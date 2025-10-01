Z tego artykułu dowiesz się: Które elementy osobowości są analizowane w kontekście długowieczności?

W jaki sposób cechy takie jak sumienność i neurotyczność mogą wpływać na śmiertelność?

Jakie niuanse osobowości mają największy wpływ na długość życia?

Jakie zmiany w cechach osobowości mogą pomóc w redukcji ryzyka śmiertelności?

Naukowcy od dawna wiedzą, że osobowość wpływa na zdrowie i długość życia. Dotychczas jednak skupiali się na analizowaniu tzw. Wielkiej Piątki, czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości. Obejmuje on takie elementy jak neurotyczność, ekstrawersja, ugodowość, sumienność i otwartość. Tym razem badacze poszli o krok dalej i skupili się nie na ogólnych cechach, ale na najmniejszych elementach osobowości, czyli tzw. niuansach, które mogą wydłużać lub skracać życie. Wyniki badania zostały opublikowane w „Journal of Psychosomatic Research”.

Jak wyglądało badanie?

Badanie objęło ponad 22 tys. dorosłych Amerykanów – uczestników czterech badań podłużnych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Odpowiadali oni na pytania z kwestionariuszy osobowości, które zawierały od 10 do 26 pytań opartych na modelu Wielkiej Piątki. Okres obserwacji uczestników trwał od 6 do 28 lat. W analizie uwzględniono także czynniki zdrowotne i stylu życia, takie jak aktywność fizyczna, palenie papierosów, masa ciała czy zachorowanie na depresję.

We wcześniej przeprowadzonych badaniach ustalono, że sumienność, określana jako tendencja do odpowiedzialności i samodyscypliny, jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na ryzyko śmiertelności, przy czym osoby, u których ta cecha jest mocno rozwinięta, mają największe szanse na długie życie. Podobny związek (choć nie tak silny jak u osób sumiennych) zaobserwowano w przypadku mocno rozwiniętej ekstrawersji (skłonności do bycia towarzyskim i doświadczania pozytywnych emocji) oraz ugodowości (skłonności do empatii i zaufania). Wyższe ryzyko śmiertelności przypisywano z kolei mocno rozwiniętej neurotyczności, objawiającej się zwiększoną podatnością na stres i doświadczanie negatywnych emocji. Uważa się, że ostatnia cecha Wielkiej Piątki, czyli otwartość (tendencja do bycia ciekawym i pomysłowym) nie ma większego wpływu na śmiertelność.