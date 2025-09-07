Negatywne działanie sztucznych słodzików? Wyniki nowych badań są alarmujące

Aktualizacja: 07.09.2025 11:51 Publikacja: 07.09.2025 11:24
Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii: Słodziki o niskiej i zerowej zawartości kalorii są często postrzegane jako zdrowa alternatywa dla cukru, jednak nasze odkrycia sugerują, że niektóre słodziki mogą z czasem negatywnie wpływać na zdrowie mózgu.
Foto: Adobe Stock
Brazylijscy naukowcy przeanalizowali spożycie siedmiu sztucznych substancji słodzących – aspartamu, sacharyny, acesulfamu K, erytrytolu, ksylitolu, sorbitolu i tagatozy. Te składniki występują głównie w żywności wysokoprzetworzonej, takiej jak wody smakowe, napoje gazowane, napoje energetyczne, jogurty i niskokaloryczne desery. Niektóre z nich są również stosowane jako samodzielny słodzik. Wyniki badania zostały opublikowane w „Neurology” – czasopiśmie medycznym Amerykańskiej Akademii Neurologii.
Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców objęło w sumie 12 772 dorosłych z całej Brazylii. Średni wiek uczestników wynosił 52 lata, a ich losy obserwowano średnio przez 8 lat. Na początku badania uczestnicy mieli za zadanie wypełnić kwestionariusze dotyczące diety, szczegółowo opisując, co jedli i pili w ciągu ostatniego roku. Następnie naukowcy podzielili ich na trzy grupy w oparciu o całkowitą ilość spożywanych sztucznych słodzików. Osoby należące do grupy z najniższym spożyciem przyjmowały dziennie średnio 20 mg słodzików, zaś z najwyższym – 191 mg.
Na początku, w środku i na końcu badania uczestnicy zostali poddani testom poznawczym, które oceniały takie obszary, jak płynność werbalna, pamięć robocza, zdolność do przypominania sobie słów i szybkość przetwarzania. Podczas analizy wyników naukowcy uwzględnili wiek, płeć, istnienie nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia.
Czytaj więcej
OpenAI zapowiedziała wprowadzenie serii rozwiązań, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa...
Okazało się, że osoby, które spożywały największą ilość substancji słodzących, wykazywały szybszy spadek ogólnej sprawności myślenia i pamięci niż osoby spożywające najmniejszą ilość słodzików. Spadek był szybszy o 62 proc., co odpowiadało około 1,6 roku starzenia. U osób ze środkowej grupy spadek był szybszy o 35 proc., co z kolei przekładało się na 1,3 roku starzenia. U osób spożywających więcej aspartamu odnotowano również o 32 proc. wyższy wskaźnik pogorszenia pamięci niż u innych. Spośród analizowanych słodzików nie stwierdzono podobnych skutków jedynie w przypadku tagatozy.
„Słodziki o niskiej i zerowej zawartości kalorii są często postrzegane jako zdrowa alternatywa dla cukru, jednak nasze odkrycia sugerują, że niektóre słodziki mogą z czasem negatywnie wpływać na zdrowie mózgu” – powiedziała Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii, jedna z autorek badania.
Gdy naukowcy podzielili wyniki według wieku, dokonali jeszcze jednego odkrycia. Okazało się, że osoby poniżej 60. roku życia, które spożywały najwięcej sztucznych słodzików, wykazywały szybszy spadek płynności werbalnej i ogólnej sprawności poznawczej w porównaniu z osobami spożywającymi najmniejsze ilości. Co ciekawe, nie stwierdzono podobnych powiązań u osób mających więcej niż 60 lat. Naukowcy doszli również do wniosku, że u osób chorujących na cukrzycę spadek funkcji poznawczych był szybszy niż u uczestników bez cukrzycy.
Czytaj więcej
Powodów, dla których ludzie łączą się w pary i zawierają związki małżeńskie, jest wiele. Niektóre...
„Chociaż stwierdziliśmy powiązania z pogorszeniem funkcji poznawczych u osób w średnim wieku zarówno z cukrzycą, jak i bez, osoby z cukrzycą częściej stosują sztuczne słodziki jako zamienniki cukru” – powiedziała Suemoto. „Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić nasze ustalenia i sprawdzić, czy inne alternatywy dla cukru rafinowanego, takie jak mus jabłkowy, miód, syrop klonowy lub cukier kokosowy, mogą być skutecznymi alternatywami” – dodała autorka badania.
Neurotoksyczność i neurozapalenie mogą być wywołane metabolitami, czyli produktami degradacji sztucznych substancji. Potwierdziły to wcześniejsze badania na gryzoniach z wykorzystaniem aspartamu. Inne badania na modelach zwierzęcych wskazują również na potencjalną zmianę mikrobioty jelitowej. Słodziki mogą wpływać na tolerancję glukozy i integralność bariery krew–mózg.
Należy dodać, że choć badanie wykazało istnienie związku między stosowaniem niektórych sztucznych substancji słodzących a pogorszeniem funkcji poznawczych, nie dowiodło, że były one przyczyną. Istnieją również pewne ograniczenia. Badacze nie uwzględnili wszystkich sztucznych słodzików, w tym sukralozy, która obecnie jest jedną z powszechnie stosowanych substancji, ale nie była popularna w 2008 roku, gdy zaczęło się badanie. Poza tym dane dotyczące diety były oparte na samoocenie, więc istnieje ryzyko, że uczestnicy mogli nie pamiętać wszystkiego, co jedli. Naukowcy przyznają również, że nie byli w stanie wykluczyć wszystkich czynników zakłócających, np. nawyków mogących wpływać na zdrowie lub dietę.
Źródła:
www.aan.com
jornal.usp.br
www.newsweek.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Powodów, dla których ludzie łączą się w pary i zawierają związki małżeńskie, jest wiele. Niektóre z nich są oczy...
Post przerywany, który w ostatnich latach cieszy się dużą popularnością, może nie być tak korzystny dla zdrowia,...
Duńscy naukowcy podzielili się wynikami badania dotyczącego wpływu diety bogatej w potas na pacjentów z problema...
Ważna wiadomość dla kobiet, które przeszły leczenie wczesnego, inwazyjnego raka piersi. Ryzyko, że w przyszłości...
Wpływ Covid-19 na ludzkie zdrowie cały czas jest przedmiotem badań. Naukowcy przedstawili właśnie najnowsze usta...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas