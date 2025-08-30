Popularny suplement może pomóc w odchudzaniu osobom z cukrzycą? Są nowe badania

Aktualizacja: 31.08.2025 00:30 Publikacja: 30.08.2025 23:51
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się zaburzeniami funkcji komórek beta trzustki oraz insulinoopornością tkanek obwodowych. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta u osób z otyłością brzuszną, niezależnie od ich poziomu BMI.
Wyniki nowego badania zostały opublikowane w czasopiśmie Nutrition & Diabetes. Zespół składający się głównie z irańskich naukowców przeanalizował 20 badań, w których testowano kurkuminę i/lub kurkumę u osób chorujących na cukrzycę typu 2 lub mających stan przedcukrzycowy. Okazało się, że suplementacja może faktycznie pomóc osobom zmagającym się z tą chorobą, potencjalnie zmniejszając ich zapotrzebowanie na leki.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się zaburzeniami funkcji komórek beta trzustki oraz insulinoopornością tkanek obwodowych. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta u osób z otyłością brzuszną, niezależnie od ich poziomu BMI. Według danych, którymi dzielą się naukowcy w swoim artykule, w 2021 roku na tę chorobę cierpiało około 536,6 mln dorosłych, a prognozy wskazują, że do 2030 roku liczba chorych wzrośnie do 783,2 mln. Cukrzyca typu 2 stanowi poważne obciążenie społeczne i wiąże się z ogromnymi kosztami opieki zdrowotnej. Choroba może prowadzić do uszkodzeń różnych narządów, w tym oczu, nerwów i nerek, a także sprzyjać chorobom układu sercowo-naczyniowego, udarom mózgu i chorobie naczyń obwodowych.
Biorąc pod uwagę jej wielopłaszczyznowy charakter, uważa się, że pojedynczy lek nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów związanych z tym schorzeniem. Co więcej, tradycyjne terapie farmakologiczne wiążą się z występowaniem działań niepożądanych oraz z wysokimi kosztami. W związku z tym naukowcy poszukują nowych, bezpiecznych i opłacalnych alternatyw w leczeniu cukrzycy.
Jak czytamy w artykule, obecnie ogromną popularnością cieszą się suplementy ziołowe, a jednym z najczęściej stosowanych jest kurkuma. Zawiera ona substancję czynną znaną jako kurkumina, która wykazuje potencjał leczniczy w różnych schorzeniach, m.in. otyłości, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, stanach zapalnych i depresji. Ma także potencjalne właściwości poprawiające funkcje wątroby, obniżające poziom lipidów oraz wykazuje korzystny wpływ na parametry antropometryczne i wskaźniki glikemiczne w chorobach metabolicznych. Problemem jest jednak niska biodostępność tej substancji, co obniża skuteczność terapeutyczną. Biorąc pod uwagę istniejące kontrowersje wokół ostatecznego wpływu kurkumy/kurkuminy na wskaźniki antropometryczne u osób w stanie przedcukrzycowym i z cukrzycą typu 2, zespół naukowców przeprowadził metaanalizę, która miała pomóc w ustaleniu, czy suplementacja faktycznie jest skuteczna.
Wszystkie analizowane badania były randomizowanymi, kontrolowanymi badaniami, w których porównywano suplementację z placebo. Zostały one przeprowadzone u osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2. Uczestnikom badań podawano zróżnicowane dawki kurkuminy – od 80 do 2100 miligramów dziennie przez okres od 8 do 36 tygodni. Naukowcy zauważyli, że działania niepożądane, takie jak ból brzucha, swędzenie, zawroty głowy, zaparcia, uderzenia gorąca i nudności, odnotowano tylko w 3 z 20 badań. W sumie badania objęły 1387 osób.
Jakie były wyniki? U osób z cukrzycą typu 2 suplementacja kurkuminą/kurkumą doprowadziła do umiarkowanej, ale statystycznie istotnej redukcji masy ciała, obwodu talii, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i obwodu bioder, jednak nie wpłynęła na BMI oraz wskaźnik talia/biodra. Przykładowo, analiza 14 badań obejmujących 949 osób z cukrzycą typu 2 wykazała, że suplementacja kurkumą/kurkuminą doprowadziła do istotnego spadku masy ciała średnio o 1,9 kg w porównaniu z placebo. Z kolei analiza podgrup wykazała, że u osób z BMI poniżej 30 (czyli z nadwagą) odnotowano istotny spadek masy ciała o średnio 2,2 kg. U osób ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym suplementacja przyczyniła się do zmniejszenia masy ciała (średnio o 2,5 kg w porównaniu z placebo) i obwodu talii, ale ponownie nie miała wpływu na BMI.
Naukowcy stwierdzili również istotne zależności między dawką suplementu a zmniejszeniem obwodu talii oraz między czasem trwania suplementacji a masą ciała. Badanie wykazało, że dłuższe stosowanie (ponad 22 tygodnie) wiązało się z większą redukcją wagi, a wyższe dawki (około 1500 mg/dobę) z mniejszym obwodem talii. Większe korzyści zaobserwowano także u osób, które przyjmowały kurkuminę/kurkumę o wysokiej przyswajalności lub stosowały ją przez co najmniej 12 tygodni.
Dokładny mechanizm działania tej substancji w przypadku otyłości wciąż pozostaje zagadką. Potrzebne są również bardziej rygorystyczne badania, aby potwierdzić efekty działania kurkuminy/kurkumy i zrozumieć, którzy pacjenci odnoszą największe korzyści z suplementacji.
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
