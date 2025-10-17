Femistory to pomysł na biznes, czy misyjne dzieło?

Katarzyna Kroczak: Femistory to przede wszystkim historia o tym, że kiedy życie daje ci cytryny, robisz z nich lemoniadę. Brzmi mało poważnie, ale w tej opowieści są: nowotwory piersi, mastektomia, ciężkie leczenie i moment, w którym, kiedy myślisz, że jesteś już po wszystkim, co najgorsze, wjeżdża menopauza. Ona naprawdę „narozrabiała” w naszym życiu.

Monika Magdziak-Tokłowicz: I tutaj dopiero okazało się, jak bardzo jako kobiety mamy pod górkę. Odwiedzamy kolejnych lekarzy, którzy albo nie wiążą naszych dolegliwości z okresem menopauzy albo bagatelizują objawy, nie rozumiejąc ich uciążliwości. Na początku tego pomysłu były też ogromne zdziwienie i smutek, że to wręcz nieprawdopodobne, że menopauza dotyczy więcej niż połowy społeczeństwa, a do tej pory w Polsce nie powstało centrum opiekujące się kompleksowo kobietą w tym okresie życia.

Femistory to zatem zarówno misja, bo powstało z potrzeby serca oraz z własnych doświadczeń, jak i biznes, który pozwoli tej misji trwać. Chcemy, by centrum mogło funkcjonować stabilnie i docierać do coraz większej liczby kobiet w Polsce. Dlatego oprócz tego, że ważny jest dla nas aspekt społeczny, tworzymy też przemyślany model organizacyjny i biznesowy, oparty na zrównoważonym rozwoju, współpracy ze specjalistami i edukacji.

Katarzyna Kroczak: Wierzymy, że misja i biznes nie muszą się wykluczać, a wręcz przeciwnie, mogą się wzajemnie wspierać. Tylko wtedy możliwe jest stworzenie miejsca, które naprawdę zmienia rzeczywistość kobiet w Polsce.

Jakie podstawowe cele stawiają sobie panie jako twórczynie tego projektu?

Monika Magdziak-Tokłowicz: Przede wszystkim chcemy, aby kobiety wiedziały, że nie są same w tym trudnym okresie i że jest takie miejsce, w którym będą zrozumiane i otoczone troską. Naprawdę sporo czasu poświęciłyśmy na skompletowanie zespołu i nikt tutaj nie znalazł się przez przypadek. Blisko dwudziestu lekarzy i terapeutów komunikuje się ze sobą i uzgadnia optymalne terapie dla pacjentki. Od początku działamy w ten sposób. Jednym z pierwszych efektów tej interspecjalistycznej współpracy jest stworzenie pierwszego w Polsce planu terapeutyczno-diagnostycznego dla kobiety w okresie okołomenopauzalnym.