Najpierw kariera, potem dziecko? Korporacje finansują kobietom zamrażanie komórek jajowych

Wielu ekspertów wypowiadało się w podobnym tonie: kobiety odczują tę propozycję jako negatywny sygnał, że nie pogodzą macierzyństwa z rozwojem zawodowym oraz jako presję, że jeśli chcą robić karierę, to w wieku 25 lat nie powinny zachodzić w ciążę. A gdy oddadzą firmie swoje najlepsze lata na rodzenie dzieci i dopiero koło czterdziestki będą próbowały zostać matkami, mogą zostać z pustymi rękami. Wskazywano, że oferta jest korzystna przede wszystkim dla korporacji: zatrzymując kobiety dłużej w firmie, zaoszczędzą na rekrutacji i przyuczeniu nowych specjalistów, zwłaszcza tych z wysokimi kwalifikacjami. Według Gallupa tzw. koszt zastąpienia pracownika może wynosić nawet dwukrotność jego wynagrodzenia.

Za: wyrównanie szans

Zwolennicy pomysłu twierdzili, że od czasu wynalezienia pigułki antykoncepcyjnej żadna medyczna metoda nie daje kobietom takich możliwości wyrównania szans z mężczyznami. Shelley Correll, profesorka socjologii i dyrektorka Clayman Institute for Gender Research na Uniwersytecie Stanforda powiedziała CBS: „Wszystko, co daje większą kontrolę nad płodnością, będzie pomocne dla kobiet pracujących zawodowo. Rozwiązuje konflikt między zegarem biologicznym a mechanizmem kariery”. Dan Bernstein z firmy konsultingowej Mercer, zajmującej się zasobami ludzkimi, oznajmił: „Polityka prokreacyjna stała się bardzo ważna, bo między korporacjami z branży zaawansowanych technologii toczy się zażarta wojna o talenty. Chcą one przyciągnąć i zatrzymać u siebie najzdolniejsze kobiety”.

Nie zawsze decyzja o zamrożeniu komórek jajowych wiąże się z karierą. Marcia C. Inhorn, profesorka antropologii na Uniwersytecie w Yale przepytała 150 kobiet, które to zrobiły albo poważnie rozpatrują taki krok. W książce „Macierzyństwo na lodzie”, wydanej w ubiegłym roku, pisze, że większość z nich to singielki - obawiają się, że gdy spotkają odpowiedniego mężczyznę, może już być dla nich za późno na „naturalne” macierzyństwo.

Dzisiaj to standard

Dziś, po dziesięciu latach, takie benefity stają się standardem i w większości przypadków wspomagają leczenie niepłodności, a nie karierę. Mercer podaje, że ponad połowa amerykańskich firm zatrudniających 500 lub więcej osób wprowadziła do pakietów medycznych finansowanie zabiegów związanych z prokreacją, są to m.in. Microsoft, Netflix, Uber, JP Morgan, Goldman Sachs, Merck, Spotify, Starbucks, LinkedIn i Yahoo. Programy cieszą się coraz większą popularnością. NBC ogłosiło, że w ostatnich latach liczba kobiet zamrażających komórki jajowe w Nowym Jorku i Kalifornii, gdzie znajduje się Dolina Krzemowa, wzrosła dwukrotnie. Według Business Insider w 2022 r. z takich benefitów skorzystało ponad 30 tysięcy pracowników Amazona, nie tylko kobiet, było to mrożenie komórek jajowych, zapłodnienie in vitro oraz testy genetyczne.

Również europejskie korporacje wprowadziły podobne finansowania, m.in. brytyjska grupa bankowa NatWest oraz energetyczna Centrica. Według ankiety dziennika „London Evening Standard” 53 proc. osób zostałoby dłużej u swojego pracodawcy, gdyby ten pokrył koszty leczenia niepłodności.