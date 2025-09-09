Julia Kuczyńska zaczynała jako jedna z pierwszych polskich szafiarek, czyli blogerek modowych, dziś kieruje dobrze naoliwioną machiną biznesową. Jest też popularną celebrytką: w ubiegłym roku świetnie poradziła sobie w „Tańcu z Gwiazdami”. Brała udział w galach i pokazach mody. Była też jurorką w plebiscycie „VIVA! Najlepsze dla Urody” oraz w finałach takich programów jak „You Can Dance”.

Maffashion na szczycie tegorocznego rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w branży mody

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, trafiła w tym roku na szczyt rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych, który powstaje na zlecenie magazynu „Forbes Women”. Autorami corocznego zestawienia są eksperci z Instytutu Monitorowania Mediów. Ranking powstaje na podstawie analizy obecności medialnej kobiet w prasie, telewizji, radiu, portalach internetowych i mediach społecznościowych.

Badacze wzięli pod uwagę liczbę publikacji na temat najbardziej znanych Polek, ich zasięg oraz charakter przekazu. Wyeliminowano przy tym treści negatywne. Na tej podstawie oszacowano wartość tak zwanego ekwiwalentu reklamowego (AVE), czyli kwoty, którą reklamodawca musiałby wydać, aby opublikować przekaz o charakterze reklamowym we współpracy z daną kobietą.

Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych, zaś informacje na jej temat miały zasięg ponad 536 milionów odsłon. Maffashion przoduje też pod względem tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych: jej konto w ciągu ostatniego roku zgromadziło trzy i pół miliona interakcji – najwięcej ze wszystkich kobiet, które znalazły się w rankingu.