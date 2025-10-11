Jedna z płci rodzi się z wyższym ryzykiem depresji? Naukowcy odkryli genetyczne dowody

Pomimo wielu potencjalnych wyjaśnień dotyczących tej kwestii, do tej pory przeprowadzono niewiele badań, które wyjaśniałyby, skąd biorą się różnice między kobietami a mężczyznami w odniesieniu do depresji. Naukowcy podejrzewali, że jednym z ważnych czynników mogą być geny, a konkretnie warianty genetyczne, które wpływają na obie płci, ale których wielkość lub kierunek różni się między kobietami i mężczyznami.

Geny a depresja u kobiet – co odkryli naukowcy?

Badanie przeprowadzone przez naukowców z QIMR Berghofer jest na ten moment największym tego typu. Badacze przeanalizowali DNA kilkuset tysięcy osób, z czego około 130 tys. kobiet i 65 tys. mężczyzn cierpiało na depresję. Po przeprowadzeniu analizy naukowcy zidentyfikowali 16 niezależnych, istotnych wariantów w całym genomie u kobiet i 8 u mężczyzn, w tym jeden nowy wariant na chromosomie X. Ponadto zespół zidentyfikował około 7000 zmian w DNA, które mogą powodować depresję u obu płci oraz około 6000 kolejnych zmian w DNA, które mogą powodować depresję tylko u kobiet.

Co ciekawe, mimo pewnych podobieństw okazało się, że kobiety i mężczyźni mają tylko niewielką część wspólnych genów powiązanych z depresją. Zarówno testy genowe, jak i analiza całego genomu wykazały tylko jeden gen, który był istotny dla obu płci. Niemniej płeć żeńska wydaje się być znacznie bardziej obciążona ryzykiem genetycznym, co może wynikać z istnienia wariantów genetycznych powiązanych z tą chorobą specyficznych dla kobiet. Zespół odkrył również, że u kobiet czynniki genetyczne związane z depresją w większym stopniu pokrywają się z czynnikami związanymi z cechami metabolicznymi. Innymi słowy, niektóre te same warianty genetyczne mogą jednocześnie wpływać na depresję i problemy metaboliczne, co sugeruje, że w przypadku płci żeńskiej te dwa obszary zdrowia mogą być ze sobą silniej powiązane biologicznie.

Zidentyfikowane przez naukowców zmiany w DNA to różnice genetyczne, z którymi ludzie się rodzą, a nie zmiany wynikające z doświadczeń życiowych. Autorzy badania przyznają, że większość badań klinicznych i terapii lekowych testuje się na mężczyznach, jednak mają nadzieję, że ich praca przełoży się na lepsze zrozumienie kliniczne depresji u kobiet.