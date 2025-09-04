Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze wyniki badań na temat wpływu postu przerywanego na zdrowie?

Czy stosowanie postu przerywanego może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia?

Jakie zalety i wady postu przerywanego są wymieniane w artykułach naukowych?

W jaki sposób post przerywany może oddziaływać na osoby z chorobami przewlekłymi lub cukrzycą?

Dlaczego konsultacja z dietetykiem może być ważna przy stosowaniu postu przerywanego?

Post przerywany (intermittent fasting) to metoda żywieniowa polegająca na cyklicznym przeplataniu okresów, w których można spożywać posiłki (tzw. okna żywieniowe) z okresami postu, czyli powstrzymywania się od jedzenia. W metodzie tej ogranicza się więc pory jedzenia do określonej liczby godzin w ciągu doby. Jedną z najpopularniejszych odmian postu przerywanego jest metoda 16/8, w której okno żywieniowe wynosi 8 godzin, a post trwa 16 godzin.

Reklama Reklama

Post przerywany: Ostatnie badania naukowe

Postowi przerywanemu i jego wpływowi na zdrowie już po raz kolejny przyjrzeli się naukowcy. W sierpniu, jak donosi serwis BBC, w czasopiśmie naukowym „Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews” ukazały się dwa artykuły na ten temat.

Pierwszy z nich stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych przez zespół chińskich naukowców z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju pod kierownictwem prof. Victora Wenze Zhonga. Natomiast drugi, będący artykułem towarzyszącym, poświęcony został zaletom i wadom postu przerywanego wyłaniającym się z wielu przeprowadzonych do tej pory badań i analiz. Artykuł napisany został przez dwóch naukowców z New Delhi w Indiach.