Reklama
Rozwiń
Reklama

Równość w pracy to inwestycja. Dr Ewa Rumińska-Zimny o luce płacowej, kwotach i zmianie mentalności

Marzena Tabor Olszewska rozmawia z dr Ewą Rumińską-Zimny, ekonomistką, wiceprezeską Kongresu Kobiet i wykładowczynią Gender Studies w PAN.

Publikacja: 08.11.2025 17:00

dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wiceprezeska Kongresu Kobiet i wykładowczyni Gender Studies w PA

dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wiceprezeska Kongresu Kobiet i wykładowczyni Gender Studies w PAN

Foto: podcasty.rp.pl

Marzena Tabor-Olszewska

Dlaczego w Polsce wciąż tak mało kobiet zasiada w zarządach spółek, luka płacowa sięga 18 proc, a w sektorach nowych technologii nawet 40 proc.? Dlaczego równość płci w miejscu pracy to wciąż bardziej wyjątek niż norma? Na początku rozmowy dr Rumińska-Zimny przypomina: – „To nie chodzi tylko o kobiety w zarządach. To chodzi w ogóle o kobiety w gospodarce, o kobiety na rynku pracy, gdzie one pracują w gorzej płatnych zawodach, mają niższe emerytury – średnio 1600 złotych miesięcznie.”

Reklama
Reklama

Kwoty w zarządach i elastyczny czas pracy – mit równości?

Od czerwca 2027 roku firmy giełdowe będą musiały realizować unijną dyrektywę o kwotach płci. – „W zarządach i radach nadzorczych 33 procent powinna stanowić płeć niedoreprezentowana. W Polsce wystarczyłoby około 240 kobiet, by ten cel osiągnąć” – wylicza ekspertka.

Jednak sama obecność kobiet w strukturach to za mało. – „Nie wystarczy wprowadzić elastycznego czasu pracy. Kobieta, która ma 100 proc. obowiązków, po prostu inaczej rozłoży te 24 godziny. Nie ma cudów.” Równość, jak podkreśla, wymaga systemowych rozwiązań: od rekrutacji i awansów po płace, powroty po macierzyńskim i programy zdrowotne.

Czytaj więcej

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci.
Zdrowie
Kobiety w średnim wieku potrzebują innych dawek ćwiczeń niż mężczyźni. Ważne ustalenia
Reklama
Reklama

„Pani Zosiu, zajmie się pani równością?”

Dr Rumińska-Zimny opowiada, jak w wielu organizacjach kwestie równości traktowane są jako hobby, nie obowiązek. – „Bardzo często te kwestie równościowe są traktowane jako nagroda. Pani Zosia ma to robić po godzinach, za darmo, bo się angażuje. A to jest po prostu nieuczciwe.”

Dlatego konkurs „Równowaga” ma pomagać firmom budować realne mechanizmy polityki równościowej. – „To musi być system, w którym wiadomo, kto się tym zajmuje, kto decyduje, jakie są cele i kto monitoruje ich realizację.”

Czytaj więcej

Dr n. med. Monika Łukasiewicz: Kobiety rzeczywiście są bardziej zależne od hormonów.
Wywiad
Lekarka o inkluzywności: Nie polega na udawaniu, że nie ma różnic biologicznych

Nowe obszary: tacierzyństwo i menopauza

Ekspertka wskazuje też nowe obszary troski o pracowników. – „Firmy coraz częściej zachęcają mężczyzn do korzystania z urlopów ojcowskich. Wiedzą, że to się opłaca.” Coraz więcej organizacji dostrzega także znaczenie zdrowia kobiet w okresie menopauzy. – „To naprawdę zmienia atmosferę i efektywność pracy.”

Luka płacowa – tabu wciąż żywe

Największym wyzwaniem pozostaje brak jawności płac. – „W polskim prawodawstwie mamy wszystkie ustawy gwarantujące równość, ale kobiety nie wiedzą, ile zarabiają inni, bo to pilnie strzeżona tajemnica.”

Luka płacowa w Polsce to 16–18 proc., a na wyższych stanowiskach nawet 30–40 proc. – „Na pytanie, czy kobieta powinna zarabiać mniej od mężczyzny wykonując tę samą pracę, 19 proc. mężczyzn odpowiedziało: tak.”

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dysproporcje w podziale obowiązków domowych między małżonkami nie są jedynymi, z którymi borykają si
Psychologia
Naukowcy udowadniają: delegowanie obowiązków domowych uszczęśliwia małżonków

Równość to zysk, nie koszt

Jak podkreśla dr Rumińska-Zimny, firmy coraz częściej dostrzegają, że równość to inwestycja. – „Pracodawcy wiedzą, że rynek dobrych pracowników jest ograniczony. A kobiety są bardzo dobrymi pracowniczkami. To się po prostu opłaca.”

Przypomina, że kobiety w Polsce chcą awansować i zajmować wysokie stanowiska. – „W Unii Europejskiej Polska była w czołówce krajów, w których kobiety odpowiadały: tak, chcemy być na wyższych stanowiskach.”

– „Musimy zmieniać mentalność. Nie chodzi o dobre serce pracodawców, tylko o zrozumienie, że równość służy wszystkim.” Przypomina, że opór wobec kwot czy ujawniania płac wciąż bywa tłumaczony „polską tradycją”. – „To nie jest wbrew polskiej kulturze. To jest wbrew nierówności.”

W podsumowaniu dodaje: – „Mężczyźni na tym nie tracą. Muszą się tylko trochę posunąć. Ale to się opłaci – i im, i firmom.”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia

Marzena Tabor-Olszewska

Dlaczego w Polsce wciąż tak mało kobiet zasiada w zarządach spółek, luka płacowa sięga 18 proc, a w sektorach nowych technologii nawet 40 proc.? Dlaczego równość płci w miejscu pracy to wciąż bardziej wyjątek niż norma? Na początku rozmowy dr Rumińska-Zimny przypomina: – „To nie chodzi tylko o kobiety w zarządach. To chodzi w ogóle o kobiety w gospodarce, o kobiety na rynku pracy, gdzie one pracują w gorzej płatnych zawodach, mają niższe emerytury – średnio 1600 złotych miesięcznie.”

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Klaudia Kloc: Nie oszukujmy się: dostęp zarówno do kapitału, czyli inwestorów, jak i dostęp do różny
KARIERA NA OBCZYŹNIE
Polka w Dolinie Krzemowej. „Idąc ulicą, od razu można rozpoznać osobę z Polski"
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Dr n. med. Monika Łukasiewicz: Kobiety rzeczywiście są bardziej zależne od hormonów.
Wywiad
Lekarka o inkluzywności: Nie polega na udawaniu, że nie ma różnic biologicznych
dr Alicja Baska, lekarka i współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia
PODCAST „POWIEDZ TO KOBIECIE”
Właściwa dieta może wydłużyć życie nawet o 11 lat
Oliwia Kiołbasa: Najważniejsze dla mnie jest to, żeby gra sprawiała mi radość
Wywiad
Szachistka Oliwia Kiołbasa: Potrzebujemy kibiców i większego zainteresowania
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Magdalena Chrzan-Dętkoś: Problem jest poważny, bo średnio jedna kobieta tygodniowo popełnia samobójs
Wywiad
Psychoterapeutka Magdalena Chrzan-Dętkoś: Pamiętajmy, że depresji nie widać
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama