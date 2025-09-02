Modelka AI na łamach znanego magazynu o modzie. Nowe standardy piękna?

– Wybierz lub opisz modelki AI, które mamy stworzyć, udostępnij nam zdjęcia swoich produktów, my przedstawimy propozycję kampanii twojej marki i dostarczymy gotowy projekt – tak w czterech prostych krokach opisano proces tworzenia kampanii danej marki z użyciem modelek AI. Specjalizująca się w tym procesie londyńska firma Seraphinne Vallora założona przez dwie 25-latki, Valentinę Gonzalez i Andreę Petrescu, ma doświadczenie między innymi w tworzeniu kampanii marketingowych w oparciu o technologię AI, kreowaniu tak zwanych bliźniaków cyfrowych modelek i modeli, którzy w zastępstwie oryginałów mogą uczestniczyć w sesjach zdjęciowych w odległych rejonach świata czy też w wykonywaniu wysokiej jakości fotografii produktów powstających dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Do pokaźnego grona klientów Seraphinne Vallora w ostatnich tygodniach dołączyła marka Guess. Opublikowana na łamach „Vogue” kampania z udziałem wygenerowanej przez AI modelki, budzi sporo kontrowersji wśród przedstawicieli świata mody.



Seraphinne Vallora: firma specjalizująca się w kreowaniu modelek przy pomocy AI

Bajecznie kwiecista suknia w kolorze błękitu oraz ozdobiona fantazyjnym wzorem w zygzaki kreacja sięgająca połowy łydki – takie stroje z najnowszej kolekcji amerykańskiej marki zostały zaprezentowane w ramach kampanii powstałej przy udziale modelki AI. O tym, że jej nieskazitelna uroda i perfekcyjna sylwetka w kształcie klepsydry nie są dziełem natury a efektem pracy zdolnych grafików komputerowych, można dowiedzieć się z nadrukowanej niewielkimi literami informacji umieszczonej pionowo w lewym górnym rogu zdjęcia.

Na profilu instagramowym firmy Seraphinne Vallora takich modelek są tysiące: perfekcyjnie wykadrowane zdjęcia kobiet pozbawionych jakichkolwiek mankamentów urody przewijać można bez końca, a towarzyszące im opisy mają przypominać paniom o drzemiącym w nich potencjale i motywować do wiary w siebie. – W każdej kobiecie tkwi wojowniczka, uzdrowicielka, leaderka i bogini; Szacunek do siebie samej powinien być mocniejszy niż jakiekolwiek inne uczucia, które w sobie nosisz. Nie bój się odejść od tego, co ci nie służy – brzmią niektóre z nich.

