, które nie stosowały żadnej diety). Ten związek był szczególnie widoczny w przypadku mężczyzn i osób z indeksem masy ciała wskazującym na nadwagę. Wśród objawów powiązanych z depresją respondenci wskazywali m.in. obniżony nastrój, zaburzenia snu oraz niski poziom energii.