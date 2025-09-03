Jedzenie tych produktów zmniejsza ryzyko chorób serca? Nowe wyniki badań

Aktualizacja: 04.09.2025 01:33 Publikacja: 03.09.2025 12:44
Potas jest niezwykle ważnym pierwiastkiem, ponieważ odpowiada za prawidłową pracę mięśnia sercowego oraz reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Jego niski poziom może zwiększać ryzyko arytmii, niewydolności serca i zgonu.
Foto: Adobe Stock
Wyniki badania zostały zaprezentowane 29 sierpnia podczas kongresu ESC (European Society of Cardiology) oraz opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Naukowcy doszli do wniosku, że utrzymywanie prawidłowego poziomu potasu może zmniejszyć ryzyko arytmii, hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz zgonu.
W badaniu przeprowadzonym przez naukowców wzięło udział 1200 pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem, czyli urządzeniem, które monitoruje rytm serca. Wyjściowe stężenie potasu w osoczu wynosiło u nich nie więcej niż 4,3 mmol/l. Uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna podjęła leczenie mające na celu zwiększenie stężenia potasu w osoczu do 4,5–5,0 mmol/l, zaś w drugiej grupie nie podejmowano żadnych interwencji. Osoby z pierwszej grupy otrzymały odpowiednie zalecenia dietetyczne, przyjmowały suplementy zawierające potas lub leki, które zwiększają jego poziom.
Mediana okresu obserwacji wyniosła niecałe 40 miesięcy. Po 6 miesiącach u pacjentów, którzy stosowali dietę lub suplementację poziom potasu w osoczu, wzrósł średnio do 4,36 mmol/l (poziom wyjściowy wynosił średnio 4,01 mmol/l). W drugiej grupie wyniósł średnio 4,05 mmol/l. Finalnie okazało się, że pacjenci, którzy przyjmowali większą dawkę potasu, mieli o 24 proc. niższe ryzyko hospitalizacji, niewydolności serca lub śmierci.
Czytaj więcej
Ważna wiadomość dla kobiet, które przeszły leczenie wczesnego, inwazyjnego raka piersi. Ryzyko, ż...
„Istnieją pewne dowody z badań obserwacyjnych sugerujące, że niskie stężenie potasu w osoczu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca, a stężenie potasu w górnej granicy normy ma działanie ochronne” – powiedział dr Christian Jøns, który przedstawił wyniki na kongresie ESC.
Naukowcy przyznają, że przeprowadzone badanie było bezpieczne – hospitalizacja z powodu bardzo wysokiego (hiperkaliemia) lub bardzo niskiego (hipokaliemia) stężenia potasu wystąpiła u 1 proc. uczestników w obu grupach.
„Wzrost stężenia potasu w osoczu o około 0,3 mmol/l wywołany leczeniem znacząco zmniejszył obciążenie arytmią bez zwiększania łącznego ryzyka hiper- lub hipokaliemii. Korzyści wystąpiły w przypadku wszystkich rodzajów chorób układu krążenia i niezależnie od metody stosowanej do zwiększenia stężenia potasu, np. suplementacji lub MRA” – powiedział profesor Henning Bundgaard, jeden z autorów badania. „Uważamy, że nadszedł czas, aby rozważyć zwiększenie poziomu potasu do średniego lub wysokiego zakresu normy jako niedrogą i powszechnie dostępną strategię leczenia u pacjentów z szerokim spektrum chorób sercowo-naczyniowych, związanych z wysokim ryzykiem arytmii komorowej” – dodał.
Czytaj więcej
Naukowcy dowiedli, że na ryzyko rozwoju cukrzycy wpływ ma nie tylko to, co jemy. Najnowsze badani...
Potas jest niezwykle ważnym pierwiastkiem, ponieważ odpowiada za prawidłową pracę mięśnia sercowego oraz reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Jego niski poziom może zwiększać ryzyko arytmii, niewydolności serca i zgonu. Profesor Bundgaard w wypowiedzi dla „The Guardian” przyznał, że współczesna dieta, która opiera się na spożyciu żywności przetworzonej, zawiera stosunkowo mało tego pierwiastka, jest za to bogata w sód.
Jakie produkty warto włączyć do swojego codziennego jadłospisu? Bundgaard poinformował, że pacjenci, którzy stosowali dietę mającą na celu zwiększenie poziomu potasu w organizmie, jedli m.in. buraki i kapustę. Zalecenia dietetyczne nie obejmowały spożycia mięsa, ponieważ choć jest ono bogate w potas, zawiera również dużo sodu. Najwięcej potasu można znaleźć w suszonych owocach, orzechach i nasionach, strączkach, a także świeżych warzywach i owocach, zwłaszcza w szpinaku, awokado i bananach. Naukowcy ostrzegają, aby nie próbować zwiększać spożycia potasu za pomocą suplementów bez zgody lekarza, ponieważ nadmiar tego pierwiastka może być niebezpieczny i spowodować np. zatrzymanie akcji serca.
Źródła:
www.escardio.org
www.theguardian.com
www.independent.co.uk
www.yahoo.com
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wyniki badania zostały zaprezentowane 29 sierpnia podczas kongresu ESC (European Society of Cardiology) oraz opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Naukowcy doszli do wniosku, że utrzymywanie prawidłowego poziomu potasu może zmniejszyć ryzyko arytmii, hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz zgonu.
Ważna wiadomość dla kobiet, które przeszły leczenie wczesnego, inwazyjnego raka piersi. Ryzyko, że w przyszłości...
Wpływ Covid-19 na ludzkie zdrowie cały czas jest przedmiotem badań. Naukowcy przedstawili właśnie najnowsze usta...
Cukrzyca typu 2 to powszechne zaburzenie metaboliczne. Leczenie tej choroby opiera się m.in. na obserwacji pomia...
Kondycja jelit ma ogromny wpływ na naszą odporność, trawienie, zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a nawet nast...
Naukowcy dowiedli, że na ryzyko rozwoju cukrzycy wpływ ma nie tylko to, co jemy. Najnowsze badania potwierdziły,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas