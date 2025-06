Przejście na tę dietę zmniejsza ryzyko demencji. Warto to zrobić w każdym wieku

Nowe badanie pokazuje, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć dietę, która jest zdrowa dla mózgu. Okazuje się, że przejście na dietę MIND, nawet w późniejszym wieku, wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem demencji oraz rozwoju choroby Alzheimera. Wyniki badania zostały przedstawione przez Song-Yi Park, adiunktkę na University of Hawaii w Mānoa, podczas konferencji NUTRITION 2025, która odbywała się w dniach 31 maja–3 czerwca w Orlando na Florydzie.

Na czym polega dieta MIND?

Dieta MIND to skrót od Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Stanowi ona połączenie diety śródziemnomorskiej z dietą DASH, znaną z właściwości obniżających ciśnienie. Poza tym dieta MIND wykorzystuje sprawdzone, zdrowe dla mózgu pokarmy, takie jak zielone warzywa liściaste, owoce jagodowe, orzechy i oliwa z oliwek. Przy tym sposobie żywienia wskazane jest również spożywanie nasion roślin strączkowych, pełnoziarnistych produktów zbożowych, ryb i owoców morza. Dopuszcza się także drób. Chcąc przestrzegać tej diety, powinno się jednocześnie zrezygnować z jedzenia czerwonego mięsa i wytwarzanych z niego produktów, słodyczy, tłustych serów, smażonych dań oraz masła i margaryny.

Naukowcy przeanalizowali dane prawie 93 tys. dorosłych Amerykanów, którzy przekazali informacje na temat swojej diety w ramach kohorty badawczej znanej jako Multiethnic Cohort Study. Kohorta składała się z mężczyzn i kobiet z pięciu grup etnicznych (rasa biała, japońscy Amerykanie, rdzenni Hawajczycy, Afroamerykanie i Latynosi). Większość Afroamerykanów i Latynosów pochodziła z Kalifornii, podczas gdy większość Japończyków, białych i rdzennych Hawajczyków pochodziła z Hawajów. Zbieranie danych rozpoczęło się w latach 90. XX wieku. Na początku badania uczestnicy mieli od 45 do 75 lat, a u ponad 21 tys. osób w kolejnych latach rozwinęła się choroba Alzheimera lub inny rodzaj demencji.

W jaki sposób dieta MIND wpływa na mózg człowieka?

Do jakich wniosków doszli naukowcy? Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy, którzy uzyskali wyższy wynik w zakresie przestrzegania diety MIND na początku badania, mieli o 9 proc. niższe ryzyko demencji. Ryzyko było niższe o 13 proc. wśród Afroamerykanów, Latynosów oraz białych. Co ciekawe, u Azjatów i rdzennych Hawajczyków nie wystąpiła znaczna redukcja ryzyka. Wyniki pokazały również, że osoby, które w ciągu 10 lat w większym stopniu przestrzegały założeń diety MIND (w tym osoby, które początkowo nie przestrzegały ściśle diety), miały o 25 proc. niższe ryzyko demencji w porównaniu z osobami, które słabiej stosowały się do wytycznych. Ta tendencja była spójna w różnych grupach wiekowych i etnicznych.