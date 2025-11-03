Reklama
Rozwiń
Reklama

Bardzo odległe 70 punktów. Tak Polki widzą swój dobrostan finansowy

Jeżeli chodzi o komfort finansowy i perspektywy na przyszłość, to w porównaniu z mężczyznami kobiety są dużo mniejszymi optymistkami. Takie m.in. wnioski płyną z najnowszego raportu na temat opinii Polek i Polaków na temat ich sytuacji finansowej. Autorzy zauważają, że przepaść między finansami kobiet i mężczyzn wpisuje się w szerszy kontekst.

Publikacja: 03.11.2025 17:00

Kobietom nie pozostaje nic innego jak samodzielne budowanie własnej „poduszki finansowej”.

Kobietom nie pozostaje nic innego jak samodzielne budowanie własnej „poduszki finansowej”.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Prawie co trzecia Polka obawia się o przyszłość swoich finansów – do takiego wniosku doszli eksperci z firmy Finax, specjalizującej się w dostarczaniu cyfrowych narzędzi inwestowania pasywnego. Swoje spostrzeżenia zawarli w raporcie podsumowującym nastroje Polek i Polaków w kwestii ich obecnej i prognozowanej sytuacji finansowej.

Kobiety częściej obawiają się o swoją „poduszkę finansową”

Ankiety na zlecenie Finaxu zrealizowała firma badawcza Maison&Partners pod koniec września 2025 r. Na podstawie uzyskanych wyników analitycy stworzyli stupunktowy Financial Wellness Index (FWI) – tak zwany wskaźnik dobrostanu finansowego.

Wartość 0 oznacza brak zabezpieczenia finansowego i wysoki stres finansowy, z kolei wartość 100 – pełną niezależność finansową i dojrzałość w zarządzaniu pieniędzmi. Próg komfortu finansowego określono na poziomie 70 punktów.

Z raportu płyną niepokojące wnioski zwłaszcza w przypadku kobiet. Aż 30 proc. z nich odczuwa wysoki stres finansowy – w porównaniu z jedynie 19 proc. mężczyzn. Potwierdzają to wskaźniki FWI: w przypadku kobiet w trzecim kwartale 2025 r. wyniósł on 44 proc., zaś wśród mężczyzn – 49 proc.

Czytaj więcej

Wydatki rodziców w Polsce rosną. Środki przeznaczone na oszczędności maleją.
Styl życia
Budowanie poduszki bezpieczeństwa finansowego – słaba strona polskich rodziców. Badanie
Reklama
Reklama

„Wśród kobiet ryzyko ubóstwa emerytalnego jest szczególnie wysokie. Polki już dziś otrzymują świadczenia niższe o około 1500 zł od mężczyzn, a różnica ta będzie się pogłębiać”, zauważa Klaudia Sibielak, ekspertka ds. finansów osobistych z Finax.

„Obecnie stopa zastąpienia wynosi średnio około 50 proc. Według ZUS do 2050 r. wskaźnik ten może spaść do zaledwie 25 proc., czyli taką część ostatniej pensji będziemy dostawać na jesień życia” – dodaje ekspertka.

Zdaniem Sibielak kobietom nie pozostaje nic innego jak samodzielne budowanie własnej „poduszki finansowej” i inwestowanie na miarę ich możliwości. Z raportu wynika przy tym, że regularnie oszczędza zaledwie 35 proc. kobiet, zaś brak inwestycji, nawet w produkty emerytalne, zadeklarowało aż 58 proc. z nich.

Polkom i Polakom wciąż jest daleko do komfortu finansowego

Autorzy raportu zauważają, że problemy kobiet wpisują się w szerszą sytuację w naszym kraju. Do progu 70 punktów w indeksie dobrostanu finansowego Polkom i Polakom jest jeszcze bardzo daleko: w trzecim kwartale 2025 r. wskaźnik ani drgnął i wyniósł 47 punktów, nawet pomimo spadku inflacji i ustabilizowania gospodarki.

Czytaj więcej

Niemieckie matki zarabiają rocznie o 30 tys. euro mniej niż kobiety bezdzietne
Styl życia
W Niemczech nie opłaca się być matką. Oto, jak dotkliwa jest tam „kara za macierzyństwo”

Aż 53 proc., a więc ponad połowa respondentów zadeklarowała, że gdyby straciła pracę, będzie w stanie utrzymać się maksymalnie przez trzy miesiące, z kolei 27 proc. – krócej niż przez miesiąc. Jedynie 15 proc. dysponuje środkami, które wystarczą na ponad rok. Oprócz kobiet najniższe wskaźniki dobrostanu finansowego zanotowały osoby bezrobotne i zarabiające do 5,5 tys. zł netto miesięcznie.

Reklama
Reklama

Autorzy raportu zauważają jednocześnie coraz większą przepaść między osobami mającymi duże zabezpieczenie finansowe a pozostałą częścią Polek i Polaków. Okazuje się, że obawy o swoją emeryturę wyraził co trzeci badany w wieku 45–54.

W lepszej sytuacji są osoby w wieku 55 i starsze – ponad połowa z nich stwierdziła, że nie obawia się o swoje finanse. Taką samą opinię wyraziło z kolei jedynie 18 proc. osób w wieku 25–34 lata.

Źródło:
Materiały prasowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Finanse

Izabela Popko

Prawie co trzecia Polka obawia się o przyszłość swoich finansów – do takiego wniosku doszli eksperci z firmy Finax, specjalizującej się w dostarczaniu cyfrowych narzędzi inwestowania pasywnego. Swoje spostrzeżenia zawarli w raporcie podsumowującym nastroje Polek i Polaków w kwestii ich obecnej i prognozowanej sytuacji finansowej.

Kobiety częściej obawiają się o swoją „poduszkę finansową”

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Europejki częściej czują konieczność działania, mimo złego stanu zdrowia, niż Europejczycy.
Styl życia
Pada mit o roszczeniowości pracowników z pokolenia Z. Oto, do jakich poświęceń są gotowi
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Wydatki rodziców w Polsce rosną. Środki przeznaczone na oszczędności maleją.
Styl życia
Budowanie poduszki bezpieczeństwa finansowego – słaba strona polskich rodziców. Badanie
Niemieckie matki zarabiają rocznie o 30 tys. euro mniej niż kobiety bezdzietne
Styl życia
W Niemczech nie opłaca się być matką. Oto, jak dotkliwa jest tam „kara za macierzyństwo”
Czy zawód pumpkin concierge ma szanse zaistnieć w Polsce?
Styl życia
Dyniowy concierge – w USA ten fach to żyła złota. Czy ma szanse zaistnieć w Polsce?
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Z raportu wynika, że kobiety nigdy wcześniej nie były tak istotną grupą inwestorek na rynku sztuki.
Styl życia
Nowy obiekt uwielbienia kobiet. Wydają na niego prawie o połowę więcej pieniędzy niż mężczyźni
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie