Jedna z płci rodzi się z wyższym ryzykiem depresji? Naukowcy odkryli genetyczne dowody

Czynniki genetyczne w większym stopniu przyczyniają się do ryzyka depresji u kobiet niż u mężczyzn – do takich wniosków doszli australijscy naukowcy. Obciążenie chorobą wynika m.in. z większej liczby wariantów genetycznych powiązanych z tą chorobą.

Publikacja: 11.10.2025 14:16

Depresja przebiega inaczej u kobiet i mężczyzn – różni się zarówno częstością występowania, jak i sposobem, w jaki się ujawnia.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Zespół naukowców z australijskiego instytutu badań medycznych QIMR Berghofer po raz pierwszy ujawnił istotne różnice genetyczne w sposobie, w jaki kobiety i mężczyźni doświadczają depresji. Ich odkrycia mogą pomóc w opracowaniu skuteczniejszych i lepiej dopasowanych metod leczenia. Wyniki badania zostały opublikowane w „Nature Communications”.

Depresja u kobiet i mężczyzn – jakie są różnice w objawach?

Depresja przebiega inaczej u kobiet i mężczyzn – różni się zarówno częstością występowania, jak i sposobem, w jaki się ujawnia. Brittany Mitchell, jedna z autorek badania, przyznaje, że kobiety są dwukrotnie bardziej narażone na depresję w ciągu swojego życia niż mężczyźni. „Wiemy też, że depresja u każdej osoby może wyglądać inaczej. Do tej pory brakowało jednak spójnych badań, które wyjaśniałyby, dlaczego wpływa ona inaczej na kobiety i mężczyzn, w tym, jaki udział mogą mieć geny” – dodała.

W artykule opublikowanym w „Nature Communications” czytamy, że u kobiet częściej występuje depresja atypowa, która objawia się przyrostem masy ciała, sennością w ciągu dnia i wzmożonym apetytem. Panie często zmagają się też z depresją, która daje objawy metaboliczne i nierzadko pokrywa się z odmianą atypową. Ta sama choroba u mężczyzn częściej objawia się poprzez gniew, agresję, podejmowanie ryzykownych zachowań, używanie substancji psychoaktywnych oraz zaburzenia z tym związane. Te różnice między płciami mogą mieć różne przyczyny, obejmujące sferę behawioralną, środowiskową i biologiczną. Jednym z potencjalnych wyjaśnień zaproponowanych przez badaczy jest odmienne podejście, jeśli chodzi o szukanie pomocy oraz zgłaszanie objawów. Naukowcy zauważają, że mężczyźni rzadziej konsultują się ze specjalistami, co skutkuje niedodiagnozowaniem.

Pomimo wielu potencjalnych wyjaśnień dotyczących tej kwestii, do tej pory przeprowadzono niewiele badań, które wyjaśniałyby, skąd biorą się różnice między kobietami a mężczyznami w odniesieniu do depresji. Naukowcy podejrzewali, że jednym z ważnych czynników mogą być geny, a konkretnie warianty genetyczne, które wpływają na obie płci, ale których wielkość lub kierunek różni się między kobietami i mężczyznami. 

Geny a depresja u kobiet – co odkryli naukowcy?

Badanie przeprowadzone przez naukowców z QIMR Berghofer jest na ten moment największym tego typu. Badacze przeanalizowali DNA kilkuset tysięcy osób, z czego około 130 tys. kobiet i 65 tys. mężczyzn cierpiało na depresję. Po przeprowadzeniu analizy naukowcy zidentyfikowali 16 niezależnych, istotnych wariantów w całym genomie u kobiet i 8 u mężczyzn, w tym jeden nowy wariant na chromosomie X. Ponadto zespół zidentyfikował około 7000 zmian w DNA, które mogą powodować depresję u obu płci oraz około 6000 kolejnych zmian w DNA, które mogą powodować depresję tylko u kobiet.

Co ciekawe, mimo pewnych podobieństw okazało się, że kobiety i mężczyźni mają tylko niewielką część wspólnych genów powiązanych z depresją. Zarówno testy genowe, jak i analiza całego genomu wykazały tylko jeden gen, który był istotny dla obu płci. Niemniej płeć żeńska wydaje się być znacznie bardziej obciążona ryzykiem genetycznym, co może wynikać z istnienia wariantów genetycznych powiązanych z tą chorobą specyficznych dla kobiet. Zespół odkrył również, że u kobiet czynniki genetyczne związane z depresją w większym stopniu pokrywają się z czynnikami związanymi z cechami metabolicznymi. Innymi słowy, niektóre te same warianty genetyczne mogą jednocześnie wpływać na depresję i problemy metaboliczne, co sugeruje, że w przypadku płci żeńskiej te dwa obszary zdrowia mogą być ze sobą silniej powiązane biologicznie.

Zidentyfikowane przez naukowców zmiany w DNA to różnice genetyczne, z którymi ludzie się rodzą, a nie zmiany wynikające z doświadczeń życiowych. Autorzy badania przyznają, że większość badań klinicznych i terapii lekowych testuje się na mężczyznach, jednak mają nadzieję, że ich praca przełoży się na lepsze zrozumienie kliniczne depresji u kobiet.

„Zrozumienie, które czynniki genetyczne są wspólne, a które różne u kobiet i mężczyzn, pozwala nam lepiej pojąć, co wywołuje depresję – i otwiera drogę do bardziej spersonalizowanego leczenia” – powiedziała Jodi Thomas, jedna z autorek badania. „Wyniki te pokazują, jak ważne jest uwzględnianie różnic genetycznych związanych z płcią przy badaniu depresji i innych chorób” – dodała.

Zdrowie Choroby Depresja genetyka

Małgorzata Krzystała

Depresja u kobiet i mężczyzn – jakie są różnice w objawach?

