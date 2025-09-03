Jedzenie tych produktów zmniejsza ryzyko chorób serca? Nowe wyniki badań

Wyniki badania zostały zaprezentowane 29 sierpnia podczas kongresu ESC (European Society of Cardiology) oraz opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Naukowcy doszli do wniosku, że utrzymywanie prawidłowego poziomu potasu może zmniejszyć ryzyko arytmii, hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz zgonu.

Zwiększenie poziomu potasu może mieć pozytywny wpływ na zdrowie serca

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców wzięło udział 1200 pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem, czyli urządzeniem, które monitoruje rytm serca. Wyjściowe stężenie potasu w osoczu wynosiło u nich nie więcej niż 4,3 mmol/l. Uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna podjęła leczenie mające na celu zwiększenie stężenia potasu w osoczu do 4,5–5,0 mmol/l, zaś w drugiej grupie nie podejmowano żadnych interwencji. Osoby z pierwszej grupy otrzymały odpowiednie zalecenia dietetyczne, przyjmowały suplementy zawierające potas lub leki, które zwiększają jego poziom.

Mediana okresu obserwacji wyniosła niecałe 40 miesięcy. Po 6 miesiącach u pacjentów, którzy stosowali dietę lub suplementację poziom potasu w osoczu, wzrósł średnio do 4,36 mmol/l (poziom wyjściowy wynosił średnio 4,01 mmol/l). W drugiej grupie wyniósł średnio 4,05 mmol/l. Finalnie okazało się, że pacjenci, którzy przyjmowali większą dawkę potasu, mieli o 24 proc. niższe ryzyko hospitalizacji, niewydolności serca lub śmierci.

„Istnieją pewne dowody z badań obserwacyjnych sugerujące, że niskie stężenie potasu w osoczu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca, a stężenie potasu w górnej granicy normy ma działanie ochronne” – powiedział dr Christian Jøns, który przedstawił wyniki na kongresie ESC.