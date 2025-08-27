Nowe badanie zmienia zasady walki z cukrzycą. Ten nawyk ma kluczowe znaczenie

Aktualizacja: 27.08.2025 13:21 Publikacja: 27.08.2025 09:56
Dieta śródziemnomorska uznawana jest za najzdrowszą na świecie.
Foto: Adobe Stock
Najnowsze badanie naukowców z Harvardu dostarcza dowodów na to, jak duże znaczenie w profilaktyce cukrzycy ma aktywność fizyczna. Połączenie zdrowej diety z ćwiczeniami pozwala istotnie zmniejszyć ryzyko choroby nawet bez znacznej utraty wagi.
Naukowcy z Harvard School of Public Health w Bostonie i 23 ośrodków badawczych w Hiszpanii prowadzili badania przez sześć lat. Przebadali w tym czasie dużą grupę 4700 uczestników. Były to osoby w wieku od 55 do 75 lat z nadwagą i zespołem metabolicznym.
Uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna z nich stosowała tradycyjną dietę śródziemnomorską składającą się z większej ilości owoców, warzyw, orzechów i oliwy z oliwek i ograniczyła spożywanie mięsa i cukrów. Druga grupa stosowała podobną dietę, ale zmniejszyła wartość odżywczą codziennych posiłków o 600 kalorii i przestrzegała zaleceń dotyczących ćwiczeń.
Wyniki, które opublikowano właśnie w czasopiśmie medycznym Annals of Internal Medicine, wykazały, że połączenie diety śródziemnomorskiej i aktywności fizycznej zmniejszyło ryzyko cukrzycy o prawie jedną trzecią. U osób, które nieco ograniczyły liczbę spożywanych kalorii i zaczęły ćwiczyć, zagrożenie cukrzycą typu 2 było o 31 proc. niższe, mimo niewielkiej utraty wagi, która wynosiła średnio około trzech kilogramów w okresie badania.
Aktywność fizyczna uczestników badania obejmowała około 45 minut ćwiczeń aerobowych przez sześć dni w tygodniu, ćwiczenia rozciągające i poprawiające koordynację ruchową co najmniej trzy dni w tygodniu oraz trening siłowy co najmniej dwa dni w tygodniu.
„Program aktywności fizycznej obejmował zajęcia aerobowe, takie jak szybki marsz lub inna równoważna aktywność o umiarkowanej intensywności, na przykład jazda na rowerze, gimnastyka w wodzie czy pływanie” – powiedział ABC News dr Jordi Salas, jeden z głównych autorów badania, profesor żywienia na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Tarragonie.
Nie oznacza to jednak konieczności ścisłego trzymania się restrykcyjnych zaleceń. Dietetycy dostosowali rodzaj ćwiczeń do sprawności i preferencji uczestników.
„To badanie sugeruje, że nawet niewielka redukcja kalorii i zwiększenie aktywności może przynieść znaczne korzyści zdrowotne płynące z diety śródziemnomorskiej” – twierdzi dr Frank Hu, jeden z głównych autorów badania, profesor medycyny i przewodniczący wydziału żywienia w Harvard School of Public Health.
Nowe badanie nie tylko potwierdza znane już medykom wnioski, że zdrowe żywienie i aktywność fizyczna mają istotne znaczenie w zapobieganiu cukrzycy typu 2. Udowadnia ono, jak skuteczne może być ich połączenie.
„W praktyce połączenie umiarkowanej utraty wagi, poprawy nawyków żywieniowych i regularnej aktywności fizycznej może być bardziej skuteczne w zapobieganiu cukrzycy niż skupianie się na jednym czynniku” – powiedział dr Frank Hu.
Ważne jest również, by even niewielkie, pozytywne zmiany zostały wprowadzone na stałe.
Dieta śródziemnomorska uznawana jest za najzdrowszą na świecie. Składa się ona m.in. z dużej ilości warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz oliwy z oliwek. Zawiera również ryby i owoce morza, drób, chudy nabiał i jaja. Zakłada ograniczanie czerwonego mięsa i słodyczy, a także produktów przetworzonych. Badania wykazały, że dieta śródziemnomorska może zmniejszać ryzyko cukrzycy.
„Nigdy nie jest za późno, aby przejść na zdrową dietę, taką jak dieta śródziemnomorska i zwiększyć poziom aktywności fizycznej, aby poprawić stan zdrowia i zapobiec chorobom” – podsumowuje dr Jordi Salas.
