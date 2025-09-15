Oto skuteczny sposób na bóle pleców. Nowe odkrycie norweskich naukowców

Badaniami kierował Rayane Haddadj, doktorant na Wydziale Zdrowia Publicznego i Pielęgniarstwa Norwegian University of Science and Technology i jednocześnie członek grupy badawczej zajmującej się zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Wyniki badań opublikowano w miesięczniku medycznym „Jama Network Open”.

Norwescy naukowcy zbadali wpływ długich spacerów na ryzyko bólu pleców

Od dawna znany jest pozytywny związek między aktywnością fizyczną a dobrą kondycją i zdrowiem pleców. Jednak do tej pory nie zbadano, jaki wpływ na zdrowie tych ostatnich mają regularne spacery o niskiej intensywności.

Związek między chodzeniem a ryzykiem wystąpienia przewlekłych dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa przebadali dopiero niedawno norwescy naukowcy. Wyniki ich prac, jak sami podkreślają, mogą przynieść dwojakie korzyści – znaczne oszczędności w systemie opieki zdrowotnej oraz złagodzenie bólu pleców, popularnej dolegliwości dużej części społeczeństwa.

Długie spacery a ból pleców: Badania norweskich naukowców

Badania przeprowadzono w regionie Trøndelag położonym w środkowej Norwegii. Wzięły w nich udział 11 194 osoby w wieku co najmniej 20 lat. Średnia wieku uczestników wynosiła 55 lat, a ok. 59 proc. badanych stanowiły kobiety. Na początku badań żaden z uczestników nie cierpiał na przewlekły ból pleców. Obserwacje trwały ponad cztery lata. Po tym czasie u niemal 15 proc. badanych pojawił się przewlekły ból pleców.