Aktualizacja: 08.11.2025 17:07 Publikacja: 08.11.2025 17:00
dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wiceprezeska Kongresu Kobiet i wykładowczyni Gender Studies w PAN
Foto: podcasty.rp.pl
Dlaczego w Polsce wciąż tak mało kobiet zasiada w zarządach spółek, luka płacowa sięga 18 proc, a w sektorach nowych technologii nawet 40 proc.? Dlaczego równość płci w miejscu pracy to wciąż bardziej wyjątek niż norma? Na początku rozmowy dr Rumińska-Zimny przypomina: – „To nie chodzi tylko o kobiety w zarządach. To chodzi w ogóle o kobiety w gospodarce, o kobiety na rynku pracy, gdzie one pracują w gorzej płatnych zawodach, mają niższe emerytury – średnio 1600 złotych miesięcznie.”
Od czerwca 2027 roku firmy giełdowe będą musiały realizować unijną dyrektywę o kwotach płci. – „W zarządach i radach nadzorczych 33 procent powinna stanowić płeć niedoreprezentowana. W Polsce wystarczyłoby około 240 kobiet, by ten cel osiągnąć” – wylicza ekspertka.
Jednak sama obecność kobiet w strukturach to za mało. – „Nie wystarczy wprowadzić elastycznego czasu pracy. Kobieta, która ma 100 proc. obowiązków, po prostu inaczej rozłoży te 24 godziny. Nie ma cudów.” Równość, jak podkreśla, wymaga systemowych rozwiązań: od rekrutacji i awansów po płace, powroty po macierzyńskim i programy zdrowotne.
Czytaj więcej
Zalecenia o 150 minutach średniego lub intensywnego wysiłku w ciągu tygodnia dotyczą zarówno kobi...
Dr Rumińska-Zimny opowiada, jak w wielu organizacjach kwestie równości traktowane są jako hobby, nie obowiązek. – „Bardzo często te kwestie równościowe są traktowane jako nagroda. Pani Zosia ma to robić po godzinach, za darmo, bo się angażuje. A to jest po prostu nieuczciwe.”
Dlatego konkurs „Równowaga” ma pomagać firmom budować realne mechanizmy polityki równościowej. – „To musi być system, w którym wiadomo, kto się tym zajmuje, kto decyduje, jakie są cele i kto monitoruje ich realizację.”
Czytaj więcej
Człowieka definiuje jego wrażliwość, relacje, wybory, a nie poziom hormonów. Dlatego dla mnie roz...
Ekspertka wskazuje też nowe obszary troski o pracowników. – „Firmy coraz częściej zachęcają mężczyzn do korzystania z urlopów ojcowskich. Wiedzą, że to się opłaca.” Coraz więcej organizacji dostrzega także znaczenie zdrowia kobiet w okresie menopauzy. – „To naprawdę zmienia atmosferę i efektywność pracy.”
Największym wyzwaniem pozostaje brak jawności płac. – „W polskim prawodawstwie mamy wszystkie ustawy gwarantujące równość, ale kobiety nie wiedzą, ile zarabiają inni, bo to pilnie strzeżona tajemnica.”
Luka płacowa w Polsce to 16–18 proc., a na wyższych stanowiskach nawet 30–40 proc. – „Na pytanie, czy kobieta powinna zarabiać mniej od mężczyzny wykonując tę samą pracę, 19 proc. mężczyzn odpowiedziało: tak.”
Czytaj więcej
Rezygnacja z gotowania dla współmałżonka, a także skorzystanie z profesjonalnego wsparcia osób wy...
Jak podkreśla dr Rumińska-Zimny, firmy coraz częściej dostrzegają, że równość to inwestycja. – „Pracodawcy wiedzą, że rynek dobrych pracowników jest ograniczony. A kobiety są bardzo dobrymi pracowniczkami. To się po prostu opłaca.”
Przypomina, że kobiety w Polsce chcą awansować i zajmować wysokie stanowiska. – „W Unii Europejskiej Polska była w czołówce krajów, w których kobiety odpowiadały: tak, chcemy być na wyższych stanowiskach.”
– „Musimy zmieniać mentalność. Nie chodzi o dobre serce pracodawców, tylko o zrozumienie, że równość służy wszystkim.” Przypomina, że opór wobec kwot czy ujawniania płac wciąż bywa tłumaczony „polską tradycją”. – „To nie jest wbrew polskiej kulturze. To jest wbrew nierówności.”
W podsumowaniu dodaje: – „Mężczyźni na tym nie tracą. Muszą się tylko trochę posunąć. Ale to się opłaci – i im, i firmom.”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dlaczego w Polsce wciąż tak mało kobiet zasiada w zarządach spółek, luka płacowa sięga 18 proc, a w sektorach nowych technologii nawet 40 proc.? Dlaczego równość płci w miejscu pracy to wciąż bardziej wyjątek niż norma? Na początku rozmowy dr Rumińska-Zimny przypomina: – „To nie chodzi tylko o kobiety w zarządach. To chodzi w ogóle o kobiety w gospodarce, o kobiety na rynku pracy, gdzie one pracują w gorzej płatnych zawodach, mają niższe emerytury – średnio 1600 złotych miesięcznie.”
Głęboko wierzę, że warto przebijać szklane sufity, dlatego wspieram kobiety, które działają w branży technologic...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Człowieka definiuje jego wrażliwość, relacje, wybory, a nie poziom hormonów. Dlatego dla mnie rozmowa o fizjolog...
Czy ograniczenie mięsa to tylko moda, czy realna zmiana, która może uratować nasze zdrowie – i planetę? W najnow...
Przez długi czas swoją wartość jako człowieka uzależniałam od wyników i nakładałam na siebie ogromną presję. Cza...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Świadomość problemu depresji poporodowej rośnie, ale wiele kobiet nadal pozostaje bez odpowiedniego wsparcia. Pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas