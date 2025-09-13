Reklama

To, o której jesz śniadanie, ma duże znaczenie. Naukowcy opublikowali najnowsze wyniki badań

Wraz z wiekiem wiele ludzi zaczyna stopniowo zmieniać swoją porę spożywania posiłków. Seniorzy mają tendencję zwłaszcza do późniejszego jedzenia śniadań i kolacji, co jak wykazuje najnowsze badanie, ma wpływ na ich zdrowie i długowieczność.

Publikacja: 13.09.2025 14:33

Naukowcy sugerują, że zmiany w porach jedzenia, a zwłaszcza w porze śniadania mogą służyć jako łatwy

Naukowcy sugerują, że zmiany w porach jedzenia, a zwłaszcza w porze śniadania mogą służyć jako łatwy do monitorowania wskaźnik ogólnego stanu zdrowia seniorów.

Foto: Adobe Stock

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w godzinach posiłków zaobserwowano u osób starszych?
  • Jaki wpływ mają godziny spożywania posiłków na zdrowie i długowieczność seniorów?
  • Jakie znaczenie mogą mieć zmiany w porze posiłków jako wskaźnik stanu zdrowia seniorów?

Wraz z wiekiem to, co i ile jemy, ulega zmianie. W wyniku spowolnienia metabolizmu osoby starsze mają mniejszy apetyt i mniejsze zapotrzebowanie na kalorie. Okazuje się, że zmiany mogą dotyczyć również pory spożywania posiłków. Z najnowszego badania wynika, że seniorzy później jedzą śniadanie i kolację, opóźniają moment spożywania posiłku oraz mają krótsze okno żywieniowe, co ma wpływ na ich zdrowie oraz proces starzenia. Naukowcy powiązali późniejsze pory spożywania śniadania z większą liczbą chorób, również psychicznych oraz zwiększonym ryzykiem zgonu. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Communications Medicine”.

Naukowcy zbadali związek między porą posiłku a zdrowiem

Analiza objęła 2945 osób, które były uczestnikami brytyjskiego badania Longitudinal Study of Cognition in Normal Healthy Old Age. Rozpoczęło się ono w 1983 roku, a jego celem było zbadanie zmian w funkcjach poznawczych, zdrowiu, stylu życia i genetyce w miarę upływu czasu. Na początku średni wiek uczestników wynosił 64 lata. Ich zadaniem było zgłaszanie pór spożywania posiłków i wypełnianie ankiet dotyczących zdrowia i stylu życia. Uczestnicy zazwyczaj jedli śniadanie o 8:22, obiad o 12:38, a kolację o 17:51. W praktyce spożywali pierwszy posiłek średnio 31 minut po przebudzeniu, a ostatni – nieco ponad 5 godzin przed pójściem spać. Okazało się, że wraz z upływem lat, uczestnicy jedli śniadanie i kolację coraz później. 

Czytaj więcej

Jak piszą naukowcy, brak aktywności fizycznej jest głównym czynnikiem ryzyka zgonu z przyczyn ogólny
Nauka
Wystarczy już kilka minut każdego dnia, aby przedłużyć życie. Nowe wyniki badań

W ciągu 22 lat obserwacji naukowcy odnotowali 2361 zgonów wśród uczestników. Po przeanalizowaniu danych badacze powiązali późniejsze pory spożywania śniadania ze zwiększonym ryzykiem śmierci, przy czym każda dodatkowa godzina opóźnienia wiązała się ze wzrostem ryzyka zgonu o 8–11 proc. Okazało się również, że zmiany w porach posiłków mogły mieć związek z pogarszającym się stanem zdrowia. Badanie wykazało, że osoby, które zmagały się ze zmęczeniem, depresją, lękiem i wieloma schorzeniami częściej opóźniały śniadanie. Co ciekawe, seniorzy z problemami ze zdrowiem jamy ustnej, mieli z kolei tendencję do wcześniejszego spożywania kolacji.

„Do tej pory mieliśmy ograniczoną wiedzę na temat tego, jak zmienia się pora posiłków w późniejszym okresie życia i jak ta zmiana wpływa na ogólny stan zdrowia i długowieczność” – powiedział dr Hassan Dashti, jeden z autorów badania. „Nasze odkrycia pomagają wypełnić tę lukę, pokazując, że późniejsze pory posiłków, a zwłaszcza opóźnione śniadanie, wiążą się zarówno z problemami zdrowotnymi, jak i zwiększonym ryzykiem śmiertelności u osób starszych. Wyniki te nadają nowe znaczenie powiedzeniu, że »śniadanie to najważniejszy posiłek dnia«, zwłaszcza w przypadku osób starszych” – dodał.

Zmiana pory spożywania posiłków może świadczyć o stanie zdrowia seniora

Aby móc śledzić te zależności, badacze wykorzystali indeks medyczny obejmujący 19 różnych obszarów zdrowia. Jednym z nich była jakość snu. Okazało się, że osoby mające problemy ze snem również jadały śniadanie w późniejszych godzinach i miały krótsze okna żywieniowe. Na harmonogramy posiłków wpływały też czynniki genetyczne. Osoby zaliczane do grupy tzw. nocnych marków naturalnie jadły posiłki później w ciągu dnia.

Czytaj więcej

Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii: Słodziki o niskiej i zerowej zawartości
Nauka
Negatywne działanie sztucznych słodzików? Wyniki nowych badań są alarmujące

Jak czytamy w artykule, pora spożywania posiłków ma znaczenie, ponieważ jedzenie stanowi sygnał dla wewnętrznego zegara biologicznego, który kontroluje metabolizm i inne ważne funkcje. Nieregularność w tym przypadku lub przesunięcie posiłków na później może zaburzyć te naturalne rytmy. Naukowcy sugerują, że zmiany w porach jedzenia, a zwłaszcza w porze śniadania mogą służyć jako łatwy do monitorowania wskaźnik ogólnego stanu zdrowia seniorów.

„Pacjenci i lekarze mogą potencjalnie wykorzystywać zmiany w harmonogramie posiłków jako wczesny sygnał ostrzegawczy, pozwalający zbadać leżące u podstaw problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Ponadto zachęcanie osób starszych do regularnego spożywania posiłków może stać się elementem szerszych strategii promowania zdrowego starzenia się i długowieczności” – powiedział Hassan Dashti.

Autorzy badania podkreślają, że późniejsze jedzenie śniadania nie stanowi bezpośredniej przyczyny chorób ani skrócenia długości życia. Może jednak wskazywać na ukryte problemy zdrowotne, wzorce stylu życia lub różnice biologiczne wpływające na zdrowie, które mogą okazać się przydatne dla lekarzy. Naukowcy przyznają również, że konieczne są dalsze badania, które pozwolą ocenić potencjał planowania posiłków jako strategii sprzyjającej długowieczności wśród osób starszych.

Naukowcy powiązali późniejsze pory spożywania śniadania z większą liczbą chorób, również psychicznych oraz zwiększonym ryzykiem zgonu. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Communications Medicine".

