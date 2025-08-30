Popularny suplement może pomóc w odchudzaniu osobom z cukrzycą? Są nowe badania

Jak czytamy w artykule, obecnie ogromną popularnością cieszą się suplementy ziołowe, a jednym z najczęściej stosowanych jest kurkuma. Zawiera ona substancję czynną znaną jako kurkumina, która wykazuje potencjał leczniczy w różnych schorzeniach, m.in. otyłości, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, stanach zapalnych i depresji. Ma także potencjalne właściwości poprawiające funkcje wątroby, obniżające poziom lipidów oraz wykazuje korzystny wpływ na parametry antropometryczne i wskaźniki glikemiczne w chorobach metabolicznych. Problemem jest jednak niska biodostępność tej substancji, co obniża skuteczność terapeutyczną. Biorąc pod uwagę istniejące kontrowersje wokół ostatecznego wpływu kurkumy/kurkuminy na wskaźniki antropometryczne u osób w stanie przedcukrzycowym i z cukrzycą typu 2, zespół naukowców przeprowadził metaanalizę, która miała pomóc w ustaleniu, czy suplementacja faktycznie jest skuteczna.

Wpływ kurkuminy na masę ciała. Do jakich wniosków doszli badacze?

Wszystkie analizowane badania były randomizowanymi, kontrolowanymi badaniami, w których porównywano suplementację z placebo. Zostały one przeprowadzone u osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2. Uczestnikom badań podawano zróżnicowane dawki kurkuminy – od 80 do 2100 miligramów dziennie przez okres od 8 do 36 tygodni. Naukowcy zauważyli, że działania niepożądane, takie jak ból brzucha, swędzenie, zawroty głowy, zaparcia, uderzenia gorąca i nudności, odnotowano tylko w 3 z 20 badań. W sumie badania objęły 1387 osób.

Jakie były wyniki? U osób z cukrzycą typu 2 suplementacja kurkuminą/kurkumą doprowadziła do umiarkowanej, ale statystycznie istotnej redukcji masy ciała, obwodu talii, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i obwodu bioder, jednak nie wpłynęła na BMI oraz wskaźnik talia/biodra. Przykładowo, analiza 14 badań obejmujących 949 osób z cukrzycą typu 2 wykazała, że suplementacja kurkumą/kurkuminą doprowadziła do istotnego spadku masy ciała średnio o 1,9 kg w porównaniu z placebo. Z kolei analiza podgrup wykazała, że u osób z BMI poniżej 30 (czyli z nadwagą) odnotowano istotny spadek masy ciała o średnio 2,2 kg. U osób ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym suplementacja przyczyniła się do zmniejszenia masy ciała (średnio o 2,5 kg w porównaniu z placebo) i obwodu talii, ale ponownie nie miała wpływu na BMI.

Naukowcy stwierdzili również istotne zależności między dawką suplementu a zmniejszeniem obwodu talii oraz między czasem trwania suplementacji a masą ciała. Badanie wykazało, że dłuższe stosowanie (ponad 22 tygodnie) wiązało się z większą redukcją wagi, a wyższe dawki (około 1500 mg/dobę) z mniejszym obwodem talii. Większe korzyści zaobserwowano także u osób, które przyjmowały kurkuminę/kurkumę o wysokiej przyswajalności lub stosowały ją przez co najmniej 12 tygodni.

Dokładny mechanizm działania tej substancji w przypadku otyłości wciąż pozostaje zagadką. Potrzebne są również bardziej rygorystyczne badania, aby potwierdzić efekty działania kurkuminy/kurkumy i zrozumieć, którzy pacjenci odnoszą największe korzyści z suplementacji.