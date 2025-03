Szeroko rozumiany, dobroczynny wpływ natury na kondycję psychofizyczną nie podlega wątpliwości. Istnieje wiele badań potwierdzających m.in. pozytywny wpływ przyrody na obniżenie odczuwania stresu. Naukowcy postanowili pójść dalej i potwierdzić – zakładany wstępnie – związek pomiędzy ekspozycją na naturę a zmniejszeniem poziomu odczuwania bólu.

Czy kontakt z naturą wpływa na odczuwanie bólu?

Najnowszy eksperyment badawczy dotyczy kwestii możliwego wpływu natury na poziom odczuwalnego bólu. Wyniki badania opublikowano 13 marca w czasopiśmie „Nature Communications”. Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University of Exeter i University of Vienna. W eksperymencie wzięło udział 49 zdrowych, dorosłych uczestników: 24 kobiety i 25 mężczyzn. W trakcie badania wykorzystano aparat do rezonansu magnetycznego (MRI) oraz materiały audiowizualne. Uczestnikom eksperymentu prezentowano krótkie, kilkuminutowe filmy, a następnie te same materiały, którym towarzyszyła ekspozycja na lekki wstrząs elektryczny. Wstrząsy miały różny poziom intensywności – od prawie nieodczuwalnych do odczuwalnych i bolesnych. W trakcie badania uczestnicy samodzielnie określali poziom odczuwalnego bólu. Naukowcy jednocześnie analizowali reakcje na ból widoczne na skanach mózgów uczestników badania.

Jakie nagrania prezentowano w trakcie eksperymentu?

Pojedyncze nagranie, określane w publikacji jako „blok wideo”, trwało ok. 5 minut. Nagranie, któremu towarzyszyła ekspozycja na wstrząs elektryczny trwało ok. 9 minut i zostało nazwane przez autorów badania „blokiem bólu”. Nagrania przedstawiały trzy różne środowiska: przyrodnicze, miejskie i wnętrze biura. W pojedynczym cyklu badania każdemu z uczestników zaprezentowano (w różnej kolejności) wszystkie trzy środowiska.

Filmy przygotowano w taki sposób, aby maksymalnie odzwierciedlały naturalne odczuwanie przebywania w danym środowisku. Na filmie z naturalnym krajobrazem zaprezentowano m.in. duże jezioro, drzewa i animację ukazującą ruch słońca oraz chmur. Nagraniu towarzyszyły odgłosy falującej wody, wiatru i śpiewu ptaków. Film z krajobrazem miejskim uzupełniono odgłosami ruchu drogowego i prac budowlanych. W nagraniu wnętrza biurowego pojawił się z kolei dźwięk wentylatora i komputera. Przed prezentacją nagrań uczestników poinstruowano, aby wyobrazili sobie, że są obecni w obserwowanym środowisku.