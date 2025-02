Odkryto nowy powód, dla którego warto odstawić wysoko przetworzoną żywność Po produkty wysoko przetworzone sięgamy często z braku czasu, a także po to, aby szybko i stosunkowo niskim kosztem poprawić sobie nastrój. Tymczasem z najnowszego badania wynika, że odstawienie tego rodzaju jedzenia zbawiennie wpływa na kondycję naszej psychiki.

Aktualizacja: 26.02.2025 20:57 Publikacja: 26.02.2025 17:19

Naukowcy są zgodni co do tego, że wysoko przetworzona żywność sprawia, że przybieramy na wadze i jesteśmy w większym stopniu narażone i narażeni między innymi na choroby serca, nowotwory, a co za tym idzie – na przedwczesną śmierć.

Foto: Adobe Stock