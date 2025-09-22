Aktualizacja: 23.09.2025 00:47 Publikacja: 22.09.2025 20:21
- Im większy ból wyrażają krzyki, tym silniejsza jest reakcja naszego autonomicznego układu nerwowego, co wskazuje, że emocjonalnie odczuwamy informacje o bólu zakodowane w płaczu – przyznał prof. Nicolas Mathevon z Uniwersytetu Saint-Etienne we Francji cytowany przez serwis The Guardian.
Foto: Adobe Stock
Wyniki badań przeprowadzonych przez francuskich naukowców opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of the Royal Society Interface”.
Naukowcy zbadali reakcję dorosłych na płacz niemowląt. W badaniach wzięło udział 41 osób (20 kobiet i 21 mężczyzn), których średnia wieku wynosiła 35 lat. Wszyscy uczestnicy posiadali niewielkie lub żadne doświadczenie w opiece nad małymi dziećmi. Naukowcy odtworzyli im 23 różne nagrania płaczu pochodzące od 16 niemowląt. Przyczyny płaczu były różne – od dyskomfortu podczas kąpieli po ukłucie igłą podczas szczepienia.
W czasie gdy uczestnicy badania słuchali nagrań, kamera termowizyjna mierzyła niewielkie zmiany temperatury pojawiające się na ich twarzach. Wzrost temperatury w tej części ciała jest bowiem reakcją autonomicznego układu nerwowego, sieci nerwów kontrolujących podświadome procesy zachodzące w organizmie, takie jak oddychanie i trawienie.
Po odsłuchaniu każdego nagrania badani oceniali, czy ich zdaniem płaczące dziecko odczuwało jedynie dyskomfort czy ból.
Krzyk wywołany bólem powstaje u niemowlęcia w charakterystyczny sposób. Dziecko w stanie silnego niepokoju gwałtownie kurczy klatkę piersiową, w efekcie czego wytwarza się wysokie ciśnienie powietrza wywołujące chaotyczne wibracje w strunach głosowych. To natomiast prowadzi do powstawania złożonych, dysharmonijnych dźwięków, określanych przez akustyków jako zjawiska nieliniowe (NLP).
Okazało się, że temperatura twarzy dorosłych wzrastała, gdy słyszeli oni płacz dziecka, a zwłaszcza gdy sygnalizował on – ich zdaniem – większy niepokój. Reakcja taka, zdaniem naukowców, jest wyraźnym sygnałem aktywacji autonomicznego układu nerwowego, co sugeruje, że ludzie podświadomie wychwytują cechy akustyczne płaczu dziecka.
Im wyższy był poziom NLP (oznaczający większy ból) i tym samym głośniejszy był płacz dziecka, tym cieplejsza stawała się twarz słuchacza. Tego rodzaju reakcja fizjologiczna występowała zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
Francuscy naukowcy przyznają, że przeprowadzone przez nich badanie ma pewne ograniczenia. W związku z tym, że wzięły w nim udział osoby nieposiadające dużego doświadczenia w opiece nad dziećmi, nie wiadomo jakie byłyby wyniki w przypadku badania rodziców lub profesjonalnych opiekunek. Ponadto w badaniu wykorzystano naturalne krzyki niemowląt, przez co nie można było określić, który konkretny element krzyku wywołał dany rodzaj reakcji. To możliwe byłoby dopiero w przypadku dźwięków kontrolowanych w warunkach laboratoryjnych.
Kontynuacja badań rozpoczętych przez francuskich naukowców może w przyszłości dostarczyć kolejnych informacji na temat reakcji dorosłych na płacz niemowląt. To z kolei może pomóc m.in. młodym rodzicom w lepszym zrozumieniu tego, co ich dziecko chce zakomunikować za pośrednictwem płaczu.
