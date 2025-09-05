Reklama

OpenAI wprowadza nowe funkcje w ChatGPT. To odpowiedź na pozew przeciwko gigantowi AI?

OpenAI zapowiedziała wprowadzenie serii rozwiązań, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa nastolatków korzystających z ChatGPT. Jeden z nich to mechanizm kontroli rodzicielskiej, w ramach którego rodzice będą mogli m.in. połączyć swoje konto z kontem nastolatka.

Publikacja: 05.09.2025 09:30

W ramach nowych rozwiązań, rodzic będzie otrzymywać powiadomienia, gdy system wykryje, że nastolatek

W ramach nowych rozwiązań, rodzic będzie otrzymywać powiadomienia, gdy system wykryje, że nastolatek znajduje się w stanie silnego stresu.

Foto: Adobe Stock

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez OpenAI 2 września, w ciągu najbliższego miesiąca rodzice będą mogli:

  • Połączyć swoje konto z kontem nastolatka (minimalny wiek 13 lat) za pomocą prostego zaproszenia e-mail.
  • Kontrolować, jak ChatGPT reaguje na zachowania nastolatka za pomocą reguł zachowania dostosowanych do wieku, które są domyślnie włączone (sposób komunikowania się ChatGPT z nastolatkiem jest inny niż z osobą pełnoletnią, OpenAI rozwija tę funkcjonalność, rodzice będą mogli kontrolować, czy sposób porozumiewania się bota z ich dzieckiem im odpowiada).
  • Decydować, które funkcje mają zostać wyłączone, w tym pamięć i historia czatów.
  • Otrzymywać powiadomienia, gdy system wykryje, że nastolatek znajduje się w stanie silnego stresu. Opinie ekspertów pomogą w dostosowaniu tej funkcji do potrzeb rodziców i nastolatków.

Jak wyjaśnia OpenAI, funkcje kontroli rodzicielskiej uzupełniają rozwiązania, które zostały wdrożone dla wszystkich użytkowników (np. przypomnienia w aplikacji podczas długich sesji zachęcające do robienia przerw).

Przypomnijmy, że 13 lat to minimalny wiek, w którym, przynajmniej teoretycznie, można korzystać z modeli OpenAI. „Musisz mieć co najmniej 13 lat lub minimalny wiek wymagany w Twoim kraju, aby wyrazić zgodę na korzystanie z Usług. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług” – czytamy w Warunkach Użytkowania, jakie akceptujemy korzystając z usług OpenAI.

Oświadczenia OpenAI a pozew przeciwko firmie  

Oświadczenie OpenAI z 2 września było już drugim dotyczącym kwestii bezpieczeństwa wystosowanym w ostatnich dniach przez tę firmę (wcześniejsze pochodziło z 26 sierpnia). Media łączą te działania z pozwem złożonym przeciwko tej firmie przez Matta i Marię Raine, rodziców 16-letniego Adama Raine'a, który popełnił samobójstwo w kwietniu br. Pozew trafił do sądu w Kalifornii. Jak informuje BBC, rodzice oskarżają w nim OpenAI o zaniedbania i spowodowanie śmierci ich syna. Twierdzą, że ChatGPT potwierdził jego „najbardziej szkodliwe i autodestrukcyjne myśli”.

Współzałożycielka firmy specjalizującej się w kreowaniu nieskazitelnych wizerunków modelek przy użyc
Moda
Modelka AI na łamach znanego magazynu o modzie. Nowe standardy piękna?

26 sierpnia Open AI opublikowało notatkę, w której poinformowało, co już firma zrobiła w odniesieniu do poprawienia bezpieczeństwa użytkowników znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz nad jakimi rozwiązaniami pracuje. Firma nie odniosła się w niej bezpośrednio do pozwu. Czytamy w niej jednak, że „z uwagi na ogromną skalę działalności, wśród naszych użytkowników zdarzają się też osoby, które odczuwają silne cierpienia psychiczne i emocjonalne. Pisaliśmy już o tym kilka tygodni temu i chcieliśmy wrócić do tematu po naszej kolejnej dużej aktualizacji. Jednak bardzo poruszyły nas ostatnie bolesne przypadki osób korzystających z ChatGPT w sytuacji poważnego kryzysu psychicznego, więc uznaliśmy, że z tą sprawą nie wolno zwlekać.”

Zmniejszenie liczby „nieoptymalnych odpowiedzi w kontekście kryzysu psychicznego”

W informacji z 26 sierpnia firma OpenAI przypomniała, że wprowadzony niedawno ChatGPT-5 jest lepszy pod tym względem od swojego poprzednika. „Mówiąc ogólnie, model GPT-5 wykazuje istotną poprawę, między innymi w zakresie unikania szkodliwego uzależnienia emocjonalnego i manipulacji psychicznej, a także zmniejszenie o ponad 25 proc. w porównaniu z modelem GPT-4o częstotliwości nieoptymalnych odpowiedzi w kontekście kryzysu psychicznego” – czytamy.

OpenAI przypomniało również o funkcji kierowania użytkowników wyrażających myśli samobójcze do źródeł bezpieczeństwa w prawdziwym świecie. W USA ChatGPT proponuje telefon na numer 988 (linia dla osób z myślami samobójczymi i w kryzysie), w Wielkiej Brytanii prosi o kontakt z organizacją Samaritans, a w innych krajach kieruje na stronę findahelpline.com.

Z badań wynika, że w ostatnich latach znacznie wzrosła częstotliwość przemocy słownej wobec dzieci.
Nauka
Zwracasz się tak do dziecka? To działa jak przemoc fizyczna. Nowe wyniki badań
Wśród obszarów, nad którymi pracuje firma, jest np. poprawa bezpieczeństwa użytkowników podczas długich konwersacji. Okazuje się, że zabezpieczenia odnośnie szkodliwych treści działają najlepiej w przypadku krótkich, typowych rozmów. „Z czasem okazało się jednak, że potrafią być zawodne w przypadku długich konwersacji: wraz z wydłużaniem się rozmowy niektóre efekty szkolenia modelu mogą stracić skuteczność. ChatGPT może na przykład poprawnie zaproponować numer telefonu zaufania dla osób z myślami samobójczymi, gdy ktoś o nich wspomni po raz pierwszy, ale już po wymianie wielu komunikatów przez dłuższy czas może udzielać odpowiedzi sprzecznych z wyuczonymi zabezpieczeniami” – czytamy.

ChatGPT to „niebezpieczny produkt”, który powinien zostać wycofany z użycia? 

Jak poinformowało BBC, Jay Edelson, prawnik reprezentujący rodzinę zmarłego Adama Raine'a stwierdził, że publikacje OpenAI dotyczące działań podejmowanych przez firmę to „próba zespołu zarządzania kryzysowego OpenAI zmiany tematu” i wezwał do usunięcia chatbota. „Zamiast podjąć natychmiastowe działania i wycofać z użycia znany niebezpieczny produkt, OpenAI złożyło niejasne obietnice poprawy sytuacji” – stwierdził.

https://openai.com/index/building-more-helpful-chatgpt-experiences-for-everyone/

https://openai.com/pl-PL/index/helping-people-when-they-need-it-most/

https://www.bbc.com/news/articles/cg505mn84ydo

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, zadzwoń pod numer infolinii Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 22 22. Infolinia jest bezpłatną i całodobową usługą, która może zapewnić osobom o skłonnościach samobójczych lub ich otoczeniu wsparcie, informacje i pomoc. Infolinia 800 12 12 12 zapewnia wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – to numer dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Źródło: rp.pl

