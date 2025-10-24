Wzrost zachorowań na ten typ raka u młodych jest szybszy niż u seniorów. Nowe wyniki badań

Wyniki nowej analizy pokazały jednak, że w badanym okresie trendy zachorowań na nowotwory w grupach 20-49 lat oraz powyżej 50. roku życia nie wykazały znacznych różnic (poza jednym wyjątkiem: rakiem jelita grubego).

Zespołowi z Instytutu Badań nad Rakiem w Londynie udało się ustalić m.in., że w badanym okresie (2003-2017):

zapadalność na 5 z 13 badanych typów raka (białaczka, rak tarczycy, piersi, nerek i endometrium) rosła zarówno u młodszych, jak i starszych dorosłych w większości (75 proc.) z badanych krajów,

zapadalność na raka wątroby, jamy ustnej, przełyku i żołądka spadła u młodszych dorosłych (w połowie badanych krajów),

nie odnotowano globalnego wzrostu zachorowań dla nowotworów pęcherzyka żółciowego, trzustki i prostaty,

na nowotwory chorują głównie osoby starsze.

Rak jelita grubego. W tej grupie wiekowej rosną zachorowania

Trend ze wzrostem zachorowań na raka jelita grubego wśród młodych dorosłych był widoczny w wielu nowych badaniach. Jak wyjaśniają autorzy publikacji, widać go również w najnowszej analizie. W badanym okresie wskaźniki zapadalności na ten typ nowotworu rosły szybciej u młodych dorosłych (w porównaniu z osobami w wieku 50 lat i wyżej) w 30 proc. badanych krajów. Badacze upatrują jedną z przyczyn w skuteczności badań przesiewowych jelita grubego wśród osób powyżej 50. roku życia. „To może być powód, dla którego liczba zachorowań na raka jelita grubego wydaje się rosnąć szybciej u młodszych dorosłych – coraz lepiej radzimy sobie z zapobieganiem jego rozwoju u osób starszych” – wyjaśnia kierowniczka badania prof. Amy Berrington.

Otyłość jako ważny czynnik ryzyka

Analiza wykazała także wzrost zachorowalności na nowotwory powiązane z otyłością. Najsilniejszy, potencjalny związek z otyłością naukowcy przypisują zachorowalności na nowotwory macicy i nerek. Autorzy badania podkreślają, że otyłość prowadzi m.in. do stanów zapalnych w organizmie. Zauważono również związek pomiędzy otyłością a zaburzeniem wydzielania hormonów i zaburzeniem metabolizmu komórek.