Naukowcy odkryli, że chociaż ciało María Branyas Morery wykazywało wyraźne oznaki skrajnej starości, szereg czynników biologicznych chronił ją przed chorobami, które zazwyczaj nękają ludzi w ostatnich latach życia.
Wyniki badań medycznych, które naukowcy przeprowadzili pod koniec długiego życia 117-letniej Maríi Branyas Morery, przyniosłyrzyniosły zaskakujące wnioski. Okazało się, że swoją długowieczność zawdzięczała ona nie tylko genom, ale również innym sprzyjającym czynnikom.
Pochodząca z Hiszpanii María Branyas Morera dożyła 117 lat. Urodziła się 4 marca 1907 r. Od 2023 r. była najstarszą osobą na świecie. Zmarła rok temu. W ostatnich latach życia wzięła udział w badaniach, dzięki którym można było dokładnie ocenić jej stan zdrowia. Ich wyniki, opublikowane niedawno w czasopiśmie „Cell Reports Medicine”, pozwoliły uchylić rąbka tajemnicy, jaki był klucz do jej długowieczności.
117-latka do końca życia była w bardzo dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej. W wieku 113 lat przeszła Covid-19, ale wróciła do zdrowia. Jej wyjątkowy przypadek zaciekawił hiszpańskich lekarzy.
„Powszechną zasadą jest to, że wraz z wiekiem stajemy się coraz bardziej podatni na choroby, ale ona była wyjątkiem i chcieliśmy zrozumieć, dlaczego” – powiedział dr Manel Esteller z Instytutu Badań nad Białaczką im. Josepa Carrerasa w Barcelonie.
Naukowcy odkryli, że chociaż jej ciało wykazywało wyraźne oznaki skrajnej starości, szereg czynników biologicznych chronił ją przed chorobami, które zazwyczaj nękają ludzi w ostatnich latach życia.
María Branyas Morera chętnie zgodziła się na przeprowadzenie badań, które pozwoliłyby dowiedzieć się, dlaczego osiągnęła tak sędziwy wiek. Naukowcy w ostatnich latach życia 117-latki kilkukrotnieilkukrotnie pobrali próbki m.in. jej śliny, krwi i moczu w celu przeprowadzenia analiz. Pozwoliło to stworzyć szczegółowy obraz biologiczny jej organizmu. Obejmował on m.in. genetykę, poziom białek oraz różnorodność mikrobiomu w jelitach.
Okazało się, że telomery znajdujące się na końcach jej chromosomów były wyjątkowo krótkie, co jest wyraźnym objawem starzenia się komórek. „To pozwala nam wywnioskować, że telomery wskazują na upływ czasu, ale nie na zły stan zdrowia związany z upływem czasu” – twierdzą autorzy badania.
Jej układ odpornościowy również wykazywał oznaki starzenia. Jak stwierdzili naukowcy, był on jednak nadal silny, a komórki obronne działały bardzo sprawnie. „Nadal były bardzo skuteczne w atakowaniu mikroorganizmów, ale jednocześnie nie atakowały jej własnych tkanek, to znaczy nie wywoływały stanu zapalnego tak typowego dla chorób autoimmunologicznych” – powiedział dr Manel Esteller.
Oprócz głuchoty na jedno ucho, która towarzyszyła jej od najmłodszych lat i typowych dla osób starszych problemów z poruszaniem się, kobieta nie miała innych poważnych dolegliwości, takich jak problemy z sercem, guzy czy choroby neurodegeneracyjne. Badania DNA ujawniły warianty genów, które chroniły jej komórki serca i mózgu przed chorobami i demencją. Miała niski poziom stanów zapalnych w całym organizmie, co zmniejszało ryzyko raka i cukrzycy.
DNA kobiety zbadano również przy użyciu tzw. zegarów epigenetycznych, by określić jej wiek biologiczny. Wykazano, że był on o 23 lata niższy, niż wskazywałaby na to jej data urodzenia.
„Żaden z zegarów epigenetycznych, niezależnie od tkanki, nie pasował do jej wieku. Nikt nie był w stanie w żaden sposób przewidzieć, że ta kobieta miała 116 lat” – powiedział Eloy Santos z Instytutu Badań nad Białaczką Josepa Carrerasa i główny autor badania.
Biologiczną młodość kobiety potwierdziły także badania mikrobiomu. Mikrobiota jelitowa 117-latki była porównywalna z profilem osoby młodej, prawie nastoletniej. Kobieta miała również sprawny metabolizm cholesterolu i tłuszczów. Nie miała żadnych zmian w tętnicach.
María Branyas Morera zawdzięczała swoje długie życie nie tylko dobrym genom, ale również zdrowemu stylowi życia. Kobieta nie miała nadwagi, jadła dużo jogurtów, nie paliła ani nie piła alkoholu. Była osobą towarzyską, spędzała dużo czasu z bliskimi, przyjaciółmi i rodziną. To wszystko zdaniem naukowców z pewnością pomogło jej dożyć tak sędziwego wieku w dobrym zdrowiu.
Naukowcy mają nadzieję, że wiedza, którą udało im się zdobyć, pomoże opracować nowe metody leczenia, które pozwolą ludziom zachować zdrowie w podeszłym wieku. „Możemy opracować leki, które odtworzą działanie dobrych genów” – podsumowują autorzy badań.
