Nowe badanie zmienia zasady walki z cukrzycą. Ten nawyk ma kluczowe znaczenie

Najnowsze badanie naukowców z Harvardu dostarcza dowodów na to, jak duże znaczenie w profilaktyce cukrzycy ma aktywność fizyczna. Połączenie zdrowej diety z ćwiczeniami pozwala istotnie zmniejszyć ryzyko choroby nawet bez znacznej utraty wagi.

Aktywność fizyczna a ryzyko cukrzycy. Jak przeprowadzono badania?

Naukowcy z Harvard School of Public Health w Bostonie i 23 ośrodków badawczych w Hiszpanii prowadzili badania przez sześć lat. Przebadali w tym czasie dużą grupę 4700 uczestników. Były to osoby w wieku od 55 do 75 lat z nadwagą i zespołem metabolicznym.

Uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna z nich stosowała tradycyjną dietę śródziemnomorską składającą się z większej ilości owoców, warzyw, orzechów i oliwy z oliwek i ograniczyła spożywanie mięsa i cukrów. Druga grupa stosowała podobną dietę, ale zmniejszyła wartość odżywczą codziennych posiłków o 600 kalorii i przestrzegała zaleceń dotyczących ćwiczeń.

Wyniki, które opublikowano właśnie w czasopiśmie medycznym Annals of Internal Medicine, wykazały, że połączenie diety śródziemnomorskiej i aktywności fizycznej zmniejszyło ryzyko cukrzycy o prawie jedną trzecią. U osób, które nieco ograniczyły liczbę spożywanych kalorii i zaczęły ćwiczyć, zagrożenie cukrzycą typu 2 było o 31 proc. niższe, mimo niewielkiej utraty wagi, która wynosiła średnio około trzech kilogramów w okresie badania.