Naukowcy sprawdzili wpływ wskaźnika BMI. Zaskakujące wyniki duńskiego badania

Z tego artykułu dowiesz się: Co to jest wskaźnik BMI i jakie są jego zakresy klasyfikacyjne?

Na czym polegało duńskie badanie, przeprowadzone przez zespół z Centrum Diabetologicznego Steno?

Jakie wyniki uzyskano w kontekście ryzyka zgonu dla różnych przedziałów BMI?

Jakie dodatkowe czynniki uwzględniają eksperci przy ocenie wpływu BMI na zdrowie?

Nadwaga i otyłość – szczególnie przy już istniejących chorobach – to jeden z ważnych czynników ryzyka poważnych schorzeń. Duński zespół naukowców przeprowadził analizę, która pokazuje m.in. podwyższone BMI w nowym kontekście. Publikację zaprezentowano na spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) w Wiedniu (15-19 września 2025 r.).

Reklama Reklama

Czym jest wskaźnik BMI?

BMI (ang. body mass index) to wskaźnik, który uzyskuje się, dzieląc masę ciała (wyrażoną w kg) przez wzrost (wyrażony w metrach podniesionych do kwadratu). Poziom BMI pozwala ogólnie określić prawidłową masę ciała i indywidualny poziom dopasowania stylu odżywiania. BMI jest jednym z ogólnych wyznaczników stanu zdrowia, które pomagają ocenić m.in. ryzyko wystąpienia schorzeń powiązanych z otyłością (np. miażdżycy).

Jak przypominają autorzy badania, BMI w zakresie <18,5 kg/m² klasyfikuje się jako niedowagę, poziom od 25 do 30 kg/m² jako nadwagę, a BMI 30 kg/m² jako otyłość. Przyjmuje się, że za prawidłową masę ciała jest uznawany wynik BMI w zakresie od 18,5 do 25 kg/m².