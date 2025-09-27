Z tego artykułu dowiesz się: Jakie różnice biologiczne zauważono u najstarszej kobiety na świecie?

Wyniki badań medycznych, które naukowcy przeprowadzili pod koniec długiego życia 117-letniej Maríi Branyas Morery, przyniosłyrzyniosły zaskakujące wnioski. Okazało się, że swoją długowieczność zawdzięczała ona nie tylko genom, ale również innym sprzyjającym czynnikom.

Pochodząca z Hiszpanii María Branyas Morera dożyła 117 lat. Urodziła się 4 marca 1907 r. Od 2023 r. była najstarszą osobą na świecie. Zmarła rok temu. W ostatnich latach życia wzięła udział w badaniach, dzięki którym można było dokładnie ocenić jej stan zdrowia. Ich wyniki, opublikowane niedawno w czasopiśmie „Cell Reports Medicine”, pozwoliły uchylić rąbka tajemnicy, jaki był klucz do jej długowieczności.

117-latka do końca życia była w bardzo dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej. W wieku 113 lat przeszła Covid-19, ale wróciła do zdrowia. Jej wyjątkowy przypadek zaciekawił hiszpańskich lekarzy.

„Powszechną zasadą jest to, że wraz z wiekiem stajemy się coraz bardziej podatni na choroby, ale ona była wyjątkiem i chcieliśmy zrozumieć, dlaczego” – powiedział dr Manel Esteller z Instytutu Badań nad Białaczką im. Josepa Carrerasa w Barcelonie.