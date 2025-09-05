OpenAI wprowadza nowe funkcje w ChatGPT. To odpowiedź na pozew przeciwko gigantowi AI?

Oświadczenia OpenAI a pozew przeciwko firmie

Oświadczenie OpenAI z 2 września było już drugim dotyczącym kwestii bezpieczeństwa wystosowanym w ostatnich dniach przez tę firmę (wcześniejsze pochodziło z 26 sierpnia). Media łączą te działania z pozwem złożonym przeciwko tej firmie przez Matta i Marię Raine, rodziców 16-letniego Adama Raine'a, który popełnił samobójstwo w kwietniu br. Pozew trafił do sądu w Kalifornii. Jak informuje BBC, rodzice oskarżają w nim OpenAI o zaniedbania i spowodowanie śmierci ich syna. Twierdzą, że ChatGPT potwierdził jego „najbardziej szkodliwe i autodestrukcyjne myśli”.

26 sierpnia Open AI opublikowało notatkę, w której poinformowało, co już firma zrobiła w odniesieniu do poprawienia bezpieczeństwa użytkowników znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz nad jakimi rozwiązaniami pracuje. Firma nie odniosła się w niej bezpośrednio do pozwu. Czytamy w niej jednak, że „z uwagi na ogromną skalę działalności, wśród naszych użytkowników zdarzają się też osoby, które odczuwają silne cierpienia psychiczne i emocjonalne. Pisaliśmy już o tym kilka tygodni temu i chcieliśmy wrócić do tematu po naszej kolejnej dużej aktualizacji. Jednak bardzo poruszyły nas ostatnie bolesne przypadki osób korzystających z ChatGPT w sytuacji poważnego kryzysu psychicznego, więc uznaliśmy, że z tą sprawą nie wolno zwlekać.”

Zmniejszenie liczby „nieoptymalnych odpowiedzi w kontekście kryzysu psychicznego”

W informacji z 26 sierpnia firma OpenAI przypomniała, że wprowadzony niedawno ChatGPT-5 jest lepszy pod tym względem od swojego poprzednika. „Mówiąc ogólnie, model GPT-5 wykazuje istotną poprawę, między innymi w zakresie unikania szkodliwego uzależnienia emocjonalnego i manipulacji psychicznej, a także zmniejszenie o ponad 25 proc. w porównaniu z modelem GPT-4o częstotliwości nieoptymalnych odpowiedzi w kontekście kryzysu psychicznego” – czytamy.

OpenAI przypomniało również o funkcji kierowania użytkowników wyrażających myśli samobójcze do źródeł bezpieczeństwa w prawdziwym świecie. W USA ChatGPT proponuje telefon na numer 988 (linia dla osób z myślami samobójczymi i w kryzysie), w Wielkiej Brytanii prosi o kontakt z organizacją Samaritans, a w innych krajach kieruje na stronę findahelpline.com.