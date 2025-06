Minął rok działania programu in vitro. „Bez jasnych i etycznych regulacji prawnych postęp będzie niemożliwy”

Doktor Bednarska-Czerwińska podkreśla też, że z jej doświadczeń wynika, iż zmaganie się z niepłodnością i poddawanie się procedurom in vitro jest ogromnym obciążeniem emocjonalnym dla par. Dlatego wsparcie psychologiczne powinno być standardowym i łatwo dostępnym elementem opieki, oferowanym parom zarówno przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie, jak i po jego zakończeniu, niezależnie od wyniku.

W kontekście przyszłości, ekspertka mówi, że nie można zapominać o rozwoju badań naukowych w dziedzinie rozrodczości i embriologii. Inwestycje w badania nad przyczynami niepłodności, nowymi metodami diagnostyki i leczenia są niezbędne dla ciągłego podnoszenia skuteczności terapii i komfortu pacjentów. Pożądany byłby również rozwoju sieci wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych, które gwarantowałyby dostęp do kompleksowej opieki i najnowszych technologii na najwyższym poziomie.

Pilna potrzeba edukacji o płodności i niepłodności

Nie mniej ważna zdaniem doktor Bednarskiej-Czerwińskiej jest edukacja społeczeństwa na temat płodności i niepłodności. Świadomość społeczna wciąż pozostawia wiele do życzenia, a decyzje prokreacyjne są często podejmowane zbyt późno lub bez świadomości czynników ryzyka. Przełamanie tabu związanego z problemami z płodnością jest kluczowe dla stworzenia bardziej wspierającego i rozumiejącego środowiska dla par dotkniętych tym problemem. Edukacja powinna obejmować również młodsze pokolenia, być może poprzez włączenie odpowiednich treści do programów szkolnych. Potrzeba programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodzieży, najlepiej już na poziomie szkół średnich. To inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń.

– Myślę też, że wszyscy lekarze zajmujący się niepłodnością, zgodzą się ze mną, że bez jasnych i etycznych regulacji prawnych dotyczących kwestii związanych z dawstwem gamet i zarodków, uwzględniających dobro wszystkich zainteresowanych stron, dalszy postęp naukowy będzie niemożliwy – mówi specjalistka leczenia niepłodności. – Moje oczekiwania są jasne i niezachwiane: przyszłość leczenia niepłodności w Polsce musi opierać się na trwałości i rozszerzeniu programów refundacyjnych na poziomie ogólnokrajowym. Musimy położyć większy nacisk na kompleksową diagnostykę i leczenie przyczynowe, a opieka psychologiczna musi stać się integralną częścią terapii. Oczekuję, że państwo zrozumie, iż inwestycja w leczenie niepłodności to inwestycja w przyszłość narodu, a nie chwilowy kaprys. Nie możemy pozwolić, by brak wizji skazywał tysiące par na bezdzietność – podsumowuje.