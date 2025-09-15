Oto skuteczny sposób na bóle pleców. Nowe odkrycie norweskich naukowców

Aktualizacja: 15.09.2025 13:00 Publikacja: 15.09.2025 12:57
Wyniki badań dowiodły, że osoby, które dużo chodzą, odczuwają mniejszy ból pleców niż osoby, które chodzą niewiele. Jednocześnie okazało się, że w spacerach ważniejszy od intensywności jest czas ich trwania. Oznacza to, że lepiej chodzić dużo, niż chodzić szybko.
Badaniami kierował Rayane Haddadj, doktorant na Wydziale Zdrowia Publicznego i Pielęgniarstwa Norwegian University of Science and Technology i jednocześnie członek grupy badawczej zajmującej się zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Wyniki badań opublikowano w miesięczniku medycznym „Jama Network Open”.
Od dawna znany jest pozytywny związek między aktywnością fizyczną a dobrą kondycją i zdrowiem pleców. Jednak do tej pory nie zbadano, jaki wpływ na zdrowie tych ostatnich mają regularne spacery o niskiej intensywności.
Związek między chodzeniem a ryzykiem wystąpienia przewlekłych dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa przebadali dopiero niedawno norwescy naukowcy. Wyniki ich prac, jak sami podkreślają, mogą przynieść dwojakie korzyści – znaczne oszczędności w systemie opieki zdrowotnej oraz złagodzenie bólu pleców, popularnej dolegliwości dużej części społeczeństwa.
Badania przeprowadzono w regionie Trøndelag położonym w środkowej Norwegii. Wzięły w nich udział 11 194 osoby w wieku co najmniej 20 lat. Średnia wieku uczestników wynosiła 55 lat, a ok. 59 proc. badanych stanowiły kobiety. Na początku badań żaden z uczestników nie cierpiał na przewlekły ból pleców. Obserwacje trwały ponad cztery lata. Po tym czasie u niemal 15 proc. badanych pojawił się przewlekły ból pleców.
Badania oparto na precyzyjnych pomiarach ruchu, a nie na szacunkowych danych dotyczących poziomu aktywności podawanych przez uczestników. Naukowcy mierzyli czas i intensywność codziennego chodu każdego badanego za pomocą dwóch specjalnych niewielkich czujników ruchu mocowanych do uda i dolnej części pleców. Uczestnicy mogli nosić je przez cały tydzień, ale zazwyczaj mieli je na sobie przez sześć dni. Urządzenia w połączeniu ze specjalnym programem komputerowym pozwalały stworzyć bardzo szczegółowy obraz codziennych wzorców ruchu każdej badanej osoby.
Naukowcy w celu wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonych badań podzielili uczestników na cztery grupy w zależności od tego, ile minut dziennie spędzali na chodzeniu. Pierwszą grupę stanowiły osoby najmniej aktywne, które spacerowały przez mniej niż 78 minut dziennie. W porównaniu do tej grupy.
– Intensywność ćwiczeń również ma wpływ na ryzyko wystąpienia długotrwałych problemów z kręgosłupem, ale nie tak duży, jak codzienna ilość chodzenia – przyznał Rayane Haddadj cytowany przez serwis Norwegian SciTech News.
Wyniki badań, co podkreślają naukowcy, mogą mieć istotne znaczenie w zapobieganiu przewlekłym problemom z kręgosłupem.
– Wyniki badań podkreślają wagę znalezienia czasu na aktywność fizyczną – aby zapobiegać przewlekłym problemom z kręgosłupem i wielu innym chorobom. Z czasem może to przynieść społeczeństwu znaczne oszczędności – przyznał Paul Jarle Mork, jeden ze współautorów badań cytowany przez serwis Norwegian SciTech News.
