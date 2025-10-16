Aktualizacja: 16.10.2025 23:19 Publikacja: 16.10.2025 11:34
Z badań wynika, że ryzyko wystąpienia stłuszczeniowej choroby wątroby u osób pijących napoje „dietetyczne” może wzrosnąć bardziej niż u osób pijących napoje słodzone cukrem.
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), znana też jako stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi (MASLD), to schorzenie niezwiązane ze spożyciem alkoholu czy przyjmowaniem leków. Uszkodzenia mogą przypominać te obserwowane u osób nadużywających alkoholu i podobnie jak one mogą prowadzić do marskości wątroby (jej zaawansowanego zwłóknienia) oraz do raka wątroby. CNN Health, który poinformował o najnowszym odkryciu badaczy, przypomina, że według szacunków w USA liczba przypadków NAFLD w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła o 50 proc. Obecnie schorzenie to dotyczy około 38 proc. populacji.
Badanie przeprowadzono wśród osób bez chorób wątroby uczestniczących w projekcie UK Biobank – dużym badaniu biomedycznym prowadzonym w Wielkiej Brytanii obejmującym ponad 100 tys. osób. Częstotliwość i rodzaj spożywanych napojów oceniano za pomocą 24-godzinnych ankiet żywieniowych w różnych momentach trwającego 10 lat projektu. W badaniu porównywano napoje słodzone cukrem (sugar-sweetened beverages – SSB) oraz napoje o niskiej lub zerowej zawartości cukru (low- or non-sugar-sweetened beverages – LNSSB).
Głównym autorem badania jest Lihe Liu, doktorant w Katedrze Gastroenterologii Pierwszego Szpitala Uniwersytetu Soochow w Suzhou w Chinach. – Napoje słodzone cukrem od dawna są pod lupą naukowców, podczas gdy ich wersje dietetyczne często postrzega się jako zdrowszą alternatywę – powiedział Liu. – Nasze badanie pokazuje, że napoje o niskiej lub zerowej zawartości cukru (LNSSB) również wiążą się z wyższym ryzykiem MASLD – nawet przy umiarkowanym spożyciu, takim jak jedna puszka dziennie – skomentował.
Z badań wynika, że ryzyko wystąpienia stłuszczeniowej choroby wątroby u osób pijących napoje „dietetyczne” może wzrosnąć bardziej niż u osób pijących napoje słodzone cukrem (60 proc. vs. 50 proc.). – Te wyniki podważają powszechne przekonanie, że tego rodzaju napoje (napoje niesłodzone cukrem – red.) są nieszkodliwe i podkreślają konieczność ponownego przemyślenia ich roli w diecie oraz wpływu na zdrowie wątroby – zwłaszcza że MASLD staje się globalnym problemem zdrowotnym – stwierdził Liu.
Oprócz związku między napojami słodzonymi cukrem i dietetycznymi a niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby badanie wykazało, że uczestnicy, którzy zastąpili napoje wodą, zmniejszyli ryzyko rozwoju choroby o prawie 13 proc. w przypadku napojów słodzonych cukrem i o ponad 15 proc. w przypadku napojów dietetycznych. Zamiana napojów słodzonych cukrem na dietetyczne (lub odwrotnie) nie obniżała ryzyka.
W przypadku napojów słodzonych cukrem ich szkodliwy wpływ wynika z faktu, że duża zawartość cukru wpływa na gwałtowne wzrosty poziomu glukozy i insuliny we krwi, co sprzyja przybieraniu na wadze, a w dalszej perspektywie gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie.
W przypadku tzw. napojów dietetycznych mamy do czynienia z nieco innymi mechanizmami. – Mogą zmieniać mikrobiom jelitowy, zaburzać uczucie sytości, zwiększać preferencję dla słodkich potraw, a nawet stymulować wydzielanie insuliny – tłumaczy Lihe Liu. – Woda natomiast nawadnia organizm bez wpływu na metabolizm, sprzyja uczuciu sytości i wspiera ogólne funkcje metaboliczne.
Sajid Jalil, profesor nadzwyczajny gastroenterologii i hepatologii w Stanford University School of Medicine w Kalifornii, komentując wyniki uzyskane przez zespół Lihe Liu powiedział: – Badanie dostarcza bezpośrednich dowodów na to, że zachowania żywieniowe wpływają na rozwój MASLD. Dodał, że uzyskane wyniki pokazują, że zarówno zwykłe, jak i dietetyczne napoje gazowane mogą z czasem szkodzić wątrobie, podczas gdy wybór wody lub niesłodzonych napojów może ją chronić. W jego ocenie zaletą badania jest m.in. duża liczba uczestników oraz długi czas obserwacji.
