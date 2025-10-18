Reklama

Studenci już nie chcą tylko dyplomu. Czym się różnią uczelnie lat 90 i współczesne?

W najnowszym odcinku podcastu „Powiedz to kobiecie” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z prof. Dorotą Niedziółką, prorektorką SGH, o tym, jak zmieniają się oczekiwania młodych ludzi wobec uczelni.

Publikacja: 18.10.2025 17:00

prof. Dorota Niedziółka, prorektorka SGH

prof. Dorota Niedziółka, prorektorka SGH

Foto: podcasty.rp.pl

Marzena Tabor-Olszewska

Współczesne studia to już nie tylko droga do dyplomu, lecz przede wszystkim przestrzeń rozwoju. Prof. Niedziółka zauważa, że uczelnie muszą dziś balansować pomiędzy wymaganiami rynku pracy, oczekiwaniami studentów a tradycyjną misją naukową. – To funkcjonowanie nas w tej przestrzeni jest bardzo istotnym elementem, nie tylko formatującym same uczelnie, ale też kandydatów, studentów, a potem absolwentów – mówi. W jej opinii młodzi ludzie szukają dziś nie tylko stabilności, lecz przede wszystkim możliwości rozwoju i zmiany.

Porównując studentów lat 90. z dzisiejszymi, prof. Niedziółka podkreśla, że zmieniły się zarówno ich narzędzia, jak i podejście. – Młody człowiek może sobie tę swoją ścieżkę uszyć na miarę swoich ambicji i możliwości – podkreśla. Uczelnie, takie jak SGH, od lat oferują elastyczne programy studiów, które pozwalają studentom wybierać nie tylko przedmioty, ale i wykładowców. Zmieniło się też podejście do zdobywania doświadczenia – studenci coraz częściej łączą naukę z pracą zawodową.

Jednocześnie – jak zauważa pani profesor – współczesne uczelnie stają się inkluzywne, otwarte na zróżnicowane potrzeby i kompetencje.

Uczelniom potrzebne pieniądze

W rozmowie pojawia się również temat relacji uczelni z państwem. – Uczelnie wyższe potrzebują przede wszystkim finansowania po to, aby mieć pewien komfort działania – podkreśla Niedziółka. Według niej tylko wtedy możliwe jest skuteczne łączenie badań naukowych z dydaktyką oraz wdrażanie innowacji, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

SGH stara się nadążać za cyfrową rewolucją. – Szkoła Główna Handlowa dość szybko utworzyła AI Lab, centrum analiz i wykorzystania AI w rozwoju tej technologii – opowiada profesor. Uczelnia we współpracy z Google prowadzi kursy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pokazując, jak praktycznie wykorzystywać sztuczną inteligencję. Niedziółka przyznaje jednak, że to dopiero początek drogi – AI musi na dobre zagościć we wszystkich programach edukacyjnych.

Jednocześnie uczciwość akademicka pozostaje kluczowa. – Szybkość pozyskania materiału generowanego przez chat GPT powoduje, że stajemy wobec pytania, jak formułować problemy badawcze, abyśmy uzyskali kreatywną odpowiedź – mówi. Uczelnie muszą nauczyć studentów, jak korzystać z nowych technologii świadomie i etycznie, rozumiejąc zarówno ich potencjał, jak i ryzyka.

Młode pokolenie jest świadome wartości czasu

Nie brakuje też refleksji o stylu życia młodych ludzi. – Życie w Warszawie jest bardzo kosztowne, ale to młode pokolenie jest świadome wartości swojego czasu – zauważa Niedziółka. Młodzi pracują, inwestują w siebie, dbają o równowagę między nauką, pracą a odpoczynkiem. – To pokolenie jest świadome, że musi o siebie zadbać i to zadbanie o siebie przejawia się w różny sposób – dodaje.

Ważnym wątkiem rozmowy jest również zdrowie psychiczne. – To jest temat i to jest bardzo ważny temat – mówi profesor. W SGH studenci mogą korzystać ze wsparcia psychologów, a uczelnia dba o tworzenie przyjaznej przestrzeni.

Na koniec rozmowy profesor życzy całemu środowisku akademickiemu nieustającego entuzjazmu i pasji, aby te wielkie nasze marzenia i ambicje udało się zrealizować.

