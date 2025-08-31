Przykładowo tętnice kobiet, które były hospitalizowane z powodu Covid-19, wyglądały jak u osób o pięć lat starszych niż w rzeczywistości. U osób, które trafiły w czasie pandemii na intensywną terapię, wiek naczyniowy wzrósł o 7,5 roku.

W przypadku badanych mężczyzn nie stwierdzono istotnych zmian stanu tętnic po przebyciu Covid-19.

Jak przeprowadzono badania?

W badaniu wzięło udział 2390 osób, których średnia wieku wynosiła około 50 lat. Uczestnicy pochodzili z kilkunastu krajów, w tym Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Badania prowadzono w okresie od września 2020 do lutego 2022 roku.

Wśród badanych były zarówno osoby, które miały pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, jak i ci, którzy mieli przeciwciała, mimo że nie byli zaszczepieni, co oznacza, że również przeszli zakażenie. Przebadano także osoby, które nie były zakażone. U osób, które przeszły Covid-19 efekty obserwowano po sześciu miesiącach od wyzdrowienia.

Stan tętnic oceniano mierząc, jak szybko fala tętna przechodzi między tętnicą szyjną a tętnicami udowymi. Wynik stanowi miarę sztywności tętnic, która wzrasta wraz z wiekiem. Mniejsza elastyczność tętnic zwiększa ryzyko chorób serca.