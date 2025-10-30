Aktualizacja: 30.10.2025 20:29 Publikacja: 30.10.2025 13:33
Wydatki rodziców w Polsce rosną. Środki przeznaczone na oszczędności maleją.
Foto: Adobe Stock
Badanie, o którym mowa, pokazuje, że wraz ze wzrostem codziennych wydatków rośnie również poziom obaw o przyszłość. Obawy, które najczęściej wskazywali badani, to brak środków na emeryturę (25 proc.), możliwość utraty pracy (18 proc.) oraz koszty leczenia poważnych chorób (16 proc.).
Wprawdzie respondenci coraz bardziej martwią się o swoją przyszłość finansową, ale równocześnie 30 proc. z nich przyznało, że odkłada dziś mniej pieniędzy niż rok temu. Co piąty rodzic (21 proc.) oszczędza miesięcznie mniej niż 150 zł, podczas gdy co trzeci badany (32 proc.) wydaje od 150 do 999 zł na restauracje i kawiarnie. 14 proc. powiedziało, że przeznacza podobne sumy na kina i teatry, a 24 proc. płaci co najmniej 100 zł miesięcznie za subskrypcje serwisów streamingowych.
Czytaj więcej
Czy z biedą mi do twarzy? To pytanie niebawem trzeba będzie sobie zadać, chyba że… zgodzimy się n...
– Wciąż zbyt często reagujemy dopiero wtedy, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego. Żyjemy w przekonaniu, że oszczędności czy ubezpieczenie można odłożyć „na później”. Tymczasem odkładanie tych decyzji sprawia, że w momencie kryzysu musimy działać pod presją i w emocjach – a jak wiadomo, emocje w sytuacji kryzysowej nie są dobrym doradcą – często też ponosząc znacznie wyższe koszty – mówi Karolina Kołaszewska, ekspertka ubezpieczeń na życie w Warcie. – Przeceniamy to, co możemy zrobić w krótkim czasie, a nie doceniamy efektu regularnych, nawet niewielkich działań. Zbyt późno zaczynamy odkładać i nie budujemy finansowej poduszki bezpieczeństwa, zapominając, że jej częścią jest także dobrze dobrane ubezpieczenie. Nawet drobne, ale systematyczne decyzje potrafią w dłuższej perspektywie zbudować stabilność, która daje spokój w każdej sytuacji. Istotne jest również, aby zabezpieczenie finansowe, które budujemy, było odpowiednio zdywersyfikowane, a poszczególne elementy „systemu finansowego” wzajemnie się uzupełniały. Deklaracje Polaków niestety często mijają się z rzeczywistością – szczególnie wtedy, gdy chodzi o realne decyzje dotyczące finansowego bezpieczeństwa rodziny. Nasze badanie wyraźnie to pokazuje – dodaje.
Czytaj więcej
Pieniądze to droga do wolności i do spokoju w głowie, a nie tylko sposób na to, żeby dobrze wyglą...
Jeśli chodzi o to, w jakich obszarach najbardziej wzrosły wydatki polskich rodzin w ostatnim roku, badani wskazali kilka punktów. Najwięcej, bo aż 32 proc. wymieniło prywatną opiekę zdrowotną. Wzrosły też wydatki na odzież (29 proc.). Badani wydają również więcej na różnego rodzaju przyjemności: wycieczki (27 proc.), wyjścia do restauracji i kawiarni, subskrypcje serwisów streamingowych (23 proc.) czy wizyty w kinie i teatrze (17 proc.).
Badanie pokazało też, że dla większości rodziców najważniejszym obszarem w życiu jest rodzina (69 proc.), zdrowie własne i bliskich (61 proc.), a dla niemal połowy bezpieczeństwo finansowe (46 proc.). Co trzeci badany wśród swoich priorytetów wymieniał spokój wewnętrzny i równowagę psychiczną, a co dziesiąty jako najważniejsze wskazał codzienne przyjemności i komfort życia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Badanie, o którym mowa, pokazuje, że wraz ze wzrostem codziennych wydatków rośnie również poziom obaw o przyszłość. Obawy, które najczęściej wskazywali badani, to brak środków na emeryturę (25 proc.), możliwość utraty pracy (18 proc.) oraz koszty leczenia poważnych chorób (16 proc.).
Wprawdzie respondenci coraz bardziej martwią się o swoją przyszłość finansową, ale równocześnie 30 proc. z nich przyznało, że odkłada dziś mniej pieniędzy niż rok temu. Co piąty rodzic (21 proc.) oszczędza miesięcznie mniej niż 150 zł, podczas gdy co trzeci badany (32 proc.) wydaje od 150 do 999 zł na restauracje i kawiarnie. 14 proc. powiedziało, że przeznacza podobne sumy na kina i teatry, a 24 proc. płaci co najmniej 100 zł miesięcznie za subskrypcje serwisów streamingowych.
Zarobki niemieckich matek po urodzeniu pierwszego dziecka są znacznie niższe w stosunku do dotychczasowych szacu...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
O farmach dyń można powiedzieć, że są już stałym elementem jesiennego krajobrazu w Polsce. Czy wkrótce będziemy...
Pomimo turbulentnej sytuacji ekonomicznej i politycznej najzamożniejsi mieszkańcy naszego globu nadal chętnie ku...
Choć niewątpliwie napad na najsłynniejsze muzeum świata, Luwr, jest najzuchwalszym w historii, nie można powiedz...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Okazuje się, że nie potrzeba ani kosztownych urządzeń, ani nawet intensywnych ćwiczeń, aby znacząco zwiększyć sw...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas