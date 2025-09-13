To, o której jesz śniadanie, ma duże znaczenie. Naukowcy opublikowali najnowsze wyniki badań

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w godzinach posiłków zaobserwowano u osób starszych?

Jaki wpływ mają godziny spożywania posiłków na zdrowie i długowieczność seniorów?

Jakie znaczenie mogą mieć zmiany w porze posiłków jako wskaźnik stanu zdrowia seniorów?

Wraz z wiekiem to, co i ile jemy, ulega zmianie. W wyniku spowolnienia metabolizmu osoby starsze mają mniejszy apetyt i mniejsze zapotrzebowanie na kalorie. Okazuje się, że zmiany mogą dotyczyć również pory spożywania posiłków. Z najnowszego badania wynika, że seniorzy później jedzą śniadanie i kolację, opóźniają moment spożywania posiłku oraz mają krótsze okno żywieniowe, co ma wpływ na ich zdrowie oraz proces starzenia. Naukowcy powiązali późniejsze pory spożywania śniadania z większą liczbą chorób, również psychicznych oraz zwiększonym ryzykiem zgonu. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Communications Medicine”.

Reklama Reklama

Naukowcy zbadali związek między porą posiłku a zdrowiem

Analiza objęła 2945 osób, które były uczestnikami brytyjskiego badania Longitudinal Study of Cognition in Normal Healthy Old Age. Rozpoczęło się ono w 1983 roku, a jego celem było zbadanie zmian w funkcjach poznawczych, zdrowiu, stylu życia i genetyce w miarę upływu czasu. Na początku średni wiek uczestników wynosił 64 lata. Ich zadaniem było zgłaszanie pór spożywania posiłków i wypełnianie ankiet dotyczących zdrowia i stylu życia. Uczestnicy zazwyczaj jedli śniadanie o 8:22, obiad o 12:38, a kolację o 17:51. W praktyce spożywali pierwszy posiłek średnio 31 minut po przebudzeniu, a ostatni – nieco ponad 5 godzin przed pójściem spać. Okazało się, że wraz z upływem lat, uczestnicy jedli śniadanie i kolację coraz później.

W ciągu 22 lat obserwacji naukowcy odnotowali 2361 zgonów wśród uczestników. Po przeanalizowaniu danych badacze powiązali późniejsze pory spożywania śniadania ze zwiększonym ryzykiem śmierci, przy czym każda dodatkowa godzina opóźnienia wiązała się ze wzrostem ryzyka zgonu o 8–11 proc. Okazało się również, że zmiany w porach posiłków mogły mieć związek z pogarszającym się stanem zdrowia. Badanie wykazało, że osoby, które zmagały się ze zmęczeniem, depresją, lękiem i wieloma schorzeniami częściej opóźniały śniadanie. Co ciekawe, seniorzy z problemami ze zdrowiem jamy ustnej, mieli z kolei tendencję do wcześniejszego spożywania kolacji.