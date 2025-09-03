Reklama

Jedzenie tych produktów zmniejsza ryzyko chorób serca? Nowe wyniki badań

Duńscy naukowcy podzielili się wynikami badania dotyczącego wpływu diety bogatej w potas na pacjentów z problemami kardiologicznymi. Okazało się, że spożywanie określonych produktów może w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko chorób serca lub zgonu.

Publikacja: 03.09.2025 12:44

Potas jest niezwykle ważnym pierwiastkiem, ponieważ odpowiada za prawidłową pracę mięśnia sercowego

Potas jest niezwykle ważnym pierwiastkiem, ponieważ odpowiada za prawidłową pracę mięśnia sercowego oraz reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Jego niski poziom może zwiększać ryzyko arytmii, niewydolności serca i zgonu.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Wyniki badania zostały zaprezentowane 29 sierpnia podczas kongresu ESC (European Society of Cardiology) oraz opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Naukowcy doszli do wniosku, że utrzymywanie prawidłowego poziomu potasu może zmniejszyć ryzyko arytmii, hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz zgonu.

Zwiększenie poziomu potasu może mieć pozytywny wpływ na zdrowie serca

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców wzięło udział 1200 pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem, czyli urządzeniem, które monitoruje rytm serca. Wyjściowe stężenie potasu w osoczu wynosiło u nich nie więcej niż 4,3 mmol/l. Uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna podjęła leczenie mające na celu zwiększenie stężenia potasu w osoczu do 4,5–5,0 mmol/l, zaś w drugiej grupie nie podejmowano żadnych interwencji. Osoby z pierwszej grupy otrzymały odpowiednie zalecenia dietetyczne, przyjmowały suplementy zawierające potas lub leki, które zwiększają jego poziom.

Mediana okresu obserwacji wyniosła niecałe 40 miesięcy. Po 6 miesiącach u pacjentów, którzy stosowali dietę lub suplementację poziom potasu w osoczu, wzrósł średnio do 4,36 mmol/l (poziom wyjściowy wynosił średnio 4,01 mmol/l). W drugiej grupie wyniósł średnio 4,05 mmol/l. Finalnie okazało się, że pacjenci, którzy przyjmowali większą dawkę potasu, mieli o 24 proc. niższe ryzyko hospitalizacji, niewydolności serca lub śmierci.

„Istnieją pewne dowody z badań obserwacyjnych sugerujące, że niskie stężenie potasu w osoczu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca, a stężenie potasu w górnej granicy normy ma działanie ochronne” – powiedział dr Christian Jøns, który przedstawił wyniki na kongresie ESC.

Naukowcy przyznają, że przeprowadzone badanie było bezpieczne – hospitalizacja z powodu bardzo wysokiego (hiperkaliemia) lub bardzo niskiego (hipokaliemia) stężenia potasu wystąpiła u 1 proc. uczestników w obu grupach.

„Wzrost stężenia potasu w osoczu o około 0,3 mmol/l wywołany leczeniem znacząco zmniejszył obciążenie arytmią bez zwiększania łącznego ryzyka hiper- lub hipokaliemii. Korzyści wystąpiły w przypadku wszystkich rodzajów chorób układu krążenia i niezależnie od metody stosowanej do zwiększenia stężenia potasu, np. suplementacji lub MRA” – powiedział profesor Henning Bundgaard, jeden z autorów badania. „Uważamy, że nadszedł czas, aby rozważyć zwiększenie poziomu potasu do średniego lub wysokiego zakresu normy jako niedrogą i powszechnie dostępną strategię leczenia u pacjentów z szerokim spektrum chorób sercowo-naczyniowych, związanych z wysokim ryzykiem arytmii komorowej” – dodał.

Jakie produkty spożywcze są najlepszym źródłem potasu?

Potas jest niezwykle ważnym pierwiastkiem, ponieważ odpowiada za prawidłową pracę mięścia sercowego oraz reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Jego niski poziom może zwiększać ryzyko arytmii, niewydolności serca i zgonu. Profesor Bundgaard w wypowiedzi dla „The Guardian" przyznał, że współczesna dieta, która opiera się na spożyciu żywności przetworzonej, zawiera stosunkowo mało tego pierwiastka, jest za to bogata w sód.

Jakie produkty warto włączyć do swojego codziennego jadłospisu? Bundgaard poinformował, że pacjenci, którzy stosowali dietę mającą na celu zwiększenie poziomu potasu w organizmie, jedli m.in. buraki i kapustę. Zalecenia dietetyczne nie obejmowały spożycia mięsa, ponieważ choć jest ono bogate w potas, zawiera również dużo sodu. Najwięcej potasu można znaleźć w suszonych owocach, orzechach i nasionach, strączkach, a także świeżych warzywach i owocach, zwłaszcza w szpinaku, awokado i bananach. Naukowcy ostrzegają, aby nie próbować zwiększać spożycia potasu za pomocą suplementów bez zgody lekarza, ponieważ nadmiar tego pierwiastka może być niebezpieczny i spowodować np. zatrzymanie akcji serca.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Małgorzata Krzystała

