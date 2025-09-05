Reklama

Dlaczego wybieramy na małżonków akurat te osoby? Naukowcy odkryli zaskakujący powód

Powodów, dla których ludzie łączą się w pary i zawierają związki małżeńskie, jest wiele. Niektóre z nich są oczywiste, inne mogą wydawać się zaskakujące. Okazuje się, że temat zainteresował naukowców, którzy odkryli jedną z mniej typowych przyczyn.

Publikacja: 05.09.2025 18:09

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził badanie, które obejmowało 5 milionów par z Tajwanu, ponad 570 tys. z Danii i ponad 707 tys. ze Szwecji, co czyni go największym tego typu. Opierając się na tych trzech rejestrach krajowych, badacze przeprowadzili szeroko zakrojoną analizę korelacji małżeńskich w dziewięciu zaburzeniach psychicznych. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Human Behavior”.

Ludzie wybierają partnerów życiowych, którzy cierpią na podobne zaburzenia psychiczne

Podczas analizowania danych naukowcy zwracali uwagę na osoby, u których występowało jedno z dziewięciu zaburzeń psychicznych – schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, lęk, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), autyzm, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych i jadłowstręt psychiczny.

Badacze podzielili dane na dziesięcioletnie kohorty urodzeniowe, począwszy od lat 30. do lat 90. XX wieku. Zespół odkrył, że osoby, które miały zdiagnozowane jedno z wymienionych wcześniej zaburzeń psychicznych, częściej miały partnera, który również cierpiał na to samo zaburzenie. Wzorce były niemal identyczne na Tajwanie i w krajach nordyckich, pomimo znacznych różnic kulturowych. Co ciekawe, trendu nie zmieniły nawet zmiany w opiece psychiatrycznej w ciągu ostatnich 50 lat. Spośród dziewięciu zaburzeń jedynie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, choroba afektywna dwubiegunowa i jadłowstręt psychiczny wykazywały różne wzorce w różnych krajach. Jednocześnie okazało się, że pary małżeńskie na Tajwanie częściej cierpiały na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne niż w krajach nordyckich.

„Te wzorce są niezwykle spójne w bardzo różnych społeczeństwach i utrzymują się od prawie wieku” – powiedział dr Chun Chieh Fan, jeden z autorów badania. „Sugeruje to, że podobieństwa między małżonkami odgrywają znaczącą rolę w sposobie przekazywania zaburzeń psychicznych z pokolenia na pokolenie i ich rozprzestrzeniania się w populacjach”.

Pary powtarzają ten sam schemat niezależnie od pokolenia i kultury

Zaskakujące może być to, że prawdopodobieństwo, że partnerzy mają tę samą diagnozę, nieznacznie rosło z każdą dekadą. To zjawisko było najbardziej zauważalne w przypadku osób cierpiących na zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Okazało się też, że występowanie problemów psychicznych u rodziców miało duży wpływ na zdrowie ich potomków. Badanie wykazało, że dzieci, których oboje rodzice cierpieli na to samo zaburzenie, były dwukrotnie bardziej narażone na jego rozwój, w porównaniu z dziećmi, których tylko jeden z rodziców cierpiał na daną chorobę.

Naukowcy zaznaczają, że badanie miało charakter obserwacyjny i nie wyjaśnia, dlaczego osoby z tymi samymi zaburzeniami psychicznymi często łączą się w pary. Chun Chieh Fan w wywiadzie dla Nature przyznał, że może to wynikać z faktu, że takie osoby są do siebie podobne. „Być może lepiej się rozumieją dzięki wspólnemu cierpieniu, więc się przyciągają” – stwierdził. Fan zauważył również, że społeczne piętno związane z zaburzeniami psychicznymi może zawężać wybór partnera.

Naukowcy wciąż nie wiedzą, jakie mogą być przyczyny rozwoju zaburzeń psychicznych. Uważa się jednak, że istotną rolę odgrywają genetyka i czynniki środowiskowe.

