Oto skuteczny sposób na bóle pleców. Nowe odkrycie norweskich naukowców

Codzienne, trwające blisko dwie godziny spacery zmniejszają ryzyko wystąpienia długotrwałego bólu pleców, odkryli norwescy naukowcy. Okazało się, że ważniejszy od intensywności chodu jest czas jego trwania.

Publikacja: 15.09.2025 12:57

Wyniki badań dowiodły, że osoby, które dużo chodzą, odczuwają mniejszy ból pleców niż osoby, które chodzą niewiele. Jednocześnie okazało się, że w spacerach ważniejszy od intensywności jest czas ich trwania. Oznacza to, że lepiej chodzić dużo, niż chodzić szybko.

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Badaniami kierował Rayane Haddadj, doktorant na Wydziale Zdrowia Publicznego i Pielęgniarstwa Norwegian University of Science and Technology i jednocześnie członek grupy badawczej zajmującej się zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Wyniki badań opublikowano w miesięczniku medycznym „Jama Network Open”.

Norwescy naukowcy zbadali wpływ długich spacerów na ryzyko bólu pleców

Od dawna znany jest pozytywny związek między aktywnością fizyczną a dobrą kondycją i zdrowiem pleców. Jednak do tej pory nie zbadano, jaki wpływ na zdrowie tych ostatnich mają regularne spacery o niskiej intensywności.

Związek między chodzeniem a ryzykiem wystąpienia przewlekłych dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa przebadali dopiero niedawno norwescy naukowcy. Wyniki ich prac, jak sami podkreślają, mogą przynieść dwojakie korzyści – znaczne oszczędności w systemie opieki zdrowotnej oraz złagodzenie bólu pleców, popularnej dolegliwości dużej części społeczeństwa.

Długie spacery a ból pleców: Badania norweskich naukowców

Badania przeprowadzono w regionie Trøndelag położonym w środkowej Norwegii. Wzięły w nich udział 11 194 osoby w wieku co najmniej 20 lat. Średnia wieku uczestników wynosiła 55 lat, a ok. 59 proc. badanych stanowiły kobiety. Na początku badań żaden z uczestników nie cierpiał na przewlekły ból pleców. Obserwacje trwały ponad cztery lata. Po tym czasie u niemal 15 proc. badanych pojawił się przewlekły ból pleców.

Badania oparto na precyzyjnych pomiarach ruchu, a nie na szacunkowych danych dotyczących poziomu aktywności podawanych przez uczestników. Naukowcy mierzyli czas i intensywność codziennego chodu każdego badanego za pomocą dwóch specjalnych niewielkich czujników ruchu mocowanych do uda i dolnej części pleców. Uczestnicy mogli nosić je przez cały tydzień, ale zazwyczaj mieli je na sobie przez sześć dni. Urządzenia w połączeniu ze specjalnym programem komputerowym pozwalały stworzyć bardzo szczegółowy obraz codziennych wzorców ruchu każdej badanej osoby.

Spacery trwające ponad 100 minut znacznie zmniejszają ryzyko bólu pleców

Naukowcy w celu wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonych badań podzielili uczestników na cztery grupy w zależności od tego, ile minut dziennie spędzali na chodzeniu. Pierwszą grupę stanowiły osoby najmniej aktywne, które spacerowały przez mniej niż 78 minut dziennie. W porównaniu do tej grupy.

  • u osób chodzących od 78 do 100 minut dziennie ryzyko bólu pleców było o 13 proc. niższe,
  • u osób chodzących od 101 do 124 minut dziennie ryzyko było o 23 proc. niższe,
  • u osób chodzących ponad 125 minut dziennie ryzyko było o 24 proc. niższe.

– Intensywność ćwiczeń również ma wpływ na ryzyko wystąpienia długotrwałych problemów z kręgosłupem, ale nie tak duży, jak codzienna ilość chodzenia – przyznał Rayane Haddadj cytowany przez serwis Norwegian SciTech News.

Wyniki badań, co podkreślają naukowcy, mogą mieć istotne znaczenie w zapobieganiu przewlekłym problemom z kręgosłupem.

– Wyniki badań podkreślają wagę znalezienia czasu na aktywność fizyczną – aby zapobiegać przewlekłym problemom z kręgosłupem i wielu innym chorobom. Z czasem może to przynieść społeczeństwu znaczne oszczędności – przyznał Paul Jarle Mork, jeden ze współautorów badań cytowany przez serwis Norwegian SciTech News.

Badaniami kierował Rayane Haddadj, doktorant na Wydziale Zdrowia Publicznego i Pielęgniarstwa Norwegian University of Science and Technology i jednocześnie członek grupy badawczej zajmującej się zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Wyniki badań opublikowano w miesięczniku medycznym „Jama Network Open”.

Norwescy naukowcy zbadali wpływ długich spacerów na ryzyko bólu pleców

