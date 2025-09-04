Aktualizacja: 04.09.2025 12:39 Publikacja: 04.09.2025 09:28
Wśród pozytywnych aspektów postu przerywanego naukowcy z Indii wymienili możliwość wspomagania utraty wagi, poprawy wrażliwości na insulinę, obniżania ciśnienia krwi i poprawy profilu lipidowego. Jednak u osób z cukrzycą niekontrolowany post grozi niebezpiecznymi spadkami poziomu cukru we krwi i sprzyja spożyciu niezdrowej żywności w oknie żywieniowym.
Foto: Adobe Stock
Post przerywany (intermittent fasting) to metoda żywieniowa polegająca na cyklicznym przeplataniu okresów, w których można spożywać posiłki (tzw. okna żywieniowe) z okresami postu, czyli powstrzymywania się od jedzenia. W metodzie tej ogranicza się więc pory jedzenia do określonej liczby godzin w ciągu doby. Jedną z najpopularniejszych odmian postu przerywanego jest metoda 16/8, w której okno żywieniowe wynosi 8 godzin, a post trwa 16 godzin.
Postowi przerywanemu i jego wpływowi na zdrowie już po raz kolejny przyjrzeli się naukowcy. W sierpniu, jak donosi serwis BBC, w czasopiśmie naukowym „Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews” ukazały się dwa artykuły na ten temat.
Pierwszy z nich stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych przez zespół chińskich naukowców z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju pod kierownictwem prof. Victora Wenze Zhonga. Natomiast drugi, będący artykułem towarzyszącym, poświęcony został zaletom i wadom postu przerywanego wyłaniającym się z wielu przeprowadzonych do tej pory badań i analiz. Artykuł napisany został przez dwóch naukowców z New Delhi w Indiach.
Czytaj więcej
Ciągła senność utrzymująca się w czasie dnia mimo wystarczającej ilości snu w nocy to przypadłość...
Praca chińskich naukowców stanowi pierwsze, przeprowadzone na tak dużą skalę, badanie dotyczące postu przerywanego, którego wyniki budzą pewne obawy.
Naukowcy przez osiem lat obserwowali nawyki żywieniowe 19 tys. dorosłych Amerykanów. Prosili ich w dwa oddzielne dni – w odstępie około dwóch tygodni – o przypomnienie sobie wszystkiego, co jedli i pili. Na tej podstawie oszacowali średnie dobowe okno żywieniowe każdej osoby, uznając je za reprezentatywne dla jej długoterminowej rutyny.
Czytaj więcej
Duńscy naukowcy podzielili się wynikami badania dotyczącego wpływu diety bogatej w potas na pacje...
Po przeanalizowaniu zebranych danych odkryli, że osoby, ograniczające spożycie posiłku do mniej niż ośmiu godzin na dobę, miały o 135 proc. wyższe ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia (problemów z sercem i naczyniami krwionośnymi) niż osoby, których okno żywieniowe było dłuższe niż 12-14 godzin. Ryzyko to utrzymywało się niezależnie od wieku, płci i stylu życia. Natomiast związek z ogólną śmiertelnością – zgonami z dowolnej przyczyny – był słabszy i niejednoznaczny. Tym samym badanie wykazało jedynie niewielki i niespójny związek między jedzeniem w ograniczonym czasie a ogólną liczbą zgonów. Ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia było jednak znacznie wyższe.
Jednocześnie badacze stwierdzili, że ryzyko sercowo-naczyniowe było najwyższe wśród palaczy oraz osób z cukrzycą lub istniejącą chorobą serca. Oznaczać to może, że osoby te powinny zachować szczególną ostrożność w przypadku długotrwałych, wąskich okien żywieniowych.
Czytaj więcej
Ważna wiadomość dla kobiet, które przeszły leczenie wczesnego, inwazyjnego raka piersi. Ryzyko, ż...
Badanie, jak podkreślają jego autorzy, nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Jego wyniki mogą jednak podważać teorię mówiącą o korzyściach zdrowotnych płynących ze stosowania postu przerywanego.
Odkrycie świadczące o tym, że stosowanie przez lata okna żywieniowego krótszego niż osiem godzin wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia, jest nieoczekiwane – przyznał prof. Victor Wenze Zhong, główny autor badania, w rozmowie z serwisem BBC. Jest to bowiem sprzeczne zarówno z powszechnym przekonaniem, jak i wynikami krótkoterminowych badań na ten temat, według których jedzenie w ograniczonym czasie korzystnie wpływa na zdrowie serca i metabolizm.
W obliczu najnowszych wyników badań, zdaniem prof. Zhonga, osoby cierpiące na choroby serca lub cukrzycę powinny zachować ostrożność przy stosowaniu ośmiogodzinnego okna żywieniowego. Według naukowca ostatnie odkrycia wskazują na potrzebę konsultacji z dietetykiem w celu dostosowania diety do konkretnej osoby, biorąc pod uwagę m.in. jej stan zdrowia.
– Na podstawie dotychczasowych dowodów wydaje się, że ważniejsze jest skupienie się na tym, co ludzie jedzą, niż na tym, kiedy jedzą – podkreślił prof. Zhong.
Czytaj więcej
Wpływ Covid-19 na ludzkie zdrowie cały czas jest przedmiotem badań. Naukowcy przedstawili właśnie...
Drugi z artykułów opublikowanych ostatnio w czasopiśmie naukowym „Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews” omawia zalety i wady postu przerywanego, wyłaniające się z wielu przeprowadzonych do tej pory badań i analiz.
Wśród pozytywnych aspektów postu przerywanego naukowcy z Indii wymienili możliwość wspomagania utraty masy ciała, poprawy wrażliwości na insulinę, obniżania ciśnienia krwi i poprawy profilu lipidowego. Ponadto ten rodzaj diety wykazuje, jak wspomnieli, pewne właściwości przeciwzapalne. To jednak nie wszystko. Post przerywany może też pomagać kontrolować poziom cukru we krwi bez konieczności ścisłego liczenia kalorii. Jest również łatwy do stosowania oraz wpisuje się w religijne lub kulturowe praktyki postne.
– Jednak potencjalne wady obejmują niedobory składników odżywczych, podwyższony poziom cholesterolu, nadmierne uczucie głodu, drażliwość, bóle głowy i większe trudności w przestrzeganiu zaleceń w dłuższej perspektywie. U osób z cukrzycą niekontrolowany post grozi niebezpiecznymi spadkami poziomu cukru we krwi i sprzyja spożyciu niezdrowej żywności w oknie żywieniowym. W przypadku osób starszych lub cierpiących na choroby przewlekłe długotrwały post może zwiększyć osłabienie organizmu lub przyspieszyć utratę masy mięśniowej – wyjaśnił prof. Anoop Misra, jeden z autorów artykułu w rozmowie z serwisem BBC.
Źródła:
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Duńscy naukowcy podzielili się wynikami badania dotyczącego wpływu diety bogatej w potas na pacjentów z problema...
Ważna wiadomość dla kobiet, które przeszły leczenie wczesnego, inwazyjnego raka piersi. Ryzyko, że w przyszłości...
Wpływ Covid-19 na ludzkie zdrowie cały czas jest przedmiotem badań. Naukowcy przedstawili właśnie najnowsze usta...
Cukrzyca typu 2 to powszechne zaburzenie metaboliczne. Leczenie tej choroby opiera się m.in. na obserwacji pomia...
Kondycja jelit ma ogromny wpływ na naszą odporność, trawienie, zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a nawet nast...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas