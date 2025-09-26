Czy podejście do leczenia bólu zmienia się jakoś w ostatnim czasie?

Tak – zarówno jeśli chodzi o pacjentów, jak i lekarzy. Ci pierwsi pogłębiają świadomość w zakresie możliwości radzenia sobie z problemem i praw, jakie mają w tym obszarze. Podkreślam jeszcze raz: każdy pacjent ma prawo skorzystać ze wszystkich dostępnych środków pozwalających na uśmierzenie cierpienia. Lekarze z kolei coraz mniej – na szczęście – boją się leków opioidowych. Jeszcze piętnaście lat temu z dużą rezerwą podchodziło się do morfiny. Dziś już tak nie jest i to bardzo dobrze. Sytuację chorych poprawiają też opioidy krótko i szybko działające. Zestaw środków, z których można korzystać, jest coraz bogatszy. Ważne tylko, żeby lekarze mieli stosowną wiedzę i właściwie prowadzili leczenie. Niestety, mimo że w Polsce leczenie bólu może się odbywać na takim samym poziomie jak na świecie – nie ma problemu z dostępem do nowości w tym zakresie – wciąż jest za mało poradni leczenia bólu, medycyny paliatywnej i wykwalifikowanych specjalistów. To wszystko razem wzięte oraz niedostatki w budowaniu świadomości społecznej sprawiają, że wielu potrzebujących trafia na właściwą ścieżkę leczenia za późno i zdecydowanie za długo cierpi.

Jaką drogę kształcenia musi przebyć lekarz, aby stać się specjalistką medycyny paliatywnej i mieć pożądane kwalifikacje w zakresie leczenia bólu, których wagę pani doktor podkreśla?

Są różne drogi, którymi można dojść do bycia specjalistą medycyny paliatywnej. Jeśli ma się już inną specjalizację, tę można „dorobić” w systemie dwuletnim. Tak na przykład było w moim przypadku. Najpierw byłam specjalistką chorób wewnętrznych. Druga możliwość to tradycyjna rezydentura, po której następuje pięcioletnie kształcenie specjalizacyjne. Osobiście uważam jednak, że z tego pierwszego modelu działania płyną jednak ważne korzyści. Warto mieć nie tylko określoną wiedzę, ale i pewne doświadczenie życiowe, decydując się na bycie lekarzem medycyny paliatywnej.

Z profilu edukacyjnego, który pani doktor prowadzi na Instagramie, wiem, że sama cierpi pani na przewlekłą chorobę, której skutkiem są ograniczenia ruchowe, problemy ze wzrokiem, bóle. Czy ten fakt wpłynął na pani decyzję o wyborze dodatkowej specjalizacji?

Nie. Swoją diagnozę – NMOSD, czyli choroby autoimmunologicznej, która atakuje nerwy wzrokowe i rdzeń kręgowy, prowadząc do zapalenia i uszkodzenia osłonki mielinowej w ośrodkowym układzie nerwowym – usłyszałam mniej więcej pół roku temu. Lekarzem jestem od 15 lat. O tym, że chcę się zająć leczeniem paliatywnym, zadecydowałam w czasie pandemii. Ciężko przeszłam zakażenie koronawirusem. Wróżono mi nawet niepełnosprawność. Musiałam zmienić styl życia. Wcześniej byłam typowym „lekarzem szpitalnym”. Często dyżurowałam. Pracowałam w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W związku z ograniczeniami, które miałam, nie było to możliwe. Z perspektywy czasu wiem, że dokonałam właściwego wyboru. Teraz już nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Obecnie pracuję tylko w hospicjum i wiem, że to moje miejsce.

Czy ma pani w pamięci jakieś słowa pacjenta, które wydają się szczególnie ważne w myśleniu o bólu i warto je przekazać światu?

Tak naprawdę historia każdego pacjenta jest dla nas lekarzy bardzo cenną lekcją. Od każdego z nich można się wiele nauczyć – o bólu i o życiu. W tej chwili przychodzi mi jednak na myśl mężczyzna, który trafił do mnie właśnie ze wspominanym już nowotworem trzustki. Ból ze splotu trzewnego dosłownie nie dawał mu żyć, a konkretnie: spać. Pacjent nie mógł odpocząć już tak długo, że kiedy się spotkaliśmy, powiedział, że jest mu w zasadzie wszystko jedno, jeśli chodzi o dobór środków, byle tylko spełniło się jego marzenie i mógł przespać choć jedną noc. Cierpiał tygodniami. Udało mu się pomóc. Ból nie zniknął całkowicie, ale zelżał na tyle, że człowiek mógł funkcjonować. Większość z nas nie ma pojęcia, jaką wartością jest możliwość doświadczania snu. Kontakt z tym pacjentem również mnie o tym przypomniał…

Wielu pacjentów, którzy otrzymują diagnozę ciężkiej choroby, boi się nie tylko samego odejścia, ale właśnie, a może nawet przede wszystkim, bólu. Czy można zrobić coś, aby złagodzić ten dojmujący strach?

Tak jak we wszystkich innych obszarach życia, tak i tu boimy się przede wszystkim tego, co nieznane i o czym mało wiemy. W tym, czemu towarzyszy strach, najważniejsze jest to, co dzieje się w głowie. Im więcej pacjent się dowie o możliwościach działania, które ma, o tym, gdzie może szukać pomocy, tym będzie mu łatwiej. W tym wypadku siła tkwi również w akceptacji. Każdy powinien o tym wiedzieć i pamiętać.