Naukowcy odkryli, co jeść, by lepiej spać. Poprawa snu już w 24 godziny

Osoby, które skarżą się na bezsenność, mają także problemy z przedwczesnym wybudzaniem się. Wszystkie wymienione objawy skutkują pogorszeniem samopoczucia oraz funkcjonowania w ciągu dnia. Im dłużej i częściej występują oraz im większy mają wpływ na codzienne życie, tym cięższy przypadek bezsenności.

Dieta a jakość snu. Co badali naukowcy?

Zaburzenia snu mogą wiązać się z wieloma poważnymi konsekwencjami. Mają negatywny wpływ nie tylko na zdrowie układu sercowo-naczyniowego i metabolicznego, ale również na pamięć, uczenie się, regulację nastroju i relacje z innymi ludźmi. Naukowcy od lat badają temat bezsenności, poszukując skutecznych sposobów na jej zwalczenie. Tym razem zespół badaczy z Columbia University i University of Chicago Medicine postanowił sprawdzić powiązania między codzienną dietą a jakością snu. Wyniki badania zostały opublikowane w „Sleep Health: The Journal of the National Sleep Foundation”.

Badanie objęło 34 osoby. Byli to młodzi dorośli ze Stanów Zjednoczonych. Ich sposób odżywiania oceniano przy użyciu zautomatyzowanego 24-godzinnego narzędzia do samodzielnej oceny diety, zaś sen mierzono za pomocą aktygrafu założonego na nadgarstek. Jakość snu była oceniana wskaźnikiem fragmentacji snu, który odzwierciedla, jak często ktoś się budzi lub przechodzi z głębokiego snu do lekkiego w ciągu nocy. W sumie badanie trwało 201 dni.

Co jeść, aby poprawić jakość snu?

Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że dieta każdego dnia miała wpływ na sen kolejnej nocy. Co ciekawe, uczestnicy, którzy jedli więcej owoców i warzyw w ciągu dnia, spali lepiej (czyli rzadziej się budzili). Badacze szacują, że w porównaniu z osobą, która nie je żadnych owoców i warzyw, człowiek, który przestrzega wytycznych i je 5 porcji (około 5 szklanek) w ciągu dnia, może doświadczyć 16 proc. poprawy jakości snu. Pozytywny wpływ na jakość snu miało również spożywanie zdrowych węglowodanów, czyli pełnoziarnistych produktów, błonnika oraz magnezu. Okazuje się zatem, że proste zmiany w diecie, mogą potencjalnie przełożyć się na głębszy i lepszy sen.