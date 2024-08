Prezenterki stworzone przez AI w meksykańskiej telewizji. "Świetnie sobie radzą"

Jedna z bohaterek filmu „Love, Weddings & Other Disasters”, prezenterka Gail Lovejoy, otrzymuje zadanie zrelacjonowania niestandardowych rejsów po mieście organizowanych przez celebrytę wśród przewodników – kapitana Ritchie’ego. Aby nadążyć za jego nieprzewidywalnymi pomysłami prezentowania zwiedzającym pobliskich atrakcji, odegrana przez Chandrę West bohaterka opuszcza studio, aby z mikrofonem i w towarzystwie operatora kamery śledzić poszukiwania zaginionej w tłumie pasażerki, którą miejski przewodnik zapragnął poznać bliżej.

Wprawdzie po serii przygód u boku romantycznego znawcy miejskich opowieści filmowa dziennikarka powraca do telewizyjnego studia, by przekazywać widzom kolejne informacje, to jednak jej rola we współczesnej wersji „Kopciuszka” znacznie wykracza poza odczytanie wcześniej zredagowanych wiadomości dnia z ekranu promptera. Obdarzeni nieskazitelną urodą, nienaganną dykcją oraz pozbawieni jakichkolwiek oznak zmęczenia prezenterzy wygenerowani przez narzędzia AI takiego wyczynu by nie dokonali, ponieważ zostali zaprogramowani do jasno określonych zadań. Jakimi „umiejętnościami” dysponują i co na ich temat mówią pomysłodawcy takiego nowoczesnego rozwiązania w meksykańskiej telewizji?



Prezenterki AI – ukłon w stronę młodej publiczności

NAT, przedstawiająca w meksykańskiej telewizji Grupo Fórmula wiadomości poświęcone tematyce lifestyle oraz związane ze światem rozrywki, ma casualowe stylizacje, naturalny makijaż, rozpuszczone włosy, dyskretną biżuterię oraz nienachalny styl zachowania: gestykuluje w niewymuszony sposób, łagodnie się uśmiecha, moduluje głos i z gracją przechodzi z jednego tematu na kolejny, nie okazując przy tym ani odrobiny znudzenia, niezadowolenia czy jakiejkolwiek emocji innej niż pozytywna.

Atrakcyjny, lekki przekaz generowany przez wytwór sztucznej inteligencji miał na celu zainteresowanie młodszych odbiorców prezentowanymi treściami, a dyrektor do spraw rozwiązań technologicznych i zastosowania AI w Infrastrukturze Grupo Fórmula, Oswaldo Aguilar Castro, uważa, że zadanie to zostało wykonane bez zarzutu. – Początkowo NAT odczytywała jedynie wiadomości klasyfikowane jako dobre, jednak uznaliśmy, że taki zakres treści jest zbyt obszerny. Zależało nam na pozyskaniu lojalnej, młodej publiczności, więc postanowiliśmy zmienić nieco jej specjalizację, zawężając ją do tematyki lifestyle oraz rozrywki – wyjaśnia w rozmowie z Reuters Institute.