Studenci już nie chcą tylko dyplomu. Czym się różnią uczelnie lat 90 i współczesne?

prof. Dorota Niedziółka, prorektorka SGH
Współczesne studia to już nie tylko droga do dyplomu, lecz przede wszystkim przestrzeń rozwoju. Prof. Niedziółka zauważa, że uczelnie muszą dziś balansować pomiędzy wymaganiami rynku pracy, oczekiwaniami studentów a tradycyjną misją naukową. – To funkcjonowanie nas w tej przestrzeni jest bardzo istotnym elementem, nie tylko formatującym same uczelnie, ale też kandydatów, studentów, a potem absolwentów – mówi. W jej opinii młodzi ludzie szukają dziś nie tylko stabilności, lecz przede wszystkim możliwości rozwoju i zmiany.
Porównując studentów lat 90. z dzisiejszymi, prof. Niedziółka podkreśla, że zmieniły się zarówno ich narzędzia, jak i podejście. – Młody człowiek może sobie tę swoją ścieżkę uszyć na miarę swoich ambicji i możliwości – podkreśla. Uczelnie, takie jak SGH, od lat oferują elastyczne programy studiów, które pozwalają studentom wybierać nie tylko przedmioty, ale i wykładowców. Zmieniło się też podejście do zdobywania doświadczenia – studenci coraz częściej łączą naukę z pracą zawodową.
Jednocześnie – jak zauważa pani profesor – współczesne uczelnie stają się inkluzywne, otwarte na zróżnicowane potrzeby i kompetencje.
W rozmowie pojawia się również temat relacji uczelni z państwem. – Uczelnie wyższe potrzebują przede wszystkim finansowania po to, aby mieć pewien komfort działania – podkreśla Niedziółka. Według niej tylko wtedy możliwe jest skuteczne łączenie badań naukowych z dydaktyką oraz wdrażanie innowacji, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
SGH stara się nadążać za cyfrową rewolucją. – Szkoła Główna Handlowa dość szybko utworzyła AI Lab, centrum analiz i wykorzystania AI w rozwoju tej technologii – opowiada profesor. Uczelnia we współpracy z Google prowadzi kursy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pokazując, jak praktycznie wykorzystywać sztuczną inteligencję. Niedziółka przyznaje jednak, że to dopiero początek drogi – AI musi na dobre zagościć we wszystkich programach edukacyjnych.
Jednocześnie uczciwość akademicka pozostaje kluczowa. – Szybkość pozyskania materiału generowanego przez chat GPT powoduje, że stajemy wobec pytania, jak formułować problemy badawcze, abyśmy uzyskali kreatywną odpowiedź – mówi. Uczelnie muszą nauczyć studentów, jak korzystać z nowych technologii świadomie i etycznie, rozumiejąc zarówno ich potencjał, jak i ryzyka.
Nie brakuje też refleksji o stylu życia młodych ludzi. – Życie w Warszawie jest bardzo kosztowne, ale to młode pokolenie jest świadome wartości swojego czasu – zauważa Niedziółka. Młodzi pracują, inwestują w siebie, dbają o równowagę między nauką, pracą a odpoczynkiem. – To pokolenie jest świadome, że musi o siebie zadbać i to zadbanie o siebie przejawia się w różny sposób – dodaje.
Ważnym wątkiem rozmowy jest również zdrowie psychiczne. – To jest temat i to jest bardzo ważny temat – mówi profesor. W SGH studenci mogą korzystać ze wsparcia psychologów, a uczelnia dba o tworzenie przyjaznej przestrzeni.
Na koniec rozmowy profesor życzy całemu środowisku akademickiemu nieustającego entuzjazmu i pasji, aby te wielkie nasze marzenia i ambicje udało się zrealizować.
