Magdalena Kira: W chorobach nowotworowych są takie przypadki, w których nie jestem w stanie zapewnić pacjentowi redukcji bólu do zera.
Magdalena Kira: Na oba pytania odpowiedź brzmi: nie. Przede wszystkim Polacy lubią leczyć się sami i nie inaczej działają, jeśli chodzi o ból. Bardzo często zdarza się, że człowiek nawet latami mierzy się z różnymi dolegliwościami tego typu i przyjmuje dużo za duże ilości leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, zamiast skonsultować problem ze specjalistą. W prywatnych rozmowach niby chętnie dzielimy się opowieściami o kłopotach ze zdrowiem, ale z tego nie wynika nic konstruktywnego. Szerzenie świadomości na temat możliwości i potrzeby leczenia bólu jest bardzo potrzebne.
Zupełnie inaczej patrzę na ból, z którym mierzą się pacjenci objęci leczeniem paliatywnym – nie jako o czymś wyjątkowym, bo bardzo silne bóle mogą towarzyszyć nie tylko chorobom nowotworowym. Przede wszystkim: ten ból (i żaden inny) nie jest ich „obowiązkowym doświadczeniem”. Przeciwnie: każdy człowiek ma prawo nie cierpieć i dziś są dostępne różnorodne środki, które to umożliwiają. O tym warto mówić. Skala bólu, którą się posługujemy – NRS – liczy dziesięć stopni. Zero oznacza brak bólu, a dziesięć ból nie do zniesienia. W chorobach nowotworowych są takie przypadki, w których nie jestem w stanie zapewnić pacjentowi redukcji bólu do zera. Wtedy celem jest osiągnięcie stanu, w którym chory definiuje swoje odczucia na poziomie stopni dwa lub trzy. Mogłoby się wydawać, że nie da się tego zdefiniować jako sukcesu w leczeniu – bo przecież człowiek wciąż nie ma pełnego komfortu. Ale prawda jest zupełnie inna: to bardzo duży sukces. Pacjent może w miarę normalnie funkcjonować. Powracając jednak do kwestii wyjątkowości w temacie, który poruszamy, mam poczucie, że ogólnie medycyna paliatywna jest w jakiś sposób wyjątkowa. To medycyna, w której szczególną rolę odgrywa bliskość – nie tylko z chorym, ale i z tymi, którzy są obok niego.
Odczuwanie bólu ogólnie jest kwestią subiektywną, ale ogólnie można powiedzieć, że najbardziej boli nowotwór trzustki, nowotwory przerzutowe – do kości i mięśni, a także wszystkie te, które mają komponent neuropatii. Niestety, jest ich bardzo wiele – około 80-90 proc. wszystkich.
Tak – zarówno jeśli chodzi o pacjentów, jak i lekarzy. Ci pierwsi pogłębiają świadomość w zakresie możliwości radzenia sobie z problemem i praw, jakie mają w tym obszarze. Podkreślam jeszcze raz: każdy pacjent ma prawo skorzystać ze wszystkich dostępnych środków pozwalających na uśmierzenie cierpienia. Lekarze z kolei coraz mniej – na szczęście – boją się leków opioidowych. Jeszcze piętnaście lat temu z dużą rezerwą podchodziło się do morfiny. Dziś już tak nie jest i to bardzo dobrze. Sytuację chorych poprawiają też opioidy krótko i szybko działające. Zestaw środków, z których można korzystać, jest coraz bogatszy. Ważne tylko, żeby lekarze mieli stosowną wiedzę i właściwie prowadzili leczenie. Niestety, mimo że w Polsce leczenie bólu może się odbywać na takim samym poziomie jak na świecie – nie ma problemu z dostępem do nowości w tym zakresie – wciąż jest za mało poradni leczenia bólu, medycyny paliatywnej i wykwalifikowanych specjalistów. To wszystko razem wzięte oraz niedostatki w budowaniu świadomości społecznej sprawiają, że wielu potrzebujących trafia na właściwą ścieżkę leczenia za późno i zdecydowanie za długo cierpi.
Są różne drogi, którymi można dojść do bycia specjalistą medycyny paliatywnej. Jeśli ma się już inną specjalizację, tę można „dorobić” w systemie dwuletnim. Tak na przykład było w moim przypadku. Najpierw byłam specjalistką chorób wewnętrznych. Druga możliwość to tradycyjna rezydentura, po której następuje pięcioletnie kształcenie specjalizacyjne. Osobiście uważam jednak, że z tego pierwszego modelu działania płyną jednak ważne korzyści. Warto mieć nie tylko określoną wiedzę, ale i pewne doświadczenie życiowe, decydując się na bycie lekarzem medycyny paliatywnej.
Nie. Swoją diagnozę – NMOSD, czyli choroby autoimmunologicznej, która atakuje nerwy wzrokowe i rdzeń kręgowy, prowadząc do zapalenia i uszkodzenia osłonki mielinowej w ośrodkowym układzie nerwowym – usłyszałam mniej więcej pół roku temu. Lekarzem jestem od 15 lat. O tym, że chcę się zająć leczeniem paliatywnym, zadecydowałam w czasie pandemii. Ciężko przeszłam zakażenie koronawirusem. Wróżono mi nawet niepełnosprawność. Musiałam zmienić styl życia. Wcześniej byłam typowym „lekarzem szpitalnym”. Często dyżurowałam. Pracowałam w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W związku z ograniczeniami, które miałam, nie było to możliwe. Z perspektywy czasu wiem, że dokonałam właściwego wyboru. Teraz już nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Obecnie pracuję tylko w hospicjum i wiem, że to moje miejsce.
Tak naprawdę historia każdego pacjenta jest dla nas lekarzy bardzo cenną lekcją. Od każdego z nich można się wiele nauczyć – o bólu i o życiu. W tej chwili przychodzi mi jednak na myśl mężczyzna, który trafił do mnie właśnie ze wspominanym już nowotworem trzustki. Ból ze splotu trzewnego dosłownie nie dawał mu żyć, a konkretnie: spać. Pacjent nie mógł odpocząć już tak długo, że kiedy się spotkaliśmy, powiedział, że jest mu w zasadzie wszystko jedno, jeśli chodzi o dobór środków, byle tylko spełniło się jego marzenie i mógł przespać choć jedną noc. Cierpiał tygodniami. Udało mu się pomóc. Ból nie zniknął całkowicie, ale zelżał na tyle, że człowiek mógł funkcjonować. Większość z nas nie ma pojęcia, jaką wartością jest możliwość doświadczania snu. Kontakt z tym pacjentem również mnie o tym przypomniał…
Tak jak we wszystkich innych obszarach życia, tak i tu boimy się przede wszystkim tego, co nieznane i o czym mało wiemy. W tym, czemu towarzyszy strach, najważniejsze jest to, co dzieje się w głowie. Im więcej pacjent się dowie o możliwościach działania, które ma, o tym, gdzie może szukać pomocy, tym będzie mu łatwiej. W tym wypadku siła tkwi również w akceptacji. Każdy powinien o tym wiedzieć i pamiętać.
Magdalena Kira
Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej, z 15-letnim doświadczeniem. Wierzy, że hospicjum to nie tylko miejsce odchodzenia, ale przede wszystkim przestrzeń troski, wsparcia i godności. Jej misją jest przełamywanie tabu wokół hospicjum i edukacja – dlatego tworzę darmowe materiały i dzieli się wiedzą w mediach społecznościowych.
