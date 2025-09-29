Szacuje się, że nowotwory jamy ustnej dotyczą w Polsce około 1000 osób rocznie. Choć to w porównaniu z innymi nowotworami niewielka liczba, to w większości można ich uniknąć. Główne przyczyny ich powstawania są dobrze znane. To tytoń i alkohol, ale – jak zwracają uwagę lekarze, nie tylko. Specjaliści informują także, że nowotwory z tej grupy są bardzo podstępne. Zmiany, które je sygnalizują, na początku często wyglądają zupełnie niegroźnie, przez co usypiają czujność pacjenta, a podobnie jak w wielu innych przypadkach, tak i tu, im wcześniej zauważony będzie problem, tym większa szansa na podjęcie leczenia, a przede wszystkim: wyleczenie.

Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła – czynniki ryzyka

Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła stanowią około 2,5 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory i zaliczają się do rzadszych. Istotne jest to, że na każdą chorującą kobietę przypada aż 3 mężczyzn. Taki rozkład statystyki wynika z kluczowych czynników ryzyka: palenia papierosów i nadużywania alkoholu, zwłaszcza wysokoprocentowego. Szczególnie groźne jest łączenie tych używek, co częściej ma miejsce w przypadku mężczyzn.

Do czynników ryzyka należy również wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Najgroźniejszy jest genotyp 16, a nowotwory HPV-zależne częściej dotyczą mężczyzn (35-55 lat), nawet niepalących, co tłumaczy się wolniejszym nabywaniem odporności. Eksperci uspokajają jednak, że istnieje ponad 200 genotypów HPV, z których mniej niż 10 proc. jest aktualnie uważanych za te o potencjale onkogennym.

– Przy okazji czynników ryzyka, szczególnie w kontekście przełyku, należy wspomnieć o mało oczywistej rzeczy: temperaturze napojów – mówi lek. dent. Agnieszka Juśkiewicz z Medicover Stomatologia. – Badanie przeprowadzone w Iranie wykazało, że picie przynajmniej 700 ml herbaty o temperaturze wyższej niż 60°C skutkowało aż o 90 proc. wyższym ryzykiem raka przełyku. Na tej podstawie Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała napoje przekraczające 65°C jako „prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi” (dotyczy to płaskonabłonkowego raka przełyku). Nie chodzi jednak tylko o rodzaj płynu – może to być zupa, budyń czy gorąca woda, a kluczowa jest jego temperatura. W jamie ustnej ryzyko stanowią także specyficzne czynniki, takie jak stałe drażnienie przez źle dopasowaną protezę, wypełnienie lub ukruszony ząb – wyjaśnia.