Budowanie poduszki bezpieczeństwa finansowego – słaba strona polskich rodziców. Badanie

W co trzecim polskim gospodarstwie domowym rodzice przeznaczają na oszczędności mniej środków niż rok temu, a jednocześnie wydają tyle samo lub więcej m.in. na codzienne przyjemności – wynika z badania firmy ubezpieczeniowej Warta oraz ARC Rynek i Opinia. Co jeszcze nowego wiadomo o domowych budżetach?

Publikacja: 30.10.2025 13:33

Wydatki rodziców w Polsce rosną. Środki przeznaczone na oszczędności maleją.

Wydatki rodziców w Polsce rosną. Środki przeznaczone na oszczędności maleją.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Badanie, o którym mowa, pokazuje, że wraz ze wzrostem codziennych wydatków rośnie również poziom obaw o przyszłość. Obawy, które najczęściej wskazywali badani, to brak środków na emeryturę (25 proc.), możliwość utraty pracy (18 proc.) oraz koszty leczenia poważnych chorób (16 proc.).

Wprawdzie respondenci coraz bardziej martwią się o swoją przyszłość finansową, ale równocześnie 30 proc. z nich przyznało, że odkłada dziś mniej pieniędzy niż rok temu. Co piąty rodzic (21 proc.) oszczędza miesięcznie mniej niż 150 zł, podczas gdy co trzeci badany (32 proc.) wydaje od 150 do 999 zł na restauracje i kawiarnie. 14 proc. powiedziało, że przeznacza podobne sumy na kina i teatry, a 24 proc. płaci co najmniej 100 zł miesięcznie za subskrypcje serwisów streamingowych.

Aleksandra Ptak-Iglewska: Gdyby rozmowy o pieniądzach były równie łatwe jak dyskusje o dietach, te i
Opinie
Rzecz o kobiecych pieniądzach: Energia idzie do tego, na czym się skupiamy

Polacy nie budują poduszki bezpieczeństwa 

– Wciąż zbyt często reagujemy dopiero wtedy, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego. Żyjemy w przekonaniu, że oszczędności czy ubezpieczenie można odłożyć „na później”. Tymczasem odkładanie tych decyzji sprawia, że w momencie kryzysu musimy działać pod presją i w emocjach – a jak wiadomo, emocje w sytuacji kryzysowej nie są dobrym doradcą – często też ponosząc znacznie wyższe koszty – mówi Karolina Kołaszewska, ekspertka ubezpieczeń na życie w Warcie. – Przeceniamy to, co możemy zrobić w krótkim czasie, a nie doceniamy efektu regularnych, nawet niewielkich działań. Zbyt późno zaczynamy odkładać i nie budujemy finansowej poduszki bezpieczeństwa, zapominając, że jej częścią jest także dobrze dobrane ubezpieczenie. Nawet drobne, ale systematyczne decyzje potrafią w dłuższej perspektywie zbudować stabilność, która daje spokój w każdej sytuacji. Istotne jest również, aby zabezpieczenie finansowe, które budujemy, było odpowiednio zdywersyfikowane, a poszczególne elementy „systemu finansowego” wzajemnie się uzupełniały. Deklaracje Polaków niestety często mijają się z rzeczywistością – szczególnie wtedy, gdy chodzi o realne decyzje dotyczące finansowego bezpieczeństwa rodziny. Nasze badanie wyraźnie to pokazuje – dodaje.

Dorota Sierakowska, finansistka, założycielka Girls Money Club
PODCAST "POWIEDZ TO KOBIECIE"
Fundusz awaryjny to nie to samo co poduszka finansowa
Na co rodzice w Polsce wydają więcej niż przed rokiem?

Jeśli chodzi o to, w jakich obszarach najbardziej wzrosły wydatki polskich rodzin w ostatnim roku, badani wskazali kilka punktów. Najwięcej, bo aż 32 proc. wymieniło prywatną opiekę zdrowotną. Wzrosły też wydatki na odzież (29 proc.). Badani wydają również więcej  na różnego rodzaju przyjemności: wycieczki (27 proc.), wyjścia do restauracji i kawiarni, subskrypcje serwisów streamingowych (23 proc.) czy wizyty w kinie i teatrze (17 proc.).

Badanie pokazało też, że dla większości rodziców najważniejszym obszarem w życiu jest rodzina (69 proc.), zdrowie własne i bliskich (61 proc.), a dla niemal połowy bezpieczeństwo finansowe (46 proc.). Co trzeci badany wśród swoich priorytetów wymieniał spokój wewnętrzny i równowagę psychiczną, a co dziesiąty jako najważniejsze wskazał codzienne przyjemności i komfort życia. 

Źródło: rp.pl

Ubezpieczenia Praca Budżet rodzinny Oszczędności

Marta Jarosz

