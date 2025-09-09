Aktualizacja: 09.09.2025 20:47 Publikacja: 09.09.2025 11:34
Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych.
Foto: FOTON/PAP
Julia Kuczyńska zaczynała jako jedna z pierwszych polskich szafiarek, czyli blogerek modowych, dziś kieruje dobrze naoliwioną machiną biznesową. Jest też popularną celebrytką: w ubiegłym roku świetnie poradziła sobie w „Tańcu z Gwiazdami”. Brała udział w galach i pokazach mody. Była też jurorką w plebiscycie „VIVA! Najlepsze dla Urody” oraz w finałach takich programów jak „You Can Dance”.
Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, trafiła w tym roku na szczyt rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych, który powstaje na zlecenie magazynu „Forbes Women”. Autorami corocznego zestawienia są eksperci z Instytutu Monitorowania Mediów. Ranking powstaje na podstawie analizy obecności medialnej kobiet w prasie, telewizji, radiu, portalach internetowych i mediach społecznościowych.
Badacze wzięli pod uwagę liczbę publikacji na temat najbardziej znanych Polek, ich zasięg oraz charakter przekazu. Wyeliminowano przy tym treści negatywne. Na tej podstawie oszacowano wartość tak zwanego ekwiwalentu reklamowego (AVE), czyli kwoty, którą reklamodawca musiałby wydać, aby opublikować przekaz o charakterze reklamowym we współpracy z daną kobietą.
Wartość ekspozycji marki osobistej Maffashion wyniosła prawie 82 miliony złotych, zaś informacje na jej temat miały zasięg ponad 536 milionów odsłon. Maffashion przoduje też pod względem tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych: jej konto w ciągu ostatniego roku zgromadziło trzy i pół miliona interakcji – najwięcej ze wszystkich kobiet, które znalazły się w rankingu.
Na podium zestawienia znalazły się dwie inne znane Polki. Drugie miejsce zajęła Anja Rubik – modelka i aktywistka, która w ramach swojej fundacji Sexed.pl od lat działa na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej.
Rubik regularnie bierze udział w kongresach i konferencjach, wydała też poradnik dla rodziców, których dzieci wchodzą w wiek dojrzewania. W ubiegłym roku Anję Rubik uhonorowano Medalem Wolności Słowa Fundacji Grand Press w kategorii „Obywatelka”.
Wartość ekspozycji marki osobistej Rubik oszacowano na 56,2 miliona złotych. Zasięg treści na jej temat wyniósł z kolei 237,7 miliona odsłon.
Podium zamyka koleżanka po fachu Maffashion, czyli Jessica Mercedes-Kirschner – jeszcze jedna polska szafiarka i jedna z prekursorek influencer marketingu w naszym kraju. Influencerka założyła dwie marki odzieżowe: Moiess i Veclaim.
W ciągu ostatniego roku Jessica Mercedes-Kirschner była bardzo widoczna w mediach. Brała udział w wydarzeniach branżowych, między innymi w tygodniach mody w Nowym Jorku i Paryżu, pojawiła się w programie „Azja Express”.
W ramach jednej aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jessica Mercedes-Kirschner wystawiła też spotkanie z Magdą Gessler i nią samą. Wszystko to przełożyło się na medialną wartość ekspozycji jej marki osobistej na poziomie 52,5 miliona złotych, z kolei zasięg treści na jej temat wyniósł 275,1 miliona odsłon.
Źródło:
Materiały prasowe Instytutu Monitorowania Mediów
