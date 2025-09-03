Vera Wang zadebiutowała tuż przed czterdziestką. Dziś jest w panteonie kreatorów mody

Urodzona 27 czerwca 1949 roku w Nowym Jorku, Vera Ellen Wang wychowała się w zamożnej rodzinie chińskich imigrantów. Jej rodzice, którzy uciekli z Chin w połowie lat 40. XX wieku, zapewnili córce staranne wykształcenie. Ukończyła prestiżową żeńską The Chapin School na Manhattanie, a następnie studiowała historię sztuki w Sarah Lawrence College oraz na paryskiej Sorbonie. Od ósmego roku życia trenowała łyżwiarstwo figurowe i wiązała z nim nadzieje na sportową karierę. Próbowała zakwalifikować się do drużyny olimpijskiej, ale nie wyszło. Mimo wszystko podkreśla, że sport nauczył ją dyscypliny i ukształtował jej poczucie estetyki.

Vera Wang: własny biznes na przekór ojcu

Ma 75 lat, a ciągle wygląda co najmniej jak w dniu, w którym weszła do świata mody. Internauci komplementują jej figurę młodej dziewczyny, długie lśniące włosy i promienną twarz, na której nie widać zmarszczek. „Bardzo mi pochlebia, że ludzie uważają, że dobrze się starzeję, ale nigdy nie było to moim celem” – powiedziała amerykańskiej edycji magazynu „ELLE”. - „Piję wódkę, śpię, unikam słońca. Ale lubię pracować. Nie chcę być zaszufladkowana”.

Po ukończeniu studiów, planowała dostać do wymarzonej szkoły projektowania ubioru, ale ojciec nie zdecydował się na jej opłacenie. Zakochana w modzie, postanowiła realizować się w tej dziedzinie, ale w inny sposób. Rozpoczęła pracę w amerykańskiej edycji magazynu "Vogue". Szybko awansowała, stając się jedną z najmłodszych redaktorek w historii pisma. Pasjonowała ją produkcja sesji zdjęciowych.

Przez dwa lata pełniła funkcję projektantki akcesoriów u Ralpha Laurena. „Kiedy widziałam na ulicy kobietę z torebką, nad którą pracowałam, byłam bardzo szczęśliwa” – opowiadała w „ELLE”. Uważa, moda powinna dawać kobiecie odrobinę indywidualności, odskoczni od codzienności. Świetne buty, torebka, płaszcz lub kurtka, mogą zmienić wszystko. Ważne jest, aby postrzegać modę jako coś osobistego i kreatywnego.