Wzrost zachorowań na ten typ raka u młodych jest szybszy niż u seniorów. Nowe wyniki badań

Na potrzeby najnowszej analizy zebrano i porównano roczne statystyki zachorowań na nowotwory z 42 krajów świata.
Najnowsza analiza badaczy z Instytutu Badań nad Rakiem w Londynie została opublikowana 21 października. Publikacja ukazała się w czasopiśmie „Annals of Internal Medicine”.
Na potrzeby najnowszej analizy zebrano i porównano roczne statystyki zachorowań na nowotwory z 42 krajów świata. Informacje pobrano z bazy danych GLOBOCAN Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem. Analiza dotyczyła zachorowalności na 13 typów nowotworów, w tym białaczki oraz raka: jelita grubego, żołądka, piersi, prostaty, endometrium, pęcherzyka żółciowego, nerek, wątroby, przełyku, jamy ustnej, trzustki i tarczycy. Zakres ten nie był przypadkowy. We wcześniejszych badaniach w temacie (różne źródła) wskazywano rosnącą zachorowalność na wyżej wymienione nowotwory w grupie młodych osób dorosłych. Na potrzeby analizy autorzy badania podzielili kohorty pacjentów na dwie grupy: osoby w wieku 20-49 lat i osoby w wieku 50 lat lub wyżej.
Jeden z kluczowych wyników analizy podważa ważną tezę odnośnie zachorowalności na nowotwory. Ostatnie badania wskazywały m.in. na potencjalny, rosnący trend (globalny) zachorowań na różne typy nowotworów wśród młodych dorosłych. Naukowców szczególnie niepokoiły nowe dane o zachorowaniach wśród tej grupy wiekowej na nowotwory jelita grubego.
Wyniki nowej analizy pokazały jednak, że w badanym okresie trendy zachorowań na nowotwory w grupach 20-49 lat oraz powyżej 50. roku życia nie wykazały znacznych różnic (poza jednym wyjątkiem: rakiem jelita grubego).
Zespołowi z Instytutu Badań nad Rakiem w Londynie udało się ustalić m.in., że w badanym okresie (2003-2017):
Trend ze wzrostem zachorowań na raka jelita grubego wśród młodych dorosłych był widoczny w wielu nowych badaniach. Jak wyjaśniają autorzy publikacji, widać go również w najnowszej analizie. W badanym okresie wskaźniki zapadalności na ten typ nowotworu rosły szybciej u młodych dorosłych (w porównaniu z osobami w wieku 50 lat i wyżej) w 30 proc. badanych krajów. Badacze upatrują jedną z przyczyn w skuteczności badań przesiewowych jelita grubego wśród osób powyżej 50. roku życia. „To może być powód, dla którego liczba zachorowań na raka jelita grubego wydaje się rosnąć szybciej u młodszych dorosłych – coraz lepiej radzimy sobie z zapobieganiem jego rozwoju u osób starszych” – wyjaśnia kierowniczka badania prof. Amy Berrington.
Analiza wykazała także wzrost zachorowalności na nowotwory powiązane z otyłością. Najsilniejszy, potencjalny związek z otyłością naukowcy przypisują zachorowalności na nowotwory macicy i nerek. Autorzy badania podkreślają, że otyłość prowadzi m.in. do stanów zapalnych w organizmie. Zauważono również związek pomiędzy otyłością a zaburzeniem wydzielania hormonów i zaburzeniem metabolizmu komórek.
Jak wyjaśniono, aktualnie prowadzone są dalsze badania w tym temacie. Naukowcy chcą doprecyzować zakres wpływu otyłości na te konkretne schorzenia, podkreślając ostrożnie: „jak dotąd dowody są niejasne”. Konieczne jest także poznanie szerszego kontekstu, czyli innych, możliwych czynników rakotwórczych, wpływających na poszczególne rodzaje nowotworów.
