Z tego artykułu dowiesz się: Jakie napoje mogą zwiększać ryzyko niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby?

Jakie są potencjalne mechanizmy szkodliwości napojów dietetycznych i słodzonych cukrem dla wątroby?

Jak zamiana napojów słodzonych na wodę wpływa na ryzyko rozwoju chorób wątroby?

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), znana też jako stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi (MASLD), to schorzenie niezwiązane ze spożyciem alkoholu czy przyjmowaniem leków. Uszkodzenia mogą przypominać te obserwowane u osób nadużywających alkoholu i podobnie jak one mogą prowadzić do marskości wątroby (jej zaawansowanego zwłóknienia) oraz do raka wątroby. CNN Health, który poinformował o najnowszym odkryciu badaczy, przypomina, że według szacunków w USA liczba przypadków NAFLD w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła o 50 proc. Obecnie schorzenie to dotyczy około 38 proc. populacji.

Reklama Reklama

Napoje słodzone oraz tzw. napoje dietetyczne szkodzą wątrobie

Badanie przeprowadzono wśród osób bez chorób wątroby uczestniczących w projekcie UK Biobank – dużym badaniu biomedycznym prowadzonym w Wielkiej Brytanii obejmującym ponad 100 tys. osób. Częstotliwość i rodzaj spożywanych napojów oceniano za pomocą 24-godzinnych ankiet żywieniowych w różnych momentach trwającego 10 lat projektu. W badaniu porównywano napoje słodzone cukrem (sugar-sweetened beverages – SSB) oraz napoje o niskiej lub zerowej zawartości cukru (low- or non-sugar-sweetened beverages – LNSSB).

Głównym autorem badania jest Lihe Liu, doktorant w Katedrze Gastroenterologii Pierwszego Szpitala Uniwersytetu Soochow w Suzhou w Chinach. – Napoje słodzone cukrem od dawna są pod lupą naukowców, podczas gdy ich wersje dietetyczne często postrzega się jako zdrowszą alternatywę – powiedział Liu. – Nasze badanie pokazuje, że napoje o niskiej lub zerowej zawartości cukru (LNSSB) również wiążą się z wyższym ryzykiem MASLD – nawet przy umiarkowanym spożyciu, takim jak jedna puszka dziennie – skomentował.