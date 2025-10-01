Reklama

Osoby o tych cechach mają szansę na długowieczność. Najnowsze wyniki badań

Czy nasze cechy osobowości, pewne niuanse, na które nie zwracamy na co dzień większej uwagi, mogą mieć wpływ na długość życia? Okazuje się, że tak. Nowe badanie pokazuje, że niektóre indywidualne cechy przyczyniają się do wydłużenia życia, zaś inne do jego skrócenia.

Publikacja: 01.10.2025 09:29

Nasze cechy osobowości mogą mieć wpływ na długość życia

Nasze cechy osobowości mogą mieć wpływ na długość życia

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które elementy osobowości są analizowane w kontekście długowieczności?
  • W jaki sposób cechy takie jak sumienność i neurotyczność mogą wpływać na śmiertelność?
  • Jakie niuanse osobowości mają największy wpływ na długość życia?
  • Jakie zmiany w cechach osobowości mogą pomóc w redukcji ryzyka śmiertelności?

Naukowcy od dawna wiedzą, że osobowość wpływa na zdrowie i długość życia. Dotychczas jednak skupiali się na analizowaniu tzw. Wielkiej Piątki, czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości. Obejmuje on takie elementy jak neurotyczność, ekstrawersja, ugodowość, sumienność i otwartość. Tym razem badacze poszli o krok dalej i skupili się nie na ogólnych cechach, ale na najmniejszych elementach osobowości, czyli tzw. niuansach, które mogą wydłużać lub skracać życie. Wyniki badania zostały opublikowane w „Journal of Psychosomatic Research”.

Jak wyglądało badanie?

Badanie objęło ponad 22 tys. dorosłych Amerykanów – uczestników czterech badań podłużnych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Odpowiadali oni na pytania z kwestionariuszy osobowości, które zawierały od 10 do 26 pytań opartych na modelu Wielkiej Piątki. Okres obserwacji uczestników trwał od 6 do 28 lat. W analizie uwzględniono także czynniki zdrowotne i stylu życia, takie jak aktywność fizyczna, palenie papierosów, masa ciała czy zachorowanie na depresję.

We wcześniej przeprowadzonych badaniach ustalono, że sumienność, określana jako tendencja do odpowiedzialności i samodyscypliny, jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na ryzyko śmiertelności, przy czym osoby, u których ta cecha jest mocno rozwinięta, mają największe szanse na długie życie. Podobny związek (choć nie tak silny jak u osób sumiennych) zaobserwowano w przypadku mocno rozwiniętej ekstrawersji (skłonności do bycia towarzyskim i doświadczania pozytywnych emocji) oraz ugodowości (skłonności do empatii i zaufania). Wyższe ryzyko śmiertelności przypisywano z kolei mocno rozwiniętej neurotyczności, objawiającej się zwiększoną podatnością na stres i doświadczanie negatywnych emocji. Uważa się, że ostatnia cecha Wielkiej Piątki, czyli otwartość (tendencja do bycia ciekawym i pomysłowym) nie ma większego wpływu na śmiertelność.

Czytaj więcej

Naukowcy odkryli, że chociaż ciało María Branyas Morery wykazywało wyraźne oznaki skrajnej starości,
Nauka
Opublikowano wyniki badań najstarszej kobiety na świecie. Oto, co zapewniło jej długowieczność
Które cechy osobowości mogą zapewnić dłuższe życie?

Autorzy badania oceniali osobowość na dwóch poziomach szczegółowości. Pierwszy poziom dotyczył cech ogólnych, należących do wspomnianej wcześniej Wielkiej Piątki. Pojedyncze pytania i opisy użyte w kwestionariuszach odnosiły się z kolei do tzw. niuansów, czyli drobnych cech będących przejawem cech ogólnych. Przykładowo, odpowiedzialność i pracowitość wpisują się w bycie osobą sumienną, z kolei drażliwość i nerwowość w bycie osobą neurotyczną. Do jakich wniosków doszli badacze?

  • W odniesieniu do sumienności, osoby, które opisywały się jako zorganizowane, odpowiedzialne, pracowite i dokładne, miały od 12 do 15 proc. niższe ryzyko śmierci. U osób niedbałych ryzyko było wyższe o 7 proc.
  • W przypadku neurotyczności, takie niuanse osobowości jak bycie osobą o zmiennych nastrojach, zamartwiającą się i nerwową wiązało się z 7–9 proc. wyższym ryzykiem śmierci, zaś bycie osobą spokojną z 5 proc. niższym ryzykiem.
  • Za przejaw ekstrawersji badacze uznali bycie osobą towarzyską, przyjazną, pełną życia oraz aktywną. Wszystkie te cechy wiązały się z niższym ryzykiem śmierci, przy czym najsilniejszy związek zaobserwowano w przypadku aktywności (27 proc. niższe ryzyko śmierci).
  • W odniesieniu do ogólnej cechy, jaką jest ugodowość, badacze stwierdzili, że osoby, które określiły się jako pomocne, ciepłe i opiekuńcze miały od 3 do 10 proc. niższe ryzyko śmierci.
  • Od 3 do 8 proc. niższe ryzyko śmierci miały też osoby kreatywne, o otwartym umyśle i żądne przygód, co było przejawem ogólnej cechy określanej jako otwartość. 

Należy dodać, że w momencie, gdy badacze uwzględnili w uzyskanych wynikach czynniki zdrowotne, psychologiczne oraz behawioralne, związek między cechami a ryzykiem śmierci został w pewnym stopniu osłabiony. Niemniej kilka konkretnych cech osobowości nadal było silnie związanych ze zmniejszonym ryzykiem śmierci, w tym bycie zorganizowanym, odpowiedzialnym, pracowitym, dokładnym, aktywnym, pomocnym i opiekuńczym. Oznacza to, że te cechy mają własny wpływ na długość życia, niezależnie od innych czynników.

Czytaj więcej

Obserwacje wykazały, że terapia spowolniła rozwój choroby u pacjentów o 75 proc. po trzech latach.
Nauka
Naukowcy opracowali skuteczną metodę walki z „jedną z najstraszniejszych chorób na świecie"

W jaki sposób cechy osobowości mogą wpływać na ryzyko śmiertelności?

Według badaczy cechy osobowości wpływają na śmiertelność poprzez szereg czynników biologicznych, behawioralnych, klinicznych i psychologicznych. Przykładowo, osoby sumienne mają niższe ryzyko śmierci, ponieważ rzadziej palą papierosy, piją mniej alkoholu, mają lepszą jakość snu, mniejszy obwód talii i występuje u nich niższy stan zapalny. Dzięki temu, że są bardziej zdyscyplinowane i odpowiedzialne, częściej podejmują lepsze decyzje zdrowotne i lepiej zarządzają swoim zdrowiem.

Z kolei wyższy poziom neurotyczności przejawia się zwiększoną podatnością na stres, negatywne emocje i lęk, co może prowadzić do niezdrowych wyborów życiowych i złego zarządzania zdrowiem. Takie osoby częściej palą papierosy i mają gorszą jakość snu. Osoby o zmiennym nastroju, skłonne do zamartwiania się i nerwowe mogą mieć wyższe ryzyko śmiertelności również z tego względu, że są bardziej obciążone chorobami, mają wyższe BMI, nasilone objawy depresyjne i są mniej aktywne fizycznie.

René Mõttus z University of Edinburgh, jeden z autorów badania, w wywiadzie dla „The Independent” przyznał, że ludzie mogą zmienić swoje cechy osobowości, aby zmniejszyć ryzyko śmiertelności.

„Odkryliśmy, że to często właśnie te konkretne cechy osobowości, niuanse, odpowiadają za związek osobowości ze śmiertelnością. Logiczne jest więc, że łatwiej jest je zmienić niż szerokie domeny cech, takie jak neurotyczność czy sumienność. Dlatego nasze ustalenia dają nadzieję” – przyznał naukowiec.

Zdrowie Badania naukowe starzenie

Małgorzata Krzystała

Naukowcy od dawna wiedzą, że osobowość wpływa na zdrowie i długość życia. Dotychczas jednak skupiali się na analizowaniu tzw. Wielkiej Piątki, czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości. Obejmuje on takie elementy jak neurotyczność, ekstrawersja, ugodowość, sumienność i otwartość. Tym razem badacze poszli o krok dalej i skupili się nie na ogólnych cechach, ale na najmniejszych elementach osobowości, czyli tzw. niuansach, które mogą wydłużać lub skracać życie. Wyniki badania zostały opublikowane w „Journal of Psychosomatic Research”.

