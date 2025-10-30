Badanie, o którym mowa, pokazuje, że wraz ze wzrostem codziennych wydatków rośnie również poziom obaw o przyszłość. Obawy, które najczęściej wskazywali badani, to brak środków na emeryturę (25 proc.), możliwość utraty pracy (18 proc.) oraz koszty leczenia poważnych chorób (16 proc.).

Wprawdzie respondenci coraz bardziej martwią się o swoją przyszłość finansową, ale równocześnie 30 proc. z nich przyznało, że odkłada dziś mniej pieniędzy niż rok temu. Co piąty rodzic (21 proc.) oszczędza miesięcznie mniej niż 150 zł, podczas gdy co trzeci badany (32 proc.) wydaje od 150 do 999 zł na restauracje i kawiarnie. 14 proc. powiedziało, że przeznacza podobne sumy na kina i teatry, a 24 proc. płaci co najmniej 100 zł miesięcznie za subskrypcje serwisów streamingowych.

Polacy nie budują poduszki bezpieczeństwa

– Wciąż zbyt często reagujemy dopiero wtedy, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego. Żyjemy w przekonaniu, że oszczędności czy ubezpieczenie można odłożyć „na później”. Tymczasem odkładanie tych decyzji sprawia, że w momencie kryzysu musimy działać pod presją i w emocjach – a jak wiadomo, emocje w sytuacji kryzysowej nie są dobrym doradcą – często też ponosząc znacznie wyższe koszty – mówi Karolina Kołaszewska, ekspertka ubezpieczeń na życie w Warcie. – Przeceniamy to, co możemy zrobić w krótkim czasie, a nie doceniamy efektu regularnych, nawet niewielkich działań. Zbyt późno zaczynamy odkładać i nie budujemy finansowej poduszki bezpieczeństwa, zapominając, że jej częścią jest także dobrze dobrane ubezpieczenie. Nawet drobne, ale systematyczne decyzje potrafią w dłuższej perspektywie zbudować stabilność, która daje spokój w każdej sytuacji. Istotne jest również, aby zabezpieczenie finansowe, które budujemy, było odpowiednio zdywersyfikowane, a poszczególne elementy „systemu finansowego” wzajemnie się uzupełniały. Deklaracje Polaków niestety często mijają się z rzeczywistością – szczególnie wtedy, gdy chodzi o realne decyzje dotyczące finansowego bezpieczeństwa rodziny. Nasze badanie wyraźnie to pokazuje – dodaje.