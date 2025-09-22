Krzyk wywołany bólem powstaje u niemowlęcia w charakterystyczny sposób. Dziecko w stanie silnego niepokoju gwałtownie kurczy klatkę piersiową, w efekcie czego wytwarza się wysokie ciśnienie powietrza wywołujące chaotyczne wibracje w strunach głosowych. To natomiast prowadzi do powstawania złożonych, dysharmonijnych dźwięków, określanych przez akustyków jako zjawiska nieliniowe (NLP).

Twarz dorosłych robi się cieplejsza w reakcji na płacz dziecka

Okazało się, że temperatura twarzy dorosłych wzrastała, gdy słyszeli oni płacz dziecka, a zwłaszcza gdy sygnalizował on – ich zdaniem – większy niepokój. Reakcja taka, zdaniem naukowców, jest wyraźnym sygnałem aktywacji autonomicznego układu nerwowego, co sugeruje, że ludzie podświadomie wychwytują cechy akustyczne płaczu dziecka.

Im wyższy był poziom NLP (oznaczający większy ból) i tym samym głośniejszy był płacz dziecka, tym cieplejsza stawała się twarz słuchacza. Tego rodzaju reakcja fizjologiczna występowała zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

– Im większy ból wyrażają krzyki, tym silniejsza jest reakcja naszego autonomicznego układu nerwowego, co wskazuje, że emocjonalnie odczuwamy informacje o bólu zakodowane w płaczu – przyznał prof. Nicolas Mathevon z Uniwersytetu Saint-Etienne we Francji cytowany przez serwis The Guardian.

Badania nad reakcjami dorosłych na płacz dziecka pomogą w przyszłości młodym rodzicom?

Francuscy naukowcy przyznają, że przeprowadzone przez nich badanie ma pewne ograniczenia. W związku z tym, że wzięły w nim udział osoby nieposiadające dużego doświadczenia w opiece nad dziećmi, nie wiadomo jakie byłyby wyniki w przypadku badania rodziców lub profesjonalnych opiekunek. Ponadto w badaniu wykorzystano naturalne krzyki niemowląt, przez co nie można było określić, który konkretny element krzyku wywołał dany rodzaj reakcji. To możliwe byłoby dopiero w przypadku dźwięków kontrolowanych w warunkach laboratoryjnych.