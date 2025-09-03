Vera Wang zadebiutowała tuż przed czterdziestką. Dziś jest w panteonie kreatorów mody

Aktualizacja: 04.09.2025 01:19 Publikacja: 03.09.2025 18:12
Urodzona 27 czerwca 1949 roku w Nowym Jorku, Vera Ellen Wang wychowała się w zamożnej rodzinie chińskich imigrantów. Jej rodzice, którzy uciekli z Chin w połowie lat 40. XX wieku, zapewnili córce staranne wykształcenie. Ukończyła prestiżową żeńską The Chapin School na Manhattanie, a następnie studiowała historię sztuki w Sarah Lawrence College oraz na paryskiej Sorbonie. Od ósmego roku życia trenowała łyżwiarstwo figurowe i wiązała z nim nadzieje na sportową karierę. Próbowała zakwalifikować się do drużyny olimpijskiej, ale nie wyszło. Mimo wszystko podkreśla, że sport nauczył ją dyscypliny i ukształtował jej poczucie estetyki.
Ma 75 lat, a ciągle wygląda co najmniej jak w dniu, w którym weszła do świata mody. Internauci komplementują jej figurę młodej dziewczyny, długie lśniące włosy i promienną twarz, na której nie widać zmarszczek. „Bardzo mi pochlebia, że ludzie uważają, że dobrze się starzeję, ale nigdy nie było to moim celem” – powiedziała amerykańskiej edycji magazynu „ELLE”. - „Piję wódkę, śpię, unikam słońca. Ale lubię pracować. Nie chcę być zaszufladkowana”.
Po ukończeniu studiów, planowała dostać do wymarzonej szkoły projektowania ubioru, ale ojciec nie zdecydował się na jej opłacenie. Zakochana w modzie, postanowiła realizować się w tej dziedzinie, ale w inny sposób. Rozpoczęła pracę w amerykańskiej edycji magazynu "Vogue". Szybko awansowała, stając się jedną z najmłodszych redaktorek w historii pisma. Pasjonowała ją produkcja sesji zdjęciowych.
Przez dwa lata pełniła funkcję projektantki akcesoriów u Ralpha Laurena. „Kiedy widziałam na ulicy kobietę z torebką, nad którą pracowałam, byłam bardzo szczęśliwa” – opowiadała w „ELLE”. Uważa, moda powinna dawać kobiecie odrobinę indywidualności, odskoczni od codzienności. Świetne buty, torebka, płaszcz lub kurtka, mogą zmienić wszystko. Ważne jest, aby postrzegać modę jako coś osobistego i kreatywnego.
Momentem przełomowym w jej karierze paradoksalnie stało się wydarzenie z życia prywatnego. Przygotowując się do ślubu z Arthurem Beckerem, nie mogła znaleźć sukni odpowiadającej jej gustowi, postanowiła więc sama zaprojektować swoją kreację. „Wyszłam za mąż w dojrzałym wieku 39 lat i trzech czwartych, a mój ojciec zasugerował, żebym zajęła się biznesem ślubnym – dało się zauważyć wyraźną lukę na rynku – ale nie chciał mi pomóc finansowo. Powiedział: ‘Jeśli myślisz, że jesteś taka świetna, to idź do pracy’ – wspominała w „Interview Magazine”. Znów na przekór ojcu postanowiła zrobić po swojemu.
W 1990 roku otworzyła własny salonu sukien ślubnych w luksusowym hotelu Carlyle przy Madison Avenue w Nowym Jorku. Początkowo oferowała modele innych projektantów, jednak szybko zaczęła tworzyć własne, unikatowe projekty. Jej suknie, charakteryzujące się nowoczesnym podejściem do tradycji, dekonstrukcją klasycznych form i wykorzystaniem luksusowych materiałów, takich jak jedwab, tiul i organza, zrewolucjonizowały skostniały rynek mody ślubnej. Wang odważnie eksperymentowała z kolorem, wprowadzając do swoich kolekcji odcienie czerni, beżu, a nawet czerwieni. Żeby przełamać monopol bieli, jedną z kolekcji postanowiła zabarwić zanurzając suknie w wannach wypełnionych herbatą. „Nigdy nie myślałam, że wyjdę za mąż, ale kiedy już to zrobiłam, odkryłam, że jestem związana z kobietami w najbardziej intensywnym prywatnie i publicznie dniu ich życia. I robię to od 35 lat” – podsumowała w „Interview Magazine”. Jej małżeństwo rozpadło się jednak po 23 latach.
Pytana, czy nie czuje, że powinna założyć własną działalność wcześniej, stanowczo zaprzeczała tłumacząc, że nawet nie przeszło jej to przez myśl. Każde z jej poprzednich doświadczeń dało jej bezcenną naukę, którą wykorzystuje do dzisiaj. „Myślę, że umysł ma większą moc, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Wyzwania, jakie stawia przed nami praca i życie, motywują nas do działania” – przekonuje.
Jej kluczem do sukcesu jest nie tylko talent do projektowania i wyczucie trendów, ale również podejście do swoich klientek. „Kiedy panny młode pytają mnie: ‘Jaka jest najlepsza rada, jakiej możesz mi udzielić w dniu ślubu?’. Zawsze mam tę samą odpowiedź: ‘Bądź sobą’. Ktoś, kto się z tobą żeni, kocha cię za to, kim jesteś i nie chce, żebyś była kimś innym” – wyjaśnia jak troskliwa matka. „Jeśli nigdy nie nosisz niebieskiego cienia do powiek, dlaczego miałabyś go nakładać w dniu ślubu? Jeśli nosisz proste włosy, dlaczego miałabyś nagle farbować je na inny kolor i upiąć je w wielką fryzurę? Tu chodzi o szacunek, zrozumienie siebie i szczerość”.
Lista znanych osobistości, które wybrały suknie ślubne Very Wang, jest imponująca. W jej kreacjach do ołtarza poszły: Victoria Beckham, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Sharon Stone, Alicia Keys, Ariana Grande i Chelsea Clinton.
Sukces w modzie ślubnej otworzył Verze Wang drzwi do dalszego rozwoju. Jej imperium rozrosło się o kolekcje strojów wieczorowych (ready-to-wear), które zadebiutowały w 2000 roku, a także o perfumy, biżuterię, okulary, obuwie oraz artykuły wyposażenia wnętrz, w tym pościel i zastawę stołową. Marka stała się synonimem luksusowego stylu życia. Jej projekty regularnie pojawiają się również na czerwonych dywanach najważniejszych gal i wydarzeń na świecie. Można je też wypatrzeć w popularnych serialach, jak „Plotkara”, czy „Seks w wielkim mieście”. Wang współpracuje z markami kosmetycznymi i producentami alkoholu wprowadzając do ich asortymentu linie sygnowane jej nazwiskiem.
W 2024 roku grupa WHP Global nabyła prawa własności intelektualnej marki Vera Wang. W ramach umowy Wang pozostanie założycielką i głównym dyrektorem kreatywnym marki, jednocześnie dołączając do WHP jako udziałowiec. „To było długie 35 lat. Budowałam firmę cegła po cegle i panna młoda po pannie młodej” – opowiadała ciesząc się z tego, jak inwestorzy wierzą w nią i jej markę. Warunki finansowe kontraktu nie zostały ujawnione.
