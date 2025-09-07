Negatywne działanie sztucznych słodzików? Wyniki nowych badań są alarmujące

Okazało się, że osoby, które spożywały największą ilość substancji słodzących, wykazywały szybszy spadek ogólnej sprawności myślenia i pamięci niż osoby spożywające najmniejszą ilość słodzików. Spadek był szybszy o 62 proc., co odpowiadało około 1,6 roku starzenia. U osób ze środkowej grupy spadek był szybszy o 35 proc., co z kolei przekładało się na 1,3 roku starzenia. U osób spożywających więcej aspartamu odnotowano również o 32 proc. wyższy wskaźnik pogorszenia pamięci niż u innych. Spośród analizowanych słodzików nie stwierdzono podobnych skutków jedynie w przypadku tagatozy.

W jaki sposób sztuczne słodziki wpływają na nasz mózg?

„Słodziki o niskiej i zerowej zawartości kalorii są często postrzegane jako zdrowa alternatywa dla cukru, jednak nasze odkrycia sugerują, że niektóre słodziki mogą z czasem negatywnie wpływać na zdrowie mózgu” – powiedziała Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii, jedna z autorek badania.

Gdy naukowcy podzielili wyniki według wieku, dokonali jeszcze jednego odkrycia. Okazało się, że osoby poniżej 60. roku życia, które spożywały najwięcej sztucznych słodzików, wykazywały szybszy spadek płynności werbalnej i ogólnej sprawności poznawczej w porównaniu z osobami spożywającymi najmniejsze ilości. Co ciekawe, nie stwierdzono podobnych powiązań u osób mających więcej niż 60 lat. Naukowcy doszli również do wniosku, że u osób chorujących na cukrzycę spadek funkcji poznawczych był szybszy niż u uczestników bez cukrzycy.

„Chociaż stwierdziliśmy powiązania z pogorszeniem funkcji poznawczych u osób w średnim wieku zarówno z cukrzycą, jak i bez, osoby z cukrzycą częściej stosują sztuczne słodziki jako zamienniki cukru” – powiedziała Suemoto. „Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić nasze ustalenia i sprawdzić, czy inne alternatywy dla cukru rafinowanego, takie jak mus jabłkowy, miód, syrop klonowy lub cukier kokosowy, mogą być skutecznymi alternatywami” – dodała autorka badania.

Neurotoksyczność i neurozapalenie mogą być wywołane metabolitami, czyli produktami degradacji sztucznych substancji. Potwierdziły to wcześniejsze badania na gryzoniach z wykorzystaniem aspartamu. Inne badania na modelach zwierzęcych wskazują również na potencjalną zmianę mikrobioty jelitowej. Słodziki mogą wpływać na tolerancję glukozy i integralność bariery krew–mózg.