Maria-Chantal Miller - księżna z talentem do robienia biznesu. Na czym zarabia?

Maria-Chantal Miller, dla przyjaciół MC, od lat utrzymuje się w czołówce najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii, nie tylko ze względu na działalność swojej firmy, ale i posag, który otrzymała od ojca. W ubiegłym roku wartość zasobów 56-letniej księżnej koronnej Grecji serwis Market Realist wyceniał na dwa miliardy dolarów.

Miliarderka zakochana w księciu

Przyszła księżniczka Danii i Grecji urodziła się w Londynie. Jej ojcem jest Robert Warren Miller, biznesmen amerykańskiego pochodzenia działający w branży sklepów wolnocłowych, a matką - urodzona w Ekwadorze María Clara "Chantal" Pesantes Becerra. Ma dwie siostry: starszą Pię i młodszą Alexandrę.

Marie-Chantal wychowała się w Hongkongu, później została wysłana do szkoły w Szwajcarii. W 1982 roku rozpoczęła studia w Paryżu, po których ukończeniu przeniosła się do The Masters School w Nowym Jorku. Przez rok uczęszczała do Akademii Sztuk Pięknych, rozpoczęła też studia z historii sztuki na Uniwersytecie Nowojorskim, odbyła staż w Fabryce Andy’ego Warhola. Ciągle poszukiwała swojej drogi zawodowej. Kilka miesięcy spędziła we Włoszech, hodowała konie we Francji. Próbowała też swoich sił w sztuce kulinarnej. Wkrótce całkowicie porzuciła studia, a rok później miała poślubić miłość swojego życia.

Zostali sobie przedstawieni w 1992 roku na randce w ciemno zaaranżowanej przez Alexandra Papamarkou, nowojorskiego miliardera z branży bankowości inwestycyjnej. Znał ich oboje jako syn byłego doradcy króla Grecji, dziadka księcia Pawła (Pavlosa) II Glücksburga, oraz współpracownik Roberta Millera, ojca Marii-Chantal. Choć ich spotkanie było zaaranżowane, księżniczka podkreśla w wywiadzie dla „Vanity Fair”, że była to miłość od pierwszego wejrzenia i od razu wiedziała, że jest to mężczyzna, którego poślubi.

Dwa lata później książę Paweł zapytał, czy zostanie jego żoną w gondoli wyciągu narciarskiego w Gstaad w Szwajcarii. Odbyło się to podczas świąt Bożego Narodzenia, po czym grecki następca tronu poprosił o rękę swojej wybranki jej rodziców. Z kolei rodzice Pavlosa, Konstantyn II i Anna Maria Grecka, oficjalnie ogłosili monarsze zaręczyny ze swojej rezydencji w Londynie 11 stycznia 1995 r. Jeszcze w tym samym tygodniu narzeczeni wyjechali do Stambułu, aby odebrać błogosławieństwo patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I z Konstantynopola. Wcześniej Maria-Chantal ogłosiła, że przejdzie z kościoła rzymskokatolickiego do greckiego kościoła prawosławnego, co potwierdziła przyjmując bierzmowanie w tym obrządku.