Reklama

Negatywne działanie sztucznych słodzików? Wyniki nowych badań są alarmujące

Sztuczne słodziki są powszechnie stosowane jako zamienniki cukru. Choć często postrzega się je jako zdrowszą alternatywę, okazuje się, że niekoniecznie są lepszym wyborem. Z najnowszego badania wynika, że mogą mieć negatywny wpływ na nasz mózg.

Publikacja: 07.09.2025 11:24

Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii: Słodziki o niskiej i zerowej zawartości

Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii: Słodziki o niskiej i zerowej zawartości kalorii są często postrzegane jako zdrowa alternatywa dla cukru, jednak nasze odkrycia sugerują, że niektóre słodziki mogą z czasem negatywnie wpływać na zdrowie mózgu.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie sztuczne słodziki były analizowane w badaniu?
  • W jaki sposób przeprowadzono badanie nad skutkami spożywania sztucznych słodzików?
  • Jakie są wyniki dotyczące wpływu sztucznych słodzików na funkcje poznawcze?
  • Jakie są potencjalne mechanizmy wpływu sztucznych słodzików na mózg?
  • Jakie ograniczenia posiadało badanie dotyczące sztucznych słodzików?

Brazylijscy naukowcy przeanalizowali spożycie siedmiu sztucznych substancji słodzących – aspartamu, sacharyny, acesulfamu K, erytrytolu, ksylitolu, sorbitolu i tagatozy. Te składniki występują głównie w żywności wysokoprzetworzonej, takiej jak wody smakowe, napoje gazowane, napoje energetyczne, jogurty i niskokaloryczne desery. Niektóre z nich są również stosowane jako samodzielny słodzik. Wyniki badania zostały opublikowane w „Neurology” – czasopiśmie medycznym Amerykańskiej Akademii Neurologii.

Jak wyglądało badanie dotyczące sztucznych słodzików?

Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców objęło w sumie 12 772 dorosłych z całej Brazylii. Średni wiek uczestników wynosił 52 lata, a ich losy obserwowano średnio przez 8 lat. Na początku badania uczestnicy mieli za zadanie wypełnić kwestionariusze dotyczące diety, szczegółowo opisując, co jedli i pili w ciągu ostatniego roku. Następnie naukowcy podzielili ich na trzy grupy w oparciu o całkowitą ilość spożywanych sztucznych słodzików. Osoby należące do grupy z najniższym spożyciem przyjmowały dziennie średnio 20 mg słodzików, zaś z najwyższym – 191 mg.

Na początku, w środku i na końcu badania uczestnicy zostali poddani testom poznawczym, które oceniały takie obszary, jak płynność werbalna, pamięć robocza, zdolność do przypominania sobie słów i szybkość przetwarzania. Podczas analizy wyników naukowcy uwzględnili wiek, płeć, istnienie nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia.

Czytaj więcej

W ramach nowych rozwiązań, rodzic będzie otrzymywać powiadomienia, gdy system wykryje, że nastolatek
Psychologia
OpenAI wprowadza nowe funkcje w ChatGPT. To odpowiedź na pozew przeciwko gigantowi AI?
Reklama
Reklama

Okazało się, że osoby, które spożywały największą ilość substancji słodzących, wykazywały szybszy spadek ogólnej sprawności myślenia i pamięci niż osoby spożywające najmniejszą ilość słodzików. Spadek był szybszy o 62 proc., co odpowiadało około 1,6 roku starzenia. U osób ze środkowej grupy spadek był szybszy o 35 proc., co z kolei przekładało się na 1,3 roku starzenia. U osób spożywających więcej aspartamu odnotowano również o 32 proc. wyższy wskaźnik pogorszenia pamięci niż u innych. Spośród analizowanych słodzików nie stwierdzono podobnych skutków jedynie w przypadku tagatozy.

W jaki sposób sztuczne słodziki wpływają na nasz mózg?

„Słodziki o niskiej i zerowej zawartości kalorii są często postrzegane jako zdrowa alternatywa dla cukru, jednak nasze odkrycia sugerują, że niektóre słodziki mogą z czasem negatywnie wpływać na zdrowie mózgu” – powiedziała Claudia Kimie Suemoto z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii, jedna z autorek badania.

Gdy naukowcy podzielili wyniki według wieku, dokonali jeszcze jednego odkrycia. Okazało się, że osoby poniżej 60. roku życia, które spożywały najwięcej sztucznych słodzików, wykazywały szybszy spadek płynności werbalnej i ogólnej sprawności poznawczej w porównaniu z osobami spożywającymi najmniejsze ilości. Co ciekawe, nie stwierdzono podobnych powiązań u osób mających więcej niż 60 lat. Naukowcy doszli również do wniosku, że u osób chorujących na cukrzycę spadek funkcji poznawczych był szybszy niż u uczestników bez cukrzycy.

Czytaj więcej

Osoby, które cierpią na te same zaburzenia psychiczne, częściej łączą się w pary.
Nauka
Dlaczego wybieramy na małżonków akurat te osoby? Naukowcy odkryli zaskakujący powód

„Chociaż stwierdziliśmy powiązania z pogorszeniem funkcji poznawczych u osób w średnim wieku zarówno z cukrzycą, jak i bez, osoby z cukrzycą częściej stosują sztuczne słodziki jako zamienniki cukru” – powiedziała Suemoto. „Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić nasze ustalenia i sprawdzić, czy inne alternatywy dla cukru rafinowanego, takie jak mus jabłkowy, miód, syrop klonowy lub cukier kokosowy, mogą być skutecznymi alternatywami” – dodała autorka badania.

Neurotoksyczność i neurozapalenie mogą być wywołane metabolitami, czyli produktami degradacji sztucznych substancji. Potwierdziły to wcześniejsze badania na gryzoniach z wykorzystaniem aspartamu. Inne badania na modelach zwierzęcych wskazują również na potencjalną zmianę mikrobioty jelitowej. Słodziki mogą wpływać na tolerancję glukozy i integralność bariery krew–mózg.

Reklama
Reklama

Ograniczenia badania dotyczącego sztucznych słodzików 

Należy dodać, że choć badanie wykazało istnienie związku między stosowaniem niektórych sztucznych substancji słodzących a pogorszeniem funkcji poznawczych, nie dowiodło, że były one przyczyną. Istnieją również pewne ograniczenia. Badacze nie uwzględnili wszystkich sztucznych słodzików, w tym sukralozy, która obecnie jest jedną z powszechnie stosowanych substancji, ale nie była popularna w 2008 roku, gdy zaczęło się badanie. Poza tym dane dotyczące diety były oparte na samoocenie, więc istnieje ryzyko, że uczestnicy mogli nie pamiętać wszystkiego, co jedli. Naukowcy przyznają również, że nie byli w stanie wykluczyć wszystkich czynników zakłócających, np. nawyków mogących wpływać na zdrowie lub dietę.

Źródła:

www.aan.com

jornal.usp.br

www.newsweek.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Badania naukowe dieta

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie sztuczne słodziki były analizowane w badaniu?
  • W jaki sposób przeprowadzono badanie nad skutkami spożywania sztucznych słodzików?
  • Jakie są wyniki dotyczące wpływu sztucznych słodzików na funkcje poznawcze?
  • Jakie są potencjalne mechanizmy wpływu sztucznych słodzików na mózg?
  • Jakie ograniczenia posiadało badanie dotyczące sztucznych słodzików?
Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Osoby, które cierpią na te same zaburzenia psychiczne, częściej łączą się w pary.
Nauka
Dlaczego wybieramy na małżonków akurat te osoby? Naukowcy odkryli zaskakujący powód
Wśród pozytywnych aspektów postu przerywanego naukowcy z Indii wymienili możliwość wspomagania utrat
Nauka
Nowe wyniki badań na temat postu przerywanego. Naukowcy ostrzegają
Potas jest niezwykle ważnym pierwiastkiem, ponieważ odpowiada za prawidłową pracę mięśnia sercowego
Nauka
Jedzenie tych produktów zmniejsza ryzyko chorób serca? Nowe wyniki badań
Liczby uzyskane przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego z jednej strony nie pozostawiają wątpliwo
Nauka
Rak piersi a ryzyko zachorowania na inny nowotwór. Nowe wyniki badań
Jednym ze skutków obserwowanych u pacjentów, którzy przeszli Covid-19, są powikłania sercowo-naczyni
Nauka
Naukowcy odkryli zaskakujący wpływ Covid-19 na zdrowie. Tylko u jednej z płci
Reklama
Reklama
e-Wydanie