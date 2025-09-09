Reklama

Julia Kuczyńska najcenniejszą kobiecą marką osobistą w polskiej branży mody. Oto, ile jest warta

Mimo kilku skandali, które w ostatnich latach podminowały wizerunek Julii Kuczyńskiej, influencerce i bizneswoman w jednej osobie udało się zbudować niezwykle silną markę osobistą. Maffashion – pod takim pseudonimem działa Kuczyńska – znalazła się na szczycie tegorocznego rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w polskiej branży mody.

Publikacja: 09.09.2025 11:34

Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych.

Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych.

Foto: FOTON/PAP

Izabela Popko

Julia Kuczyńska zaczynała jako jedna z pierwszych polskich szafiarek, czyli blogerek modowych, dziś kieruje dobrze naoliwioną machiną biznesową. Jest też popularną celebrytką: w ubiegłym roku świetnie poradziła sobie w „Tańcu z Gwiazdami”. Brała udział w galach i pokazach mody. Była też jurorką w plebiscycie „VIVA! Najlepsze dla Urody” oraz w finałach takich programów jak „You Can Dance”.

Maffashion na szczycie tegorocznego rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w branży mody

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, trafiła w tym roku na szczyt rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych, który powstaje na zlecenie magazynu „Forbes Women”. Autorami corocznego zestawienia są eksperci z Instytutu Monitorowania Mediów. Ranking powstaje na podstawie analizy obecności medialnej kobiet w prasie, telewizji, radiu, portalach internetowych i mediach społecznościowych.

Badacze wzięli pod uwagę liczbę publikacji na temat najbardziej znanych Polek, ich zasięg oraz charakter przekazu. Wyeliminowano przy tym treści negatywne. Na tej podstawie oszacowano wartość tak zwanego ekwiwalentu reklamowego (AVE), czyli kwoty, którą reklamodawca musiałby wydać, aby opublikować przekaz o charakterze reklamowym we współpracy z daną kobietą.

Czytaj więcej

Jej kluczem do sukcesu jest nie tylko talent do projektowania i wyczucie trendów, ale również podejś
Jej historia
Vera Wang zadebiutowała tuż przed czterdziestką. Dziś jest w panteonie kreatorów mody

Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych, zaś informacje na jej temat miały zasięg ponad 536 milionów odsłon. Maffashion przoduje też pod względem tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych: jej konto w ciągu ostatniego roku zgromadziło trzy i pół miliona interakcji – najwięcej ze wszystkich kobiet, które znalazły się w rankingu.

Reklama
Reklama

Na podium rankingu znalazły się też Anja Rubik i Jessica Mercedes

Na podium zestawienia znalazły się dwie inne znane Polki. Drugie miejsce zajęła Anja Rubik – modelka i aktywistka, która w ramach swojej fundacji Sexed.pl od lat działa na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej.

Rubik regularnie bierze udział w kongresach i konferencjach, wydała też poradnik dla rodziców, których dzieci wchodzą w wiek dojrzewania. W ubiegłym roku Anję Rubik uhonorowano Medalem Wolności Słowa Fundacji Grand Press w kategorii „Obywatelka”.

Wartość ekspozycji marki osobistej Rubik oszacowano na 56,2 miliona złotych. Zasięg treści na jej temat wyniósł z kolei 237,7 miliona odsłon.

Podium zamyka koleżanka po fachu Maffashion, czyli Jessica Mercedes-Kirschner – jeszcze jedna polska szafiarka i jedna z prekursorek influencer marketingu w naszym kraju. Influencerka założyła dwie marki odzieżowe: Moiess i Veclaim.

Czytaj więcej

Magdalena i Dariusz Malaczyńscy tworzą zgrany duet w życiu prywatnym i zawodowym.
Ludzie
Hybrydowe imperium. Oto biznes najbogatszej Polki przed 40

W ciągu ostatniego roku Jessica Mercedes-Kirschner była bardzo widoczna w mediach. Brała udział w wydarzeniach branżowych, między innymi w tygodniach mody w Nowym Jorku i Paryżu, pojawiła się w programie „Azja Express”.

Reklama
Reklama

W ramach jednej aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jessica Mercedes-Kirschner wystawiła też spotkanie z Magdą Gessler i nią samą. Wszystko to przełożyło się na medialną wartość ekspozycji jej marki osobistej na poziomie 52,5 miliona złotych, z kolei zasięg treści na jej temat wyniósł 275,1 miliona odsłon.

Źródło:
Materiały prasowe Instytutu Monitorowania Mediów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Moda

Izabela Popko

Julia Kuczyńska zaczynała jako jedna z pierwszych polskich szafiarek, czyli blogerek modowych, dziś kieruje dobrze naoliwioną machiną biznesową. Jest też popularną celebrytką: w ubiegłym roku świetnie poradziła sobie w „Tańcu z Gwiazdami”. Brała udział w galach i pokazach mody. Była też jurorką w plebiscycie „VIVA! Najlepsze dla Urody” oraz w finałach takich programów jak „You Can Dance”.

Maffashion na szczycie tegorocznego rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w branży mody

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Katarzyna Urbańska: Jeśli chodzi o zasady protokołu dyplomatycznego i adekwatność stroju do okoliczn
Moda
Trenerka savoir-vivre'u o tym, jak prezydentowa Marta Nawrocka wypadła w Watykanie
Dorota Goldpoint: Pani Marta Nawrocka, jak sądzę, sama dokonuje swoich wyborów i są to wybory napraw
Moda
Projektantka odpowiedzialna za kreacje Agaty Dudy ocenia stylizacje obecnej prezydentowej
Chloe Malle z matką Candice Bergen
Moda
Czyją córką jest Chloe Malle, nowa redaktorka naczelna amerykańskiego „Vogue’a”?
Współzałożycielka firmy specjalizującej się w kreowaniu nieskazitelnych wizerunków modelek przy użyc
Moda
Modelka AI na łamach znanego magazynu o modzie. Nowe standardy piękna?
Prawdziwie ekologiczne wybory nie kryją się w hasłach reklamowych ani w zielonych oznaczeniach, lecz
Moda
Zielone złudzenia. Jak greenwashing i eko-metki tworzą nową mitologię konsumpcji
Reklama
Reklama
e-Wydanie