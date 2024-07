Jakość snu zależy od posiadanych oszczędności. Badanie pokazało ciekawą relację

Poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad życiem

Badanie pozwoliło też ustalić relację między posiadanymi oszczędnościami a podejściem do kwestii związanych ze zdrowiem czy dbałością o kondycję fizyczną. Jak się okazało, im większa kwota jest regularnie odkładana na rachunek bankowy, tym częściej dana osoba poświęca czas na aktywność fizyczną i mniej chętnie sięga po papierosy. Zauważono też, że osoby uskarżające się na swój stan zdrowia wykazywały mniejszą chęć do odkładania pieniędzy na przyszłość, tłumacząc to przeświadczeniem, że zatrwożeni wizją przedwczesnej śmierci, wolą korzystać z dostępnych środków na bieżąco.

Analitycy dokonali też porównania wskaźnika zadowolenia z życia wynikającego z posiadania oszczędności oraz innych ważnych wydarzeń uznawanych za radosne. Wprawdzie upragniona przeprowadzka do własnego domu, wstąpienie w związek małżeński i spłacenie hipoteki znajdują się na szczycie tej listy, to jednak możliwość rozpoczęcia oszczędzania pozostaje stałym elementem zestawienia. – Posiadanie nawet niewielkich oszczędności może znacząco poprawić samopoczucie – potwierdza Marta Wiercińska. – Wyobraź sobie sytuację, w której nagle zepsuje się pralka. Jeśli masz oszczędności, możesz szybko kupić nową, unikając stresu związanego z nagłym wydatkiem. Oszczędności dają poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad życiem, co redukuje stres. Dzięki nim czujesz się bardziej pewny siebie i lepiej zarządzasz swoimi finansami, co pozytywnie wpływa na samoocenę – dodaje psycholog.



Zdrowy sen nie tylko dzięki oszczędnościom

Podczas gdy nawet niewielka kwota oszczędności pozwala wyzbyć się problemów z bezsennością i z optymizmem spojrzeć w przyszłość, to brak możliwości odłożenia pieniędzy na nieplanowane wydatki może naruszyć poczucie bezpieczeństwa, a nawet wpłynąć na znaczne pogorszenie stanu zdrowia. – Brak oszczędności może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Wyobraź sobie, że musisz nagle zapłacić za naprawę samochodu, a nie masz żadnych oszczędności. Stres związany z brakiem pieniędzy może prowadzić do lęku i obniżonej samooceny. Możesz czuć się przytłoczony i bezradny, co może negatywnie wpływać na twoje relacje z bliskimi. W dłuższej perspektywie brak środków finansowych może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak depresja i inne zaburzenia psychiczne – wymienia psycholog.

Wprawdzie kwestie finansowe pozostają niezmiennie ważnym czynnikiem wpływającym na dobre samopoczucie, relacje z bliskimi czy jakość snu, to jednak warto wziąć pod uwagę również inne działania, których podjęcie lub zaniechanie przekłada się na dobrostan psychiczny. – Na jakość snu wpływa wiele czynników. Wyobraź sobie, że codziennie wieczorem chodzisz na krótki spacer, co pomaga ci się zrelaksować przed snem. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie nadmiernej konsumpcji kofeiny oraz alkoholu mogą poprawić sen. Ważne jest również utrzymanie regularnych godzin snu i stworzenie komfortowych warunków do odpoczynku, takich jak cicha i ciemna sypialnia. Stres, problemy emocjonalne oraz niezdrowe nawyki, takie jak oglądanie telewizji przed snem, mogą zakłócać sen – wyjaśnia Marta Wiercińska.

Choć możliwość rozpoczęcia oszczędzania jest zależna od wielu warunków, które przy niewielkich dochodach i konieczności ponoszenia regularnych wydatków nie zawsze mogą być spełnione, autorzy raportu zalecają podjęcie kilku starań w tym zakresie. Wskazują choćby na sporządzenie realnego, nawet minimalnego planu regularnego odkładania pieniędzy w każdym miesiącu, zbliżonego do dokonywania stałych opłat. Zachęcają też do uczestnictwa w programach oszczędnościowych, jeśli takowe są oferowane przez danego pracodawcę, a także do nagradzania siebie za konsekwencję w działaniu, ilekroć uda się odłożyć zaplanowaną kwotę na konto oszczędnościowe. Oby tylko wydatki przeznaczone na nagrodę nie pochłonęły z trudem zaoszczędzonych środków, których dostępność – wyciągając wnioski z błędów filmowych bohaterów – lepiej zachować dla siebie.