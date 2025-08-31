Reklama

Naukowcy odkryli zaskakujący wpływ Covid-19 na zdrowie. Tylko u jednej z płci

Wpływ Covid-19 na ludzkie zdrowie cały czas jest przedmiotem badań. Naukowcy przedstawili właśnie najnowsze ustalenia, z których wynika, że nawet łagodny przebieg infekcji może powodować dalekosiężne skutki. Okazuje się, że tętnice części osób, które przeszły Covid-19, szybciej się starzeją. Dotyczy to jednak tylko kobiet.

Publikacja: 31.08.2025 11:49

Jednym ze skutków obserwowanych u pacjentów, którzy przeszli Covid-19, są powikłania sercowo-naczyniowe

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Paris Cité wykazały mniejszą elastyczność tętnic u kobiet, które przeszły Covid-19. Wyniki opublikowano w czasopiśmie medycznym European Heart Journal.

Najnowsze badania nad skutkami Covid-19. Jakie wnioski z nich płyną?

Jednym ze skutków obserwowanych u pacjentów, którzy przeszli Covid-19, są powikłania sercowo-naczyniowe. Autorzy najnowszego badania chcieli się dowiedzieć, jakie mogą być ich przyczyny. Przebadali w tym celu dużą grupę osób. Wyniki przyniosły dość zaskakujące wnioski.

Okazało się, że wśród kobiet biorących udział w badaniu przebyta infekcja SARS-CoV-2 wiązała się z występowaniem charakterystycznego objawu. Stwierdzono u nich sztywniejsze tętnice. Oznacza to, że ich naczynia krwionośne starzały się szybciej. Zaobserwowany efekt był tym silniejszy, im cięższy był przebieg infekcji u danej osoby.

Przykładowo tętnice kobiet, które były hospitalizowane z powodu Covid-19, wyglądały jak u osób o pięć lat starszych niż w rzeczywistości. U osób, które trafiły w czasie pandemii na intensywną terapię, wiek naczyniowy wzrósł o 7,5 roku.

W przypadku badanych mężczyzn nie stwierdzono istotnych zmian stanu tętnic po przebyciu Covid-19.

Jak przeprowadzono badania?

W badaniu wzięło udział 2390 osób, których średnia wieku wynosiła około 50 lat. Uczestnicy pochodzili z kilkunastu krajów, w tym Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Badania prowadzono w okresie od września 2020 do lutego 2022 roku.

Wśród badanych były zarówno osoby, które miały pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, jak i ci, którzy mieli przeciwciała, mimo że nie byli zaszczepieni, co oznacza, że również przeszli zakażenie. Przebadano także osoby, które nie były zakażone. U osób, które przeszły Covid-19 efekty obserwowano po sześciu miesiącach od wyzdrowienia.

Stan tętnic oceniano mierząc, jak szybko fala tętna przechodzi między tętnicą szyjną a tętnicami udowymi. Wynik stanowi miarę sztywności tętnic, która wzrasta wraz z wiekiem. Mniejsza elastyczność tętnic zwiększa ryzyko chorób serca.

Naukowcy wzięli pod uwagę również inne czynniki mogące mieć wpływ na sztywność tętnic, takie jak palenie i otyłość.

Dlaczego problem dotyczy wyłącznie kobiet?

Wcześniejsze badania sugerują, że organizm kobiet silniej reaguje na infekcje niż w przypadku mężczyzn. Naukowcy spodziewali się więc, że pewna różnica w skutkach Covid-19 między kobietami a mężczyznami będzie widoczna. Nie sądzili jednak, że będzie ona aż tak duża. Na razie badacze nie mają jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje.

„Kobiety wykazują szybsze i silniejsze wrodzone i nabyte odpowiedzi immunologiczne, które mogą chronić je przed początkową infekcją i jej ciężkością. Jednak ta sama różnica może zwiększać podatność na przedłużające się choroby autoimmunologiczne” – wskazują autorzy badania.

Long Covid a zmiany w tętnicach

Naukowcy przyjrzeli się również wynikom osób, u których rozwinął się tzw. long Covid. Wśród kobiet, u których objawy związane z Covid-19, takie jak zmęczenie, duszność lub bóle mięśni utrzymywały się długo po początkowej infekcji, również zaobserwowano niekorzystne zmiany w tętnicach. Wyraźnie przyspieszony proces starzenia się tętnic występował u nich niezależnie od tego, jak ciężka była ich początkowa choroba. Objawu tego nie zaobserwowano wśród mężczyzn.

Zmiany mogą być odwracalne

Jest też dobra wiadomość. Po rocznym okresie obserwacji u badanych osób testy kontrolne wykazały pewną poprawę. Tętnice kobiet nadal wykazywały oznaki sztywnienia, ale różnica między osobami, które przeszły zakażenie i niezakażonymi zmniejszyła się. Wygląda więc na to, że zmiany mogły być przynajmniej częściowo odwracalne.

Nie oznacza to jednak, że problem znika. Jak przyznają naukowcy, sztywnienie naczyń krwionośnych to stopniowy proces związany ze starzeniem się i nawet czasowe przyspieszenie może mieć konsekwencje zdrowotne w przyszłości.

Pozytywny wpływ szczepień

Drugim wnioskiem, który może nieco uspokajać osoby, które przeszły Covid-19, jest fakt, że szczepienie przeciw wirusowi wiązało się z mniejszym usztywnieniem tętnic.

Kobiety, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki, miały zwykle mniejszą sztywność tętnic w porównaniu z kobietami nieszczepionymi. Naukowcy są tu jednak ostrożni i wskazują na potrzebę dalszych badań. Możliwe, że inne różnice, takie jak ogólny stan zdrowia lub styl życia wpłynęły na takie wyniki. Mimo to, wnioski z tego badania dostarczają dowodów, że szczepienie może pomóc w ochronie przed niektórymi długoterminowymi powikłaniami wirusa.

Źródło:

www.newscientist.com

studyfinds.org

academic.oup.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

