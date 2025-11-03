Prawie co trzecia Polka obawia się o przyszłość swoich finansów – do takiego wniosku doszli eksperci z firmy Finax, specjalizującej się w dostarczaniu cyfrowych narzędzi inwestowania pasywnego. Swoje spostrzeżenia zawarli w raporcie podsumowującym nastroje Polek i Polaków w kwestii ich obecnej i prognozowanej sytuacji finansowej.

Kobiety częściej obawiają się o swoją „poduszkę finansową”

Ankiety na zlecenie Finaxu zrealizowała firma badawcza Maison&Partners pod koniec września 2025 r. Na podstawie uzyskanych wyników analitycy stworzyli stupunktowy Financial Wellness Index (FWI) – tak zwany wskaźnik dobrostanu finansowego.

Wartość 0 oznacza brak zabezpieczenia finansowego i wysoki stres finansowy, z kolei wartość 100 – pełną niezależność finansową i dojrzałość w zarządzaniu pieniędzmi. Próg komfortu finansowego określono na poziomie 70 punktów.

Z raportu płyną niepokojące wnioski zwłaszcza w przypadku kobiet. Aż 30 proc. z nich odczuwa wysoki stres finansowy – w porównaniu z jedynie 19 proc. mężczyzn. Potwierdzają to wskaźniki FWI: w przypadku kobiet w trzecim kwartale 2025 r. wyniósł on 44 proc., zaś wśród mężczyzn – 49 proc.