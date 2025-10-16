Reklama
Picie tych napojów zwiększa o 60 proc. ryzyko chorób wątroby. Dla wielu są „zdrowszą opcją”

Wyniki nieopublikowanych jeszcze badań przedstawionych podczas United European Gastroenterology Week, dorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego odbywającej się w dniach 4-7 października w Berlinie, dostarczają ważnych informacji.

Publikacja: 16.10.2025 11:34

Z badań wynika, że ryzyko wystąpienia stłuszczeniowej choroby wątroby u osób pijących napoje „dietet

Z badań wynika, że ryzyko wystąpienia stłuszczeniowej choroby wątroby u osób pijących napoje „dietetyczne” może wzrosnąć bardziej niż u osób pijących napoje słodzone cukrem.

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie napoje mogą zwiększać ryzyko niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby?
  • Jakie są potencjalne mechanizmy szkodliwości napojów dietetycznych i słodzonych cukrem dla wątroby?
  • Jak zamiana napojów słodzonych na wodę wpływa na ryzyko rozwoju chorób wątroby?

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), znana też jako stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi (MASLD), to schorzenie niezwiązane ze spożyciem alkoholu czy przyjmowaniem leków. Uszkodzenia mogą przypominać te obserwowane u osób nadużywających alkoholu i podobnie jak one mogą prowadzić do marskości wątroby (jej zaawansowanego zwłóknienia) oraz do raka wątroby. CNN Health, który poinformował o najnowszym odkryciu badaczy, przypomina, że według szacunków w USA liczba przypadków NAFLD w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła o 50 proc. Obecnie schorzenie to dotyczy około 38 proc. populacji.

Napoje słodzone oraz tzw. napoje dietetyczne szkodzą wątrobie

Badanie przeprowadzono wśród osób bez chorób wątroby uczestniczących w projekcie UK Biobank – dużym badaniu biomedycznym prowadzonym w Wielkiej Brytanii obejmującym ponad 100 tys. osób. Częstotliwość i rodzaj spożywanych napojów oceniano za pomocą 24-godzinnych ankiet żywieniowych w różnych momentach trwającego 10 lat projektu. W badaniu porównywano napoje słodzone cukrem (sugar-sweetened beverages – SSB) oraz napoje o niskiej lub zerowej zawartości cukru (low- or non-sugar-sweetened beverages – LNSSB).

Czytaj więcej

Badacze przyznają, że lekarze dysponują dziś narzędziami (innymi niż leki) opartymi na dowodach nauk
Nauka
„Przełomowe badania”. Te cztery codzienne nawyki pomogą zmniejszyć ryzyko poważnej choroby

Głównym autorem badania jest Lihe Liu, doktorant w Katedrze Gastroenterologii Pierwszego Szpitala Uniwersytetu Soochow w Suzhou w Chinach. – Napoje słodzone cukrem od dawna są pod lupą naukowców, podczas gdy ich wersje dietetyczne często postrzega się jako zdrowszą alternatywę – powiedział Liu. – Nasze badanie pokazuje, że napoje o niskiej lub zerowej zawartości cukru (LNSSB) również wiążą się z wyższym ryzykiem MASLD – nawet przy umiarkowanym spożyciu, takim jak jedna puszka dziennie – skomentował.

Z badań wynika, że ryzyko wystąpienia stłuszczeniowej choroby wątroby u osób pijących napoje „dietetyczne” może wzrosnąć bardziej niż u osób pijących napoje słodzone cukrem (60 proc. vs. 50 proc.). – Te wyniki podważają powszechne przekonanie, że tego rodzaju napoje (napoje niesłodzone cukrem – red.) są nieszkodliwe i podkreślają konieczność ponownego przemyślenia ich roli w diecie oraz wpływu na zdrowie wątroby – zwłaszcza że MASLD staje się globalnym problemem zdrowotnym – stwierdził Liu.

Oprócz związku między napojami słodzonymi cukrem i dietetycznymi a niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby badanie wykazało, że uczestnicy, którzy zastąpili napoje wodą, zmniejszyli ryzyko rozwoju choroby o prawie 13 proc. w przypadku napojów słodzonych cukrem i o ponad 15 proc. w przypadku napojów dietetycznych. Zamiana napojów słodzonych cukrem na dietetyczne (lub odwrotnie) nie obniżała ryzyka.

Czytaj więcej

W najnowszym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić, czy przed wystąpieniem pierwszego incydentu ser
Nauka
Zawał i udar nie atakują znienacka. Nowe odkrycie dotyczące ich zwiastunów

Z czego wynika szkodliwy wpływ napojów słodzonych i tzw. dietetycznych na wątrobę?

W przypadku napojów słodzonych cukrem ich szkodliwy wpływ wynika z faktu, że duża zawartość cukru wpływa na gwałtowne wzrosty poziomu glukozy i insuliny we krwi, co sprzyja przybieraniu na wadze, a w dalszej perspektywie gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie.

W przypadku tzw. napojów dietetycznych mamy do czynienia z nieco innymi mechanizmami. – Mogą zmieniać mikrobiom jelitowy, zaburzać uczucie sytości, zwiększać preferencję dla słodkich potraw, a nawet stymulować wydzielanie insuliny – tłumaczy Lihe Liu.  – Woda natomiast nawadnia organizm bez wpływu na metabolizm, sprzyja uczuciu sytości i wspiera ogólne funkcje metaboliczne.

Sajid Jalil, profesor nadzwyczajny gastroenterologii i hepatologii w Stanford University School of Medicine w Kalifornii, komentując wyniki uzyskane przez zespół Lihe Liu powiedział:  – Badanie dostarcza bezpośrednich dowodów na to, że zachowania żywieniowe wpływają na rozwój MASLD. Dodał, że uzyskane wyniki pokazują, że zarówno zwykłe, jak i dietetyczne napoje gazowane mogą z czasem szkodzić wątrobie, podczas gdy wybór wody lub niesłodzonych napojów może ją chronić. W jego ocenie zaletą badania jest m.in. duża liczba uczestników oraz długi czas obserwacji.

Zdrowie Choroby Badania naukowe

Maria Krzos

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), znana też jako stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi (MASLD), to schorzenie niezwiązane ze spożyciem alkoholu czy przyjmowaniem leków. Uszkodzenia mogą przypominać te obserwowane u osób nadużywających alkoholu i podobnie jak one mogą prowadzić do marskości wątroby (jej zaawansowanego zwłóknienia) oraz do raka wątroby. CNN Health, który poinformował o najnowszym odkryciu badaczy, przypomina, że według szacunków w USA liczba przypadków NAFLD w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła o 50 proc. Obecnie schorzenie to dotyczy około 38 proc. populacji.

